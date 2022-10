Che cos’è la fitfullness (e come raggiungerla)

R aggiungere uno stato di benessere sia fisico che interiore attraverso la pratica, in una sola parola, fitfullness. Ecco di cosa si tratta

Se è vero che, per far star bene il corpo deve star bene anche la mente, è vero anche che è importante che le due cose vadano a braccetto, di pari passo, imparando a dare lo stesso valore e le stesse cure sia alla propria parte esteriore che a quella interiore. In un mood di benessere generale che coinvolga in modo equilibrato ogni minima cellula del corpo e che sappia armonizzare e soddisfare anche la mente in uno stato di completezza chiamato fitfullness.

Con questo termine, infatti, si intende una condizione per la quale, corpo e mente sono entrambi coinvolti in una sensazione di appagamento e soddisfazione profonda, dove lo star bene del primo comporta lo star bene della seconda e viceversa. Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta, cos’è la fitfullness e come si fa a raggiungerla.

Cos’è la fitfullness?

Come detto, quando l’obiettivo è quello di sentirsi bene è importante che mente e corpo vengano trattati allo stesso modo. Prendendosene cura in maniera equilibrata, paritaria e costante, per raggiungere un benessere concreto, tangibile e che abbracci la persona nella sua totalità.

Una condizione di totale appagamento fisico e interiore che prende il nome di fitfullness, dato dalla stimolazione di fattori sia fisici che psicologici. Uno stato di serenità e benessere che, di fatto, deriva dalla pratica costante di un’attività fisica e dalla cura della propria parte interiore, attraverso tecniche come la meditazione o di discipline che sappiano unire i due aspetti in un unico “sistema”, come per esempio lo yoga.

Consentendo, quindi, a chi la raggiunge, di vivere più serenamente, aggirando lo stress e la frenesia quotidiana e raggiungendo un equilibrio emotivo concreto e duraturo. Come?

I principi

In modo piuttosto “semplice”, purché si metta al primo posto il proprio benessere. E avendo bene a mente il principio cardine su cui si basa il raggiungimento della fitfullness, ovvero che corpo e mente siano trattati e curati in modo partitario, senza che uno prevalga sull’altro e senza mai dimenticare la profonda connessione tra i due.

Grazie all’attività fisica, infatti, vengono rilasciati i cosiddetti ormoni della felicità (serotonina), portando benefici a livello umorale e riducendo gli ormoni associabili allo stress (cortisolo). In questo modo si abbassa la sensibilità al dolore e la percezione dell’ansia. Agendo a favore del proprio benessere mentale, oltre che a quello fisico.

Importante, poi, è che il proprio allenamento sia la combinazione perfetta tra esercizi fisici e mentali. Praticando la propria attività fisica del cuore e integrandola a momenti in cui prendersi cura della propria parte interiore attraverso la meditazione. E aumentando di fatto gli effetti della prima in favore della seconda, portando a tutta una serie di ulteriore benefici per corpo e mente.

I benefici della fitfullness

Tra questi, oltre a un benessere fisico generale, è possibile godere di moltissimi vantaggi a livello umorale come:

Il miglioramento del tono dell’umore stesso;

una miglior gestione dello stress;

la riduzione di eventuali stati interiori negativi;

uno stato maggiore di calma interiore e di benessere generale;

un aumento della percezione di sé e del proprio modo di rapportarsi agli altri;

ecc.

Portando a un cambiamento che dal corpo viene trasmesso direttamente al cervello. E che genera una sensazione di tranquillità, calma e pace diffusa.

Come raggiungere la fitfullness?

Se anche voi vi state chiedendo come raggiungere tutto questo, quindi, sappiate che l’unica cosa davvero importante è non avere fretta.

Come per ogni cosa di valore e costruita per rimanere nel tempo, infatti, ci vuole pazienza. Ma anche determinazione e convinzione in ciò che si sta facendo, accettando i propri limiti e perseverando verso i propri obiettivi, con calma, tranquillità interiore e amore per se stessi. E soprattutto con regolarità nella pratica sia fisica che mentale.

Optando sempre per attività che piacciano e che vi facciano sentire bene e unendole a momenti di cura del vostro Io e della vostra parte interiore. Creando un rituale completo e una coccola diffusa a corpo e mente a cui non saprete più rinunciare.