6 modi efficaci per bruciare 500 calorie al giorno

Per restare in forma si parte da uno stile di vita sano, che deve comprendere ogni giorno una dose di attività fisica

Chi vuole perdere peso o semplicemente mantenere una buona forma fisica sa che per raggiungere questo obiettivo sono necessari volontà e costanza, soprattutto quando si tratta di alimentazione e di attività fisica.

Il movimento è assolutamente fondamentale: tutti ormai conosciamo i rischi di una vita sedentaria. Quello che però spesso manca è il tempo e la motivazione a fare attività fisica.

Eppure bruciare 500 calorie ogni giorno con il movimento è un traguardo che tutti possono raggiungere abbastanza facilmente, in quanto lo sforzo è minimo e richiede, tutto sommato, poco tempo. Ma come bruciare 500 calorie? Basta trovare un tipo di attività fisica abbastanza divertente da invogliarti a farlo tutti i giorni: ecco i nostri consigli.

1. Corsa o camminata

La corsa è un'attività alla portata di tutti, è gratuita e se praticata con costanza aiuta a perdere peso velocemente. Per bruciare più calorie è importante seguire alcuni consigli e adottare un certa tecnica, avere la postura giusta e tenere un certo ritmo aiuta a fare meno fatica e migliorarsi.

Correre ad una velocità di circa 10 km/h, ti fa consumare 500 calorie in 44 minuti. Per accorciare il tempo a 30 minuti, devi correre a una velocità di circa 13 km l’ora.

Se preferisci camminare, invece, dovrai farlo per almeno 60 minuti ad una velocità di 8 km/h per vedere dei risultati. Camminare fa dimagrire, soprattutto se lo fai senza sosta, a passo sostenuto e con costanza.

Utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto o utilizzarla nel tempo libero ti permette di ritrovare un equilibrio armonico con la natura e con te stessa e ti aiuta a rimanere in forma mettendo in moto l'intero sistema muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio.

Una pedalata di 60 minuti a ritmo moderato ti permetterà di bruciare circa 500 calorie. Se non hai la possibilità di stare all'aperto, puoi usare la cyclette da camera. Accompagna l'allenamento con la tua musica preferita: avrai la stessa carica e raggiungerai lo stesso obiettivo.

Se poi pratichi spinning puoi raggiungere lo stesso risultato in circa 40 minuti.

3. Nuoto

Il nuoto è uno sport completo. Snellisce, tonifica e rilassa perchè l'acqua rende tutto più leggero. Se praticato con costanza aiuta a bruciare calorie abbastanza in fretta. Quando fa particolarmente caldo l'unico posto in cui si sta bene è in acqua. Approfittane!

Nuotare per circa 50 minuti a un ritmo moderato è sufficiente per bruciare 500 calorie con il non trascurabile vantaggio di... non sudare! In inverno, scegli la piscina e dedica almeno tre sessioni di nuoto alla settimana.

4. Yoga o Pilates

Se preferisci le discipline più dolci, ma non meno impegnative, sappi che dovrai praticare yoga per due ore intere per bruciare 500 calorie. La stessa cosa vale per il pilates.

Sono due discipline che se praticate con costanza hanno tanti effetti benefici per il corpo e per la mente. Respirare bene aumenta la capacità aerobica. Alcuni esercizi hanno maggiore efficacia nella perdita del peso attraverso la concentrazione, la respirazione e il movimento dinamico.

Da bambina impazzivi per l'hula hoop? Vai a recuperarlo se ce l'hai ancora in cantina o procuratene uno nuovo. C'è una nuova tendenza che si chiama Hula Hip che prevede l'utilizzo del famoso cerchio e tonifica i fianchi.

Se sarai capace di mantenere un ritmo costante, con l’hula hoop potrai bruciare 10 calorie al minuto. Ciò significa che 50 minuti di attività ti faranno consumare 500 calorie.

6. Pulizie di casa

Unire l'utile al dilettevole? O forse sarebbe meglio dire unire l'utile all'utile... Con circa 2 ore di pulizie domestiche puoi bruciare 500 calorie. I lavori che puoi fare sono tanti: passare l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, spolverare, pulire il bagno e trasportare pesanti mucchi di biancheria sporca.

Puoi ridurre di 15 minuti il tempo se, mentre giri pulendo casa, canti o balli. In questo modo renderai le pulizie più divertenti ed efficaci.