C erchi un attrezzo che ti permetta di allenare gambe, braccia e addominali anche senza andare in palestra? Quello che ti ci vuole è il total crunch: ecco perché

Allenarsi a casa come in palestra: impossibile? In realtà no, scegliendo però gli attrezzi giusti. E tra questi merita un posto d’onore sicuramente il total crunch.

I suoi benefici sono infatti tantissimi e, a fronte di una spesa moderata, potrai contare su un validissimo alleato per rimetterti in forma e fare attività fisica in maniera costante.

Total crunch: di cosa si tratta

Il total crunch è un attrezzo simile ad una cyclette che si basa su un sistema a doppia resistenza. Utilizzarlo è semplicissimo: basta sedersi, afferrare il manubrio, tirare con la braccia e spingere con le gambe per poi lasciare e tornare alla posizione iniziale.

Il suo vantaggio? Questo attrezzo permette di sollecitare diverse fasce muscolari contemporaneamente, permettendoti così di lavorare su braccia e gambe ma anche sugli addominali, da sempre considerato un punto critico.

In più il total crunch è un attrezzo che non richiede una particolare preparazione fisica e può essere utilizzato tanto dai principianti che dai più esperti.

Total crunch: quale acquistare

Se hai deciso di darti all’home fitness e di regalarti un total crunch da utilizzare a casa tutte le volte che vuoi, online puoi trovare diversi modelli.

Ecco qualche buon esempio!

Panca Total Body Crunch BOUDECH

La panca da fitness Total Body Crunch è perfetta per allenarsi a casa. Grazie all'apertura fino a 130° tra sedile e manubrio, ti consente infatti di effettuare un allenamento completo ed intensivo. Inoltre sul display a cristalli liquidi, puoi tenere sempre sotto controllo le calorie bruciate, il numero di piegamenti effettuati ed il tempo di durata dell'allenamento.

Total Power Body Crunch Ffitness

Anche il total crunch di Ffitness combina quattro tipi di esercizi di forza - gambe, squat, schiena e addominali - con l’esercizio aerobico cardiovascolare. E se hai problemi di spazio, questo modello può essere l'ideale perché lo chiudi facilmente e puoi tenerlo sotto il letto o nell'armadio, riducendo l'ingombro.

BEST DIRECT Gymform Ab Booster

Perfetto per allenarsi in casa anche il total crunch di Best Direct. Tra i suoi vantaggi, anche il pratico computer multifunzione che ti permette di calcolare le calorie, monitorare i progressi raggiunti e contare le serie di esercizi.

Total Crunch Mediashop

Cerchi un attrezzo che ti permetta di modulare l'intensità dell'allenamento in base alle tue esigenze? Questo total crunch potrebbe essere la scelta ideale: il sedile regolabile ti permette di adeguarlo alle tue necessità e per aumentare la resistenza ti basta poggiare i piedi sulle pedane superiori. In più, è estremamente leggero e lo puoi piegare rapidamente anche in poco spazio.

Total Crunch Hobbyesport

Infine, tra i total crunch più apprezzati sul web c'è anche quello di HobbyeSport. Perfetto se vuoi far lavorare i muscoli addominali ma anche schiena, spalle, glutei e fianchi, questo attrezzo ti permette di combinare almeno quattro esercizi diversi, secondo le tue preferenze: leg press, back squat, squat addominale e esercizio aerobico cardiovascolare. In più anche questo modello è pieghevole e lo puoi lasciare comodamente ovunque desideri.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.