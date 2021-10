P er aumentare e migliorare la resistenza allena corpo e mente: sviluppa la capacità di concentrazione mentale ogni giorno ed esercita il tuo corpo in modo graduale e costante.

Che cos’è la resistenza?

La resistenza è la capacità di energia fisica che permette di sostenere un determinato sforzo fisico o mentale il più a lungo possibile. Molte azioni e progressi sono determinate dal livello di resistenza che si è disposti ad affrontare e sostenere nel corso delle vita quotidiana e sportiva.

La resistenza è condizionata dalla forza fisica perchè più sei forte più i tuoi muscoli possono resistere e sostenere i movimenti ripetitivi. La resistenza ti rende efficiente sia mentelmente che fisicamente. Esistono diverse resistenze tra cui:

Resistenza muscolare, si riferisce alla capacità dei muscoli di sostenere a lungo temine movimenti sotto un determinato carico e sforzo.

si riferisce alla capacità dei muscoli di sostenere a lungo temine movimenti sotto un determinato carico e sforzo. Resistenza cardiovascolare è determinata dalla capacità che ha il cuore, i polmoni e i sistemi energetici fisiologici, nel supportare gli esercizi e gli sforzi fisici.

è determinata dalla capacità che ha il cuore, i polmoni e i sistemi energetici fisiologici, nel supportare gli esercizi e gli sforzi fisici. Resistenza mentale è determinata dalla volontà e dalla determinazione che la mente ha nel sopportare lo sforzo il più a lungo possibile. Migliorare la resistenza mentale, riduce lo stress e aumenta il livello di pazienza e sopportazione.

Cosa significa essere resistenti

La resistenza fisica e mentale ti consente di sostenere sfide e portare a termine obiettivi sia nella quotidianità che nel mondo fitness e sportivo. Una buona resistenza fisica permette di:

Sollevare pesi sempre più pesanti per più ripetizioni

Correre, andare in bici e nuotare più veloce per distanze maggiori

Ridurre il dolore percepito

Non pensare all’affaticamento e al cedimento

Eseguire le azioni con maggiore energia

Affrontare le difficoltà quotidiane con più leggerezza

Avere una mente più forte

Migliorare il benessere fisico e mentale

Aumentare il piacere

Essere più forti

Ridurre la stanchezza

Migliorare le prestazioni fisiche generali

Come migliorare la resistenza fisica generale

Con una serie di accorgimenti nella tua routine quotidiana puoi costruire resistenza e vivere in modo più sano. Ecco 5 suggerimenti:

Idrata in modo continuo e costante il corpo. L’acqua aiuta a combattere l’affaticamento muscolare, quindi mantieni la tua resistenza bevendo molti liquidi nel corso della tua quotidianità e durante le attività sportive. Fai il pieno di energia con un buon riposo notturno. Dormi almeno 7 ore a notte. Un riposo scarso può limitare le tue performance giornaliere e avere un impatto negativo sulla tua resistenza. Segui una dieta sana ed equilibrata. Il cibo è il carburante da cui il corpo trae energia. Scegli alimenti a basso contenuto di grassi, includi nella tua dieta frutta e verdure ed alimenti magri e sani. Ottieni energia consumando piccoli pasti durante il giorno invece che pochi pasti ma abbondanti. Fai esercizio fisico e resta attiva. Il movimento anche se può essere vissuto da alcuni soggetti come una cosa stancante, aumenta il livello di energia e la resistenza generale. Evita di stare ferma per lunghi periodi di tempo. Se svolgi un lavoro sedentario, indossa un contapassi e cerca di raggiungere almeno l’obiettivo dei 10.000 passi al giorno. Scegli, personalizza e varia il tuo allenamento. Avere la possibilità di variare la routine di allenamento includere attività fisiche che ami e personalizzare la tecnica, intensità ecc., ti aiuterà a spingerti anche oltre i limiti e migliorare la resistenza.

Come migliorare la resistenza sportiva con il fitness

Per aumentare la resistenza attraverso l’esercizio, devi affrontare ogni allenamento in modo graduale, costruire i tuoi obiettivi di volta in volta e non arrenderti. Ecco 10 suggerimenti per aumentare la resistenza sportiva fitness:

