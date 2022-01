I niziare un nuovo sport con consapevolezza è il primo passo per riuscire al meglio e perdurare nel tempo. Ecco le cose che devi sapere se vuoi fare boxe

È uno sport affascinante, rappresentato in diverse pellicole che narrano storie di riscatto. Perché non è solo allenamento fisico, è anche presa di coscienza di sé e ti spinge oltre i tuoi limiti, scoprendo una forza che non credevi di avere.

Ecco allora che, fra le cose che devi sapere se la boxe è un chiodo fisso e vuoi provare a cimentarti, è che bisogna avere determinazione e costanza. All’inizio non sarà tutto rose e fiori. È uno sport dove si acquisiscono capacità sempre maggiori step by step, l’importante è crederci.

Prenditi il tempo che ti serve

Fra le cose che devi sapere se vuoi fare boxe questa e la prima. Il consiglio è sempre quello di arrivare in palestra con la giusta motivazione e con le energie necessarie per goderti al massimo quella che si spera sia la prima lezione di una lunga serie.

Lascia da parte la stanchezza, quindi, e - se il tarlo di questo sport non ti abbandona – riposa il giorno prima. Serve la giusta concentrazione mentale e il fisico ti deve seguire a ruota. È bene quindi entrare senza altri pensieri per la testa e carichi, con un solo obiettivo: dare il meglio di sé, per sé e per nessun altro.

L’idratazione e l’alimentazione sono importanti: bisogna avere cura del proprio corpo esattamente come qualsiasi altro atleta. Il giorno libero da sforzi prima della lezione è necessario per preparare i muscoli correttamente.

L’allenamento è total body

Ogni singola parte del proprio corpo viene chiamata in causa, dalla testa ai piedi. Non si tratta solo di saper muovere le braccia e infondere loro la giusta potenza. Anche le gambe, per esempio, giocano un ruolo fondamentale.

Ci hai mai fatto caso che i pugili fanno una sorta di balletto sulle punte e non stanno mai fermi? L’equilibrio e l’intesa deve essere totale. Il corpo – tutto – e la mente devono essere a servizio della tecnica. Perché non serve soltanto essere forti, ma sapere usare le proprie abilità correttamente.

Oltretutto, di norma, le lezioni di boxe sono frenetiche, il tipo di allenamento è cardio e non ci sarà il tempo di rendersi conto di cosa stia accadendo che hai già finito e devi proiettarti alla lezione successiva. Insomma, non è uno sport per deboli di cuore.

Abbasserai la tua posizione

Fra le cose fondamentali che devi sapere, se vuoi fare diventare la boxe il tuo sport preferito, è che la posizione è al primo posto. Trovata quella giusta, solida ed equilibrata, sei già a buon punto. Il resto viene allenandosi, giorno dopo giorno.

Si inizia con i piedi larghi quanto le spalle e facendo un passo avanti con il piede dominante. Le punte vanno puntate verso le due in punto e i glutei abbassati di circa due centimetri. Una volta rilassata, è il momento di sollevare il tallone da terra. L’allenamento cardio è fondamentale per controllare la situazione durante i pugni veloci. Il segreto è distribuire equamente il proprio peso su tutte e due le gambe.

Non è solo questione di pugni

La tecnica è fondamentale e va acquisita con il tempo, avere fretta o chiedere troppo al proprio corpo potrebbe provocare delle spiacevoli lesioni e il sogno verrebbe infranto ancor prima di cominciare.

In quest’ottica, va sempre tenuto a mente che i polsi vanno tenuti dritti e che bisogna entrare in contatto con le due nocche più resistenti, il medio e l’indice. È bene cominciare per gradi, inizialmente colpendo dolcemente e imparando a conoscere di cosa è capace la propria potenza.

Il lavoro extra fa la differenza

Sempre fra le cose che devi sapere se vuoi fare boxe è che ci sono delle buone abitudini da seguire per ottenere maggiori risultati e più velocemente (senza per questo voler bruciare le tappe). Gli esperti consigliano di dedicare del tempo a un allenamento mirato, magari privatamente e con un professionista.

Inoltre, soprattutto se il proprio budget è limitato, esiste un’intera bibliografia che affronta l’argomento in questione in tutte le sue sfaccettature. Anche il web può rappresentare una risorsa, ma attenzione a non farsi abbindolare dalle bufale e a non cadere nella trappola di sedicenti esperti che poi esperti non sono. A tal proposito, ecco degli esercizi da fare a casa se vuoi scoprire la boxe.

In definitiva...

In definitiva, la boxe – come per qualsiasi altro sport – richiede impegno, tecnica e perseveranza. È impegnativo sia a livello mentale che fisico, ma può essere praticato da tutti, se seguiti correttamente.

Un altro segreto è essere pronti a sbagliare e a mettersi in gioco. Non bisogna lasciarsi scoraggiare. È normale dimenticare le combinazioni e sentirsi a disagio: l’importante è non arrendersi. Non si può pretendere di imparare tutto e subito, ogni cosa arriva gradualmente e con il tempo. L’aspetto veramente importante è divertirsi mentre si fa boxe, tutto il resto viene dopo.

L’umiltà è un ingrediente fondamentale, alla prima lezione come alla centesima. Ogni occasione con i guantoni indosso è buona per migliorare la tecnica e diventare più forti (con la mente e il corpo). Se la frustrazione prende il sopravvento, ricorda, un respiro profondo e si ricomincia.