Allenarsi solo nel fine settimana: benefici e come farlo bene

A llenarsi solo nel fine settimana fa bene oppure no? La risposta e come ottenere i maggiori benefici

Allenarsi solo nel fine settimana fa bene! A svelarlo sono numerosi studi secondo cui l’attività fisica realizzata durante il week end avrebbe moltissimi benefici. L’ultima ricerca è quella realizzata dalla Loughborough University (Regno Unito) pubblicata sulla rivista Jama Internal Medicine.

Chi sono i weekend warriors

I ricercatori hanno stilato il profilo dei weekend warriors, ossia i guerrieri del fine settimana. Si tratta di persone che durante la settimana lavorativa, a causa dei troppi impegni o dello stress, non trovano il tempo di dedicarsi all’attività fisica. Proprio per questo scelgono di farlo sabato e domenica, ritagliandosi qualche ora per fare sport all’aria aperta, in palestra o in casa. In cosa consiste l’attività fisica? 150 minuti di sport a intensità moderata oppure 75 a intensità maggiore, con due sessioni nel week end.

I benefici

Quali sono i benefici per chi sceglie di allenarsi solo nel fine settimana? Una attività fisica con intensità maggiore nel week end è particolarmente vantaggiosa, non solo per quanto riguarda la salute, ma anche i risultati. Lo sport permette di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e diabete, permette di migliorare la salute muscolo-articolare e quella cardiorespiratoria.

Gli sport consigliati

Quale attività fisica svolgere nel week end? Il sabato e la domenica liberi sono l’occasione per concedersi non solo un po’ di sport, ma anche qualche esperienza diversa dal solito. Dallo yoga sino al kayak, passando per il trekking: scopriamo gli sport consigliati per fare attività e divertirti senza pensieri, facendo il pieno di benefici.

Yoga

Ideale per ritrovare il giusto equilibrio fra corpo e mente, lo yoga è un toccasana per l’organismo che ti consentirà, con il tempo, anche di migliorare il tuo stile di vita. Se la giornata lo permette, pratica questo sport all’aria aperta, rigenerandoti nella Natura. Non serve andare troppo lontano, ma bastano un tappetino, la musica giusta e il parco sotto casa. Questa disciplina ha moltissimi benefici: favorisce il rilassamento, aiuta a ritrovare l’equilibrio e l’elasticità. Concludi con una sessione di meditazione e magari un bel massaggio, per tornare al lavoro lunedì davvero rigenerata.

Mountain bike

Adrenalina, contatto con la Natura e divertimento: c’è tutto questo e molto altro in una giornata in mountain bike. La bicicletta è l’occasione per concedersi una breve fuga fuori città, scoprire nuovi posti e fare sport. I percorsi a disposizione, in tutta Italia, sono davvero tantissimi, sia per professionisti che per amatori, con piste ciclabili ben segnalate, lontano dal traffico e perfette per esplorare le bellezze del Paese.

Equitazione

Voglia di un’atmosfera bucolica? L’equitazione allora è lo sport giusto da praticare nel week end. Questa attività fisica consente di fare movimento e di godersi un panorama unico fra valli, borghi e praterie. Andare a cavallo poi comporta così tanti benefici che elencarli tutti è quasi impossibile. Aiuta a sviluppare forza ed equilibrio, ma anche flessibilità e coordinazione, insieme alla tenacia mentale e alla resistenza. Permette di migliorare le funzioni cardiovascolari, combattendo l’ansia e lo stress.

Pilates

Il week end è l’occasione perfetta per staccare la spina e dedicarsi a un’attività divertente con le amiche. Ad esempio il pilates! Questo sport, basato sulla respirazione e il controllo muscolare, ha moltissimi effetti positivi sull’organismo. Aumenta la forza dei muscoli, regalando un corpo longilineo e tonico, addominali piatti e gambe snelle. Ti insegna a lavorare sulla respirazione, aiutandoti a trovare il tuo baricentro e una coordinazione fra corpo e mente. Ne conseguono un’ottima postura, elasticità, migliore capacità respiratoria e cardiovascolare.

Kayak

In cerca di emozioni? Il kayak è lo sport giusto per vivere un’esperienza adrenalinica ed emozionante. I percorsi, come per la mountain bike, sono tantissimi, con la possibilità di ammirare dei paesaggi unici al mondo all’interno di aree naturalistiche, fra cascate, fiumi, laghi limpidi e boschi. Il bello del kayak è che non fa bene solamente al tuo corpo, ma ti permette di sviluppare anche alcune abilità mentali che possono rivelarsi fondamentali. Ad esempio ti insegna a tenere sotto controllo le emozioni e a ridurre il livello di stress. Rappresenta un allenamento con basso impatto sulle articolazioni e una valida alternativa al classico allenamento aerobico. Ti aiuta a tonificare addominali e gambe, aumentando la resistenza.

Trekking

D’estate così come d’inverno, il trekking è sempre una buona idea per rimettersi in forma. Il bello di questo sport da praticare nel week end è che offre tantissime possibilità a seconda delle necessità e dei gusti. Puoi praticarlo da sola (o con il tuo pet), organizzare un’uscita con gli amici, ma anche con la famiglia oppure con un gruppo con cui condividere la passione. I percorsi a disposizione sono numerosi, dalla montagna alla campagna, dai boschi alla costa. Mentre pratichi trekking liberi la mente e al contempo alleni il corpo. Si tratta di uno sport di contemplazione e scoperta, perfetto per esplorare nuovi sentieri e respirare aria pure.