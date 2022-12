5 cose che dovresti sapere sull’allenamento degli addominali

A llenare gli addominali non è mai stato cosi facile, basta sapere come farlo e sfatando qualche mito ormai superato. Per praticare con efficienza e maggior consapevolezza

Al di là della voglia di avere un addome piatto da far invidia alle modelle sulle copertine del nostro magazine preferito, mantenere sani e attivi i muscoli addominali è molto, molto importante. Questa fascia di muscoli, infatti, svolge un ruolo cruciale nel fornire stabilità alla colonna vertebrale e nell'aiutarci a muovere il corpo nel modo corretto. Aumentare la forza, la resistenza e la stabilità della parte (comunemente conosciuta come core), quindi, è un obiettivo che tutte dovemmo avere nella top five della nostra fitness routine. Prevedendo un allenamento per gli addominali ad hoc, calibrato e, soprattutto efficace.

Ecco perché è bene conoscere tutto sull’argomento. Comprese quelle cose che si danno per scontate ma che in realtà ci allontanano sempre di più dall’obiettivo che ci si è posti.

Aspettative VS Realtà

Quando si parla di come strutturare un allenamento per gli addominali che sia davvero utile al rinforzo della parte, è bene considerare il fatto che, spesso, tutto ciò che si pensa di sapere non è altro che l’insieme di elementi del tutto errati e frutto della disinformazione.

Per allenare la parte, quindi, è bene togliersi dalle mente i classici esercizi che abbiamo sempre fatto, uno fra tutti il sollevamento del tronco dalla posizione supina. Ma è importante considerare che, per mettere in moto l’addome e prendersi cura del core è bene considerare questa zona in ogni usa parte. Compresi gli addominali obliqui (i muscoli ai lati dell'addome) i muscoli della schiena e persino i tuoi glutei.

Fare esercizi per la parte addominale non elimina il grasso

Altro punto che è bene capire è che, se l’obiettivo è eliminare il grasso addominale, non vi servirà a nulla eseguire un workout unicamente di addominali. Questo genere di esercizi, infatti, punta ad aumentare la forza e la resistenza della parte. Ma non è altrettanto efficace per bruciare grasso e calorie. Cosa che invece avviene se si esegue un’attività cardio e se si segue una dieta bilanciata, sana e in alcuni casi ipocalorica.

Benissimo quindi il rinforzo addominale ma solo come integrazione alla pratica cardio scelta per raggiungere il vostro scopo di dimagrimento della zona.

I muscoli addominali sono uguali agli altri muscoli del corpo

Quando si parla di muscoli addominali è bene ricordarsi sempre che questi non sono diversi da tutti gli altri muscoli del corpo. E che si sviluppano a mano a mano che si esegue un allenamento volto alla resistenza della parte.

Proprio per questo, sarebbe bene dedicare alla zona lo stesso tempo che si destina al resto del corpo e ad altri muscoli come i bicipiti, i glutei o il petto. Per esempio optando per 2 o 3 allenamenti alla settimana e diversificando la pratica in modo da coinvolgere tutti i muscoli del core.

Non hai bisogno di attrezzature speciali per allenare gli addominali

Il tutto praticando in modo semplice e senza che risultino necessario strumenti o attrezzi particolari. Per allenare gli addominali in modo efficace, infatti, basta utilizzare il proprio corpo nel modo corretto.

Optando per esercizi tra una vastissima quantità di possibilità e di varianti diverse, sfruttando unicamente il proprio peso corporeo e senza dover spendere soldi nell’acquisto di attrezzi di cui si può fare a meno. Adattando il proprio allenamento alle peculiarità personali di chi lo esegue. E prendendosi cura del proprio corpo in modo semplice, puntando alla qualità.

Meglio puntare alla qualità, non alla quantità

Altra cosa da tenere bene a mente quando si esegue un allenamento per gli addominali, infatti, è che ciò che conta non è quanti esercizi si eseguono o con che frequenza, ma piuttosto il come vengono fatti e la tipologia di pratica scelta. Puntando sulla qualità del workout. Non servono 100 addominali se per ognuno di essi si esegue un movimento errato. Molto meglio farne la metà ma seguendo la giusta tecnica e concentrando la propria attenzione sulla parte corretta del corpo che in quel momento sta lavorando.

E soprattutto variando la pratica. Eseguire sempre lo stesso esercizio, infatti, non è un buon modo di allenarsi e nemmeno per fare progressi nella pratica. Meglio variare e provare cose nuove, sempre prestando attenzione a come si esegue ogni esercizio e sempre senza andare e oltre i pronti limiti fisici se ancora non si è pronti a farlo. Dopo tutto, allenarsi è bene, farlo nel modo corretto è meglio.