Imposta obiettivi semplici e specifici, come ad esempio devo correre o camminare 2 km o 20 minuti la prima settimana; 3 km o 30 minuti la seconda settimana ecc.. Aumenta l’intensità e la durata del tuo allenamento con intervalli ridotti senza esagerare. Ad esempio inizia con un workout di 15 minuti, la volta dopo aumenta di 2 minuti e così via. Inizia un circuito svolgendo 5 esercizi per 20 secondi e la volta dopo esegui 8 esercizi per 24 secondi ecc.. Aggiungi inizialmente carichi ridotti al bilanciere, manubri e macchine pesi. Aumenta gradualmente il peso, l’intensità le serie e le ripetizioni e rispetta gli obiettivi. Cambia allenamenti, che si tratti di frequenza, intensità, peso, distanza, velocità, non continuare all’infinito con gli stessi metodi. Ad esempio se per 4 allenamenti hai svolto 10 squat con 30 kg e ti accorgi che non fai più fatica, prova a svolgere 15 squat sempre con 30 kg oppure 10 squat con 35 kg. Chiedi consiglio al personal trainer. Cammina, corri e fai le scale noterai un’enorme differenza nella tua resistenza. Pratica esercizi isometrici, aiuterà i tuoi muscoli a sostenere una posizione sotto stress per periodi di tempo più lunghi. Riduci gli intervalli di riposo durante gli allenamenti, in questo modo aumenterà la tua capacità aerobica che darà un importante contributo alla resistenza. Patica allenamenti a circuito con pesi oppure a corpo libero, completa il maggior numero di round possibili o ripetizioni. Varia i secondi di allenamento e i tempi di recupero nel corso dei circuiti. Allenati per periodi più lunghi ad intensità moderata. Ad esempio invece che correre per 30 minuti in modo frenetico, puoi fare una camminata veloce di 60 minuti, aggiungendo in mezzo intervalli di corsa. Ad esempio aggiungi uno sprint di corsa di 2 minuti ogni 10 di camminata, oppure 30 secondi di sprint ogni 3 minuti. Riposa e recupera. Non dimenticare di avere dei giorni di recupero programmati nella tua routine di allenamento.

Come migliorare la resistenza mentale

Come la resistenza fisica anche quella mentale deve essere allenata. Aumentare e allenare gradualmente la durata e l’intensità degli impegni mentali, ti aiuterà a sentirti meno esausta, stanca e affrontare con maggiore facilità gli impegni quotidiani. Ecco 5 consigli per aumentare la resistenza mentale:

Sviluppa la capacità di concentrazione facile e consapevole. Concentrati sulle cose principali e fondamentali che vuoi fare. Ad esempio se vuoi imparare a cucinare il pesce esercitati a preparare prima piatti semplici che conosci, che hai già mangiato e che non richiedono troppa elaborazione; la volta successiva quando hai preso pratica sperimenta un altro piatto più elaborato è così via. Sii consapevole di ciò che realmente sai fare all’inizio e vedrai che con impegno e pratica diventerai un esperta in qualsiasi cosa ti appassiona o vuoi imparare. Elimina le distrazioni per mantenere alta la tua resistenza mentale e rimanere concentrata sui tuoi obiettivi. Se ad esempio devi pulire casa ma hai la cattiva abitudine di guardare ogni 2 minuti i social, disattiva la funzione internet e wi-fi, lascia solo le chiamate attive e fai il possibile per resistere e non attaccare internet e prendere il telefono fino a che non hai finito di pulire o fare qualsiasi altro dovere quotidiano. Visualizza il tuo obiettivo. Tieni sempre in mente il tuo obiettivo finale mentre inizi qualsiasi compito, resta concentrata e non perdere tempo in attività irrilevanti che non rientrano nei tuoi programmi. Mantieni alta la motivazione e costruisci la tua resistenza. Concentrati sul fare prima le cose più importanti, fraziona le cose in passaggi e sequenze e completa ogni parte step per step. Svolgi pratiche di consapevolezza come la meditazione, lo yoga, la respirazione profonda, lo stretching. Queste tecniche di rilassamento ti porteranno a migliorare la tua resistenza mentale. Fai le cose che ti fanno stare bene. Ascolta della buona musica, parla e confidati con i tuoi amici, trova la pace e la tranquillità anche nelle piccole cose.

Come aumentare le resistenza aiuta anche il sesso

Migliorare la tua forma fisica, ti aiuterà ad avere più resistenza fisica e piacere durante il rapporto sessuale. Il rapporto sessuale oltre a regalare piacere e godimento mentale è un’attività abbastanza intensa dal punto di vista fisico, perché impegna la resistenza muscolare e cardiocircolatoria, inoltre alcuni studi riferiscono che il sesso ha delle propietà antidolorifiche, utili per superare allenamenti duri e impegni quotidiani faticosi.

Fare sesso fa bene dal punto di vista fisico, mentale e fisiologico e, fare attività sportiva a sua volta aitua ad avere più ressitenza a letto.

Per migliorare la resistenza sessuale, migliora e mantieni la tua forma fisica, quindi dedica più tempo alle tue sessione fitness e allena la tua resistenza sessuale tra le lenzuola del letto.

Nella donna il pavimento pelvico gioca un ruolo importante, se questo muscolo è allenato e forte, porta ad avere più resistenza e provare maggiore piacere durante il rapporto. Allena il pavimento il pelvico con gli esercizi specifici.