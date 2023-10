P raticare boxe sembra essere una buona idea: uno sport completo, dinamico e molto energico che insegna a lavorare sulla propria autostima

La boxe è uno sport intenso che richiede un alto livello di forma fisica e di coordinazione. È uno sport di contatto, quindi c’è il rischio di lesioni, ma con il giusto allenamento e l’equipaggiamento protettivo si possono ridurre i rischi. Se state pensando di praticare la boxe come hobby o come parte della vostra routine di fitness, ecco alcune cose da sapere su questo sport veloce. State pensando di iniziare a praticare boxe? Ecco 5 cose da sapere prima di iniziare.

Le basi della boxe

Il pugilato è uno sport in cui due persone si affrontano usando i pugni per cercare di mettere al tappeto l’altra persona. Conosciuto sia con il nome di pugilato che di boxe è un’ottima attività fisica poiché coinvolge tutto il corpo. L’obiettivo principale del pugilato è sferrare il maggior numero possibile di pugni all’avversario.

L’attrezzatura necessaria per praticare la boxe

La boxe è un allenamento di forza e cardio completo per tutto il corpo, quindi aspettatevi di essere in ottima forma mentre vi allenate! Per praticare la boxe sono necessarie buone scarpe e un paio di fasce per le mani, l’attrezzatura per avvolgere mani e polsi e proteggerli da eventuali lesioni. Si raccomanda un copricapo per proteggere la testa, soprattutto se si è principianti.

Altri dispositivi di protezione sono il paradenti, i parastinchi e le ginocchiere. Un sacco da boxe per i pugni sarà utile e necessario soprattutto nella fase iniziale dell’allenamento. Una corda per saltare, una palla medica, manubri e una panca o una sedia vi aiuteranno negli esercizi con la corda e la palla medica.

L’importanza degli esercizi di riscaldamento e raffreddamento

Gli esercizi di riscaldamento aumentano l’afflusso di sangue ai muscoli e contribuiscono a ridurre il rischio di lesioni durante l’allenamento. Inoltre, migliorano la coordinazione e possono contribuire a migliorare la velocità e la precisione durante la pratica della boxe.

Gli esercizi di riscaldamento specifici per la boxe includono: saltare la corda, shadow boxing, panca, squat, affondi, crunch e flessioni. Altri esercizi che possono essere inclusi nella routine di riscaldamento sono lo yoga, gli esercizi di forza e gli allungamenti. Gli esercizi di raffreddamento aiutano il corpo a rilassarsi dopo l’allenamento e contribuiscono a ridurre la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Gli esercizi di raffreddamento comprendono: una leggera corsetta, un leggero stretching e una camminata lenta.

Alimentazione per la boxe

Se si mangia per la salute e la forma fisica, è necessario mangiare più frequentemente nel corso della giornata. La boxe è uno sport intenso che richiede molta energia e forza. Per sostenere la vostra routine pugilistica, dovreste seguire una dieta equilibrata che contenga carboidrati, proteine e grassi sani. Ecco qualche consiglio:

– Mangiare frequentemente. Se si mangia per la salute e la forma fisica, si dovrebbe mangiare più frequentemente nel corso della giornata. Mangiare ogni 2-3 ore aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e ad aumentare i livelli di energia.

– Dieta equilibrata. Quando si mangia per la salute e la forma fisica, si raccomanda una dieta equilibrata che contenga carboidrati, proteine e grassi sani.

– Attenzione alla quantità di zuccheri. Evitate di mangiare cibi ricchi di zuccheri e carboidrati raffinati, che causano un picco di zuccheri nel sangue e poi un calo, facendovi sentire stanchi e affamati subito dopo.

Rischio di lesioni

La boxe è un esercizio ad alto impatto e ad alta intensità che mette sotto stress le articolazioni e i muscoli. È importante aumentare gradualmente la resistenza e la forza per ridurre il rischio di lesioni.

Quando si inizia a praticare il pugilato, si consiglia di dedicare un paio di mesi all’apprendimento delle basi prima di cimentarsi in esercizi più avanzati; la maggior parte degli infortuni nella boxe riguarda le mani, i polsi e le articolazioni (gomiti, spalle e ginocchia).

Alcuni modi per ridurre il rischio di infortuni sono l’uso di un’attrezzatura adeguata, il riscaldamento prima dell’allenamento, le pause frequenti durante l’allenamento e il raffreddamento dopo l’allenamento.

Requisiti di idoneità fisica

La boxe è uno sport intenso che richiede un alto livello di forma fisica e di coordinazione. Per riuscire nell’impresa è necessario raggiungere un buon livello di resistenza aerobica, di forza e di resistenza dei muscoli.

Per quanto riguarda la resistenza aerobica, si può utilizzare il test della conversazione per valutare il proprio livello di intensità. Per la forza, utilizzate una combinazione di pesi liberi, palle mediche e macchine per la resistenza. Per rafforzare cuore, potete praticare pilates, yoga ed esercizi per gli addominali.

Come allenare il fiato per la boxe?

La respirazione è un aspetto fondamentale per praticare la boxe. Bisogna fare attenzione, infatti, a respirare correttamente, senza andare in apnea. L’unico modo per allenare il fiato è combattendo: praticando regolarmente l’attività aerobica, il fiato aumenterà automaticamente. Un aiuto possono essere la corsa e l’allenamento al sacco: eseguendo serie ripetute di esercizi e gesti tecnici, riuscirete a calibrare e dosare il respiro.

Quante volte a settimana si può fare boxe?

Il numero di sedute di allenamento settimanali dipende dal livello e dagli obiettivi che si intendono raggiungere. I pugili si allenano tutti i giorni, ma ovviamente questo discorso non vale per gli atleti non professionisti. Se si intende praticare boxe soltanto a livello amatoriale, basterà iniziare con 4-5 allenamenti alla settimana per imparare la disciplina poi, una volta appresa la tecnica, si può continuare con 3 sedute alla settimana da due ore ciascuna.

Quanto si dimagrisce con la boxe?

La boxe è uno sport molto intenso e questo consente di bruciare parecchie calorie. In un’ora di allenamento, infatti, si possono perdere fino a 500 calorie. Dimagrire con la boxe quindi è fattibile: allenandosi con costanza e seguiti da un trainer professionista, dopo almeno tre mesi di pratica, si può perdere fino al 4% della propria massa corporea.

Perché la gente ama lo sport della boxe

La boxe è un ottimo modo per costruire muscoli e forza, e può anche migliorare la fiducia in se stessi e l’autodisciplina. Se siete alla ricerca di uno sport intenso che vi metta alla prova, la boxe potrebbe essere la scelta perfetta per voi.

Insomma, la boxe sembra essere una attività motoria completa in grado di lavorare non solo sul corpo ma anche sull’autostima e il carattere.