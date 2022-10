5 consigli utili per gli allenamenti post-partum

A llenamenti post-partum, ecco tutto quello che ti serve sapere per rimetterti in forma dopo la gravidanza nei tempi e nei modi corretti

Tornare in forma dopo la gravidanza è desiderio di molte donne. Un desiderio che però necessita di tempo e di tanto amore verso se stesse, il proprio corpo e verso ciò che questo è in grado di fare o non fare nelle settimane che seguono il momento del parto. Nelle prime settimane post arrivo del neonato, infatti, sia la muscolatura che i tessuti del corpo femminile sono più rilassati del normale, cosa assolutamente ovvia e naturale. Una perdita di tono fisiologica che, a tempo debito, può essere risolta con appositi allenamenti post-partum.

Una serie di esercizi e di buone abitudini da adottare per riprendere in mano il proprio corpo e riportarlo, con i giusti tempi e modi, a una condizione di benessere e di forza maggiore. Tonificando la muscolatura là dove ha dovuto cedere per far spazio alla nuova vita che si è portata in grembo. E riprendendo, a poco a poco il proprio peso forma. Ecco allora qualche utile consiglio da seguire per rimettersi in senso dopo la gravidanza. Con degli allenamenti post-partum ad hoc e qualche piccolo suggerimento utile alla propria salute da neo mamme.

Gravidanza e peso

Per prima cosa è bene dire che non tutto il peso che si prende in gravidanza sarà oggetto di interesse nelle settimane successive al parto. E questo perché gran parte di esso scompare nel momento stesso in cui avviene il parto. Circa sei chili, infatti, sono formati dalla placenta, dal liquido amniotico e dal neonato. E scompaiono dal corpo non appena si partorisce.

Nelle dieci settimane seguenti alla nascita del bambino, poi, vengono eliminati gradualmente tutti i liquidi trattenuti durante la gestazione. Di fatto, quindi, se durante la gravidanza si sono presi chili in un numero “corretto” e se si è curata la propria alimentazione nel modo giusto (durante e dopo), la remise en forme e il ritorno al proprio peso corporeo ante gravidanza, avviene più o meno al termine del puerperio, ovvero in circa sei settimane dal parto stesso. Ci sono casi, però, per altro assolutamente normali anch’essi, in cui questo tempo è più lungo, fino anche a circa nove mesi, esattamente come quelli trascorsi per la gravidanza stessa. Ma questo dipende da donna a donna, da come si è sviluppata la gestazione e da tantissimi altri fattori assolutamente personali. In poche parole, ogni neo mamma ha tempi diversi ed è bene non forzarli, ma ascoltare il proprio corpo amandolo e amandosi a 360°.

Allenamenti post-partum: come affrontarli

Di fatto, però, una volta concesso al corpo il giusto periodo di riposo (che solitamente è di circa 40 giorni) è possibile aiutarlo a ritrovare la forma con allenamenti post-partum specifici, riprendendo la propria attività fisica del cuore o iniziandone una ad hoc. Purché lo si faccia con coscienza, chiedendo consiglio al proprio medico e/o ginecologa e ostetrica e, come già detto, senza forzare o avere fretta di ritrovare la forma fisica di un tempo.

E seguendo qualche piccolo accorgimento utile a far lavorare il corpo nel modo corretto, senza forzarlo ma aiutandolo nella dolce ripresa del suo stato di benessere originario e della sua naturale tonicità e forza muscolare.

Allenamenti graduali

Che si tratti di fare esercizio fisico con della ginnastica, lo yoga, il pilates, la corsa ecc., durante il periodo dedicato agli allenamenti post-partum è importante che questi siano progressivi. Niente stress da pratica insomma, ma è bene ascoltate il corpo e anche i suoi dolori e riprendere a muoverlo in modo graduale, dedicando allo sport due o tre sedute alla settimana e aumentando di volta in volta il tempo dell’allenamento. Seguendo ciò che dice il proprio corpo senza forzarlo (soprattutto se non è ancora il momento di farlo). Ed evitando gli sport con un forte impatto come la corsa, il tennis, il salto con la corda, ecc.

Camminate

Altro aspetto utile da tenere a mente per i vostri allenamenti post-partum è quella di considerare quale sia l’attività ideale per rimettersi in forma, che poi è anche la più semplice del mondo, ovvero la camminata. Cosa che è possibile fare anche con il proprio bambino/a passeggiando con il passeggiano, a una velocità moderata. In questo modo, oltre a muovere la gambe, andrete a sollecitare le braccia e la muscolatura della parte superiore del corpo. Per farlo nel modo corretto, poi, potete intervallare momenti di camminata più lenta a momenti di ritmo più sostenuto e /o di pausa. Proprio come accade in un vero workout di fitness.

Provate il nuoto

Oltre alla camminata altro sport perfetto da aggiungere agli allenamenti post-partum è il nuoto. Uno sport che fa bene sempre e a ogni età (e anche durante la gravidanza) e che aiuta moltissimo a tonificare e rassodare la muscolatura in modo dolce, evitando tensioni e sollecitazioni eccessive. Oltre a favorire il rilascio di eventuali stress o stanchezza.

Allenamenti post-partum mirati

Altro aspetto da considerare per gli allenamenti post-partum è cosa allenare e su cosa concentrarsi. Dopo la gravidanza, infatti, i muscoli hanno bisogno di essere riattivati, soprattutto quelli che sostengono la colonna vertebrale e che, ovviamente, si sono maggiormente rilassati: come gli addominali, il perineo e il muscolo spinale. Per questo è importante eseguire degli esercizi appositi da inserire nella vostra routine di allenamento post-partum, introducendo:

esercizi specifici per il pavimento pelvico;

squat e slanci laterali per tonificare gambe e glutei;

crunch per gli addominali (ovviamente verificando prima se la diastasi dei retti addominali si è parzialmente richiusa );

esercizi per i lombari;

ecc.

E tutto ciò che serve per allenare ogni parte del corpo che vi ha sostenuta durante la gravidanza.

Coccolare la propria pelle

Infine, per aiutare la pelle a tornare soda ed elastica come prima della gravidanza, è bene utilizzare una crema elasticizzante e rassodante come step di base della vostra beauty routine da neo mamme. Perfette, per esempio, quelle con elastina, collagene e principi attivi antismagliature. Ma anche gli oli come quello di mandorle dolci, di jojoba o di rosa mosqueta.

Massaggiando la pelle e il corpo e coccolandolo come meglio potete, per farlo riprendere dal duro lavoro che ha dovuto compiere per dare alla luce il/la vostro/a bambino/a e rendervi per la prima volta o nuovamente delle splendide mamme.