D ai mattoncini alle bande elastiche, dall’amaca alla sedia per le inversioni, ecco 9 attrezzi per fare yoga da avere assolutamente

Attrezzi per fare yoga: a cosa servono

Lo yoga è una pratica sempre più amata e apprezzata: i benefici sono moltissimi, sia in termini di forma fisica che di benessere psicologico.

Alla base dello yoga, come le più esperte sapranno, l’esecuzione di alcune posizioni chiamate "asana" che richiedono un buona dose di allenamento, elasticità e, in qualche caso, anche forza fisica. Per facilitare gli esercizi, però, è possibile ricorrere ad alcuni attrezzi tattici.

Ebbene sì: che tu sia una yogina ormai esperta, piuttosto che una neofita, con gli attizzi giusti praticare yoga diventerà non solo più semplice ma anche più efficace per un allenamento al top.

Se pensavi quindi che potesse bastarti un semplice tappetino per fare yoga, dovrai ricrederti: esistono moltissimi attrezzi che possono fare la differenza. Noi ne abbiamo selezionati 9.

Ecco quali sono e come funzionano…

I mattoncini

I blocchi yoga o mattoni, possono essere utilizzati sia per rendere più semplici alcune posizioni sia, se sei già esperta, per perfezionare gli asana. Utili anche al posto del classico cuscino per la posizione seduta, puoi sfruttarli anche come sostegno durante il rilassamento. Quelli più comodi sono in schiuma EVA ad alta densità, super flessibili ma anche molto resistenti.

Il cuscino

Immancabile anche il cuscino da yoga o da meditazione. La sua funzione? Rendere più comoda la posizione a gambe incrociate aiutandoti a rimanere con la schiena dritta anche per lungo tempo, senza sentire dolore. Quello proposto da Lotuscrafts, marchio leader per l'attrezzatura da yoga, è rivestito in cotone ecologico e garantisce un supporto ottimale.

Il tappetino

Se sei alle prime armi, naturalmente, il primo accessorio da avere per praticare yoga è un buon tappetino. Sceglilo morbido e leggero, così da poterlo portare sempre con te, ma anche con la superficie antiscivolo, così sarà ancora più sicuro. Perfetto quello di Longanchang.

La cintura

Anche la cintura è un attrezzo adatto tanto alle principianti che alle più esperte: ti permette infatti di eseguire in modo corretto gli allungamenti più profondi. Quella di Lotuscraft è realizzata in cotone biologico con fibbie in metallo super resistenti ed è lunga 2,5 metri.

Le bande elastiche

In alternativa alla classica cintura, per fare yoga possono esserti utili anche le bande elastiche, che si rivelano utili anche per svariati esercizi di fitness per allenare forza e resistenza. Proposte in set da tre, ogni colore indica un diverso livello di resistenza così puoi scegliere quella più adatta a seconda dell'esercizio.

La ruota

Per praticare lo stretching e realizzare alcune posizioni di livello più avanzato, la ruota è tra gli attrezzi per lo yoga più gettonati. Perfetta per distendere la gabbia toracica e aprire le spalle, è indicata anche per alleviare tensione e dolore oltre che per migliorare l’equilibrio. Con quella di Pete's choice ricevi anche l'eBook con esercizi e tutorial da seguire.

La palla

Come alternativa alla ruota, puoi usare anche la palla da fitness per i tuoi esercizi di yoga. Si tratta infatti di un attrezzo molto versatile: perfetta anche come seduta, è ideale per alleviare il mal di schiena e aiutare a mantenere la postura corretta. Quella di Glymnis è disponibile in tre misure diversi e 7 colori a scelta.

Sedia per inversione

L'inversione è sicuramente tra gli asana più difficili da eseguire ma con questo attrezzo diventerà tutto più semplice. La sedia è infatti progettata come una sorta di panca rovesciata dal design innovativo: in questo modo ti permette di realizzare la verticale senza il supporto delle braccia.

L'amaca

Hai deciso di sperimentare l'Aeroyoga? Quello che ti serve allora sarà l'amaca realizzata in uno speciale tessuto elastico, simile a quello utilizzato dagli acrobati, che ti permette di esercitarti in assenza di gravità. Quella di Wellsem si aggancia al soffitto o a un supporto fisso ed è pratica e resistente.

