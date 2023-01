Allenamento di 30 minuti, 4 volte alla settimana

S e in determinati periodi dell’anno non puoi allenarti per tempi prolungati, prova questo allenamento di 30 minuti da ripetere 4 volte alla settimana. Qui trovi gli esercizi giusti da fare

Accade in certi momenti o periodi che non si ha un’ora o più a disposizione per raggiungere la palestra e per allenarsi. Ma invece che scegliere di restare fermi, si può fare molto anche con un allenamento di 30 minuti.

Per quei tempi della vita ti suggeriamo proprio 2 allenamenti veloci ed efficaci da svolgere in 30 minuti anche a casa.

Benefici di allenarsi 30 minuti

In 30 minuti se si vogliono ottenere dei risultati bisogna puntare su esercizi che prendono di mira la parte cardio vascolare e muscolare. Se si scelgono allenamenti ad alto impatto 30 minuti possono essere sufficienti per raccogliere benefici tra cui:

Maggiore flessibilità, forza e resistenza

Mantenimento del peso corporeo e se abbinata ad una dieta equilibrata anche perdita di peso

Pensieri positivi e mente attiva

Energia e vitalità

Benefici a livello cardiaco

Buon umore

Un sonno migliore

Meno vulnerabilità allo stress

Questo programma di allenamento di 30 minuti comprende cardio, pesi ed esercizi ad alta intensità. Potrai ottenere risultati altrettanto efficaci anche in 30 minuti.

Concentrati sulla coerenza e sulla qualità dei tuoi allenamenti di 30 minuti, e non preoccuparti del numero delle calorie bruciate.

Se ti alleni con costanza e segui un regime alimentare equilibrato, i risultati arriveranno. Più intenso e veloce sarà il tuo allenamento più brucerai calorie e il grasso e darai tono e forza ai muscoli.

Controindicazioni

Questo programma di allenamento di 30 minuti ad alto impatto non è adatto a chi soffre di problemi importanti di salute, a chi non si allena da mesi oppure ha appena iniziato ad allenarsi.

Programma di allenamento di 30 minuti

Istruzioni: di seguito trovi 2 programmi di allenamento di 30 minuti da alternare tra loro. Devi svolgere ogni allenamento 2 volte a settimana. Puoi svolgerlo nei giorni che vuoi, non importa alternare i giorni puoi fare anche 4 giorni di seguito oppure 2 giorni di seguito e riposo. Se vuoi puoi anche aggiungere un giorno in più se hai tempo e arrivare a 5 giorni a settimana.

Attrezzatura: 2 manubri, elastici.

Struttura di allenamento: ogni allenamento prevede 3 round di intervalli di durata diversi.

Esegui qualche minuto di riscaldamento con delle circonduzioni di gambe, spalle e bacino. E chiudi con qualche esercizio di defaticamento. Tra un round e l’altro riposa dai 30 ai 60 secondi o il tempo che ti serve per prendere fiato.

In base al tuo livello fitness stabilisci tu il ritmo di esecuzione di ogni esercizio

Programma 1

Round 1 40 secondi e 10 rest

40s di ponte glutei

10s rest

40s leg raises

10s rest

40s plank

10s rest

40s plank sul lato destro statico

10s rest

40s plank sul lato sinistro statico

10 rest

40s crunch barca

10s rest

40s tocco di spalla alternato

10s rest

40s braccia distese plank jumping jack

Da ripetere 2 volte.

Round 2 con manubri 30 secondi e 10 rest

30s goblet squat con manubri

10s rest

30s affondo gamba destra avanti con manubri

10s rest

30s affondo gamba destra avanti con manubri

10s rest

30s curl manubri

10s rest

30s rematore in piedi con manubri presa neutra

10s rest

30s sumo squat con manubri

10s rest

30s arnold press

10s rest

30s estensioni kick back

Da ripetere 2 volte.

Round 3 Tabata HIIt 20 secondi e 10 rest

20s jumping jack

10s rest

20s corsa sul posto

10s rest

20s scalatore

10s rest

20s burpees

10 rest

20s push up

10s rest

20s jump squat

10s rest

20s saltelli piedi uniti

10 rest

20s sit up

Da ripetere 3 volte.

Programma 2

Round 1 40 secondi e 10 rest

40s ponte glutei gamba destra sollevata

10s rest

40s ponte glutei gamba sinistra sollevata

10s rest

40s v up

10s rest

40s crunch bicicletta

10s rest

40s plank statico gamba destra sollevata

10 rest

40s plank statico gamba sinistra sollevata

10s rest

40s crunch tocco dei talloni alternato

10s rest

40s superman sollevamento di gambe e braccia a pancia giù

Da ripetere 2 volte.

Round 2 con manubri ed elastico 30 secondi e 10 rest (utilizza una banda elastica)

30s squat con elastico sulle cosce

10s rest

30s apertura gamba destra sul fianco con elastico sulle cosce

10s rest

30s apertura gamba sinistra sul fianco con elastico sulle cosce

10s rest

30s stacco con gamba destra sollevata con elastico sulle cosce e peso nella mano destra

10s rest

30s stacco con gamba destra sollevata con elastico sulle cosce e peso nella mano destra

10s rest

30s squat con elastico sulle cosce combinato con spinte in alto manubri

10s rest

30s elastico sotto i piedi a 4 zampe piega e stendi la gamba destra

10s rest

30s elastico sotto i piedi a 4 zampe piega e stendi la gamba destra

Da ripetere 2 volte.

Round 3 Tabata HIIt 20 secondi e 10 rest

20s push up

10s rest

20s burpees

10s rest

20s russian twist con peso

10s rest

20s affondo jump alternato

10 rest

20s dip a terra gambe tese

10s rest

20s spiderman gamba dx

10s rest

20s spiderman gamba sx

10 rest

20s Leg raises con peso tra le mani

Da ripetere 3 volte.

Conclusione

Ascolta il tuo corpo e cerca di capire se sei in grado o meno di svolgere gli esercizi. Puoi allenarti in qualsiasi momento della giornata. Utilizza un abbigliamento comodo e idratati alla fine della lezione. Questo allenamento prevede tante variazioni e salti. Essendo così veloce si consiglia di bere alla fine della sessione di allenamento.