I movimenti circolatori e lo scorrere fluido e dinamico del corpo, abbinati alle vibrazioni emesse dalle pulegge e cinghie della macchina Gyrotonic, portano a raggiungere armonia fisica e mentale: alla scoperta di una disciplina innovativa e davvero interessante



Che cos’è il Gyrotonic® e come è nato

Forse ne hai sentito parlare, ma non hai la minima idea di cosa sia il Gyrotonic. Si tratta diun’attività che si ispira al movimento armonioso, energetico e vibrante del mondo della danza, fuso con la tecnica ondulatoria del nuoto, all’eccellenza dell’allenamento globale del metodo Pilates e alla spiritualità e presa di coscienza del movimento dello yoga, thai chi e qi gong.

Il Gyrotonic è stato creato da Juliu Horvarth, ballerino di origine Ungherese. Il suo obiettivo nel perfezionare la macchina era indirizzato verso uno strumento capace di rendere forte il corpo e trasmettere vibrazioni per scuotere la mente di chi lo praticava.

Il ballerino Ungherese, a seguito di un infortunio che mise fine alla sua carriera, si dedicò ad un’intensa pratica di yoga e pilates. Durante i suoi allenamenti decise di sperimentare qualcosa che rappresentasse un ciclo continuo di movimenti con una resistenza costante senza interrompere lo scorrere fluido e lento del corpo.

Grazie alla sua creatività realizzò dopo una serie di valutazioni a New York negli anni 80, la prima macchina di Gyrotonic. Uno strumento facile da usare, capace di rinforzare la colonna, ridurre la massa grassa, migliorare forza, resistenza, flessibilità, tonicità e agilità.

Il Gyrotonic è un metodo di allenamento effettuato attraverso particolari macchine che producono movimenti sferici e ondulatori utili ad allenare e stimolare tutte le parti del corpo.

Negli ultimi anni sta spopolando nel mondo dello spettacolo e della danza. Sempre più professionisti del mondo della danza, sport e personaggi famosi si affidano al metodo Gyrotonic per migliorare il proprio benessere fisico e mentale.

Come si pratica il Gyrotonic?

Le macchine con cui si pratica l’attività sostengono il corpo e il movimento. Le leve e le resistenze della macchina possono essere adattate alla fisicità della persona. I movimenti utilizzati nel corso di una lezione sono isometrici, circolatori ed ondulatori.

Ogni esercizio va effettuato in modo lento e associato ad una corretta e controllata respirazione diaframmatica. Il Gyrotonic prevede diversi esercizi specifici per ogni parte del corpo ed esigenza fisica e sportiva.

La lezione si pratica in forma privata in apposite strutture che dispongono della macchina, dura circa 60 minuti. Ogni esercizio viene adattato e personalizzato a seconda degli obiettivi del cliente. Questo vuol dire che mentre si pratica la lezione siamo faccia a faccia con una persona che ci segue in ogni momento.

Per raggiungere funzionalità e benessere globale, sono consigliate almeno due sedute a settimana.

Come è fatta la macchina di Gyrotonic?

Il nome della macchina deriva dallo stesso metodo di allenamento: Gyro indica i movimenti di tipo circolatorio su cui si basa la tecnica degli esercizi e Tonic sta per tono e vibrazione del corpo.

La macchina è una struttura di legno verticale, si compone di cavi, pulegge, carrucole, elastici, cinghie, affiancata ad una panca che porta ai lati due manipoli dove è possibile effettuare i movimenti continui circolatori di cui si compone principalmente la tecnica degli esercizi di Gyrotonic. Unendo la panca e la macchina verticale è possibile riattivare i muscoli, allenare e modellare il corpo, migliorare postura, perdere kg e cm in eccesso.

Gli esercizi si possono praticare ai lati della struttura in legno, in piedi, seduti o distesi sulla panca a seconda dei relativi distretti muscolari da allenare. I movimenti circolatori con i manipoli fissi collocati ai lati della panca, sono effettuati quasi tutti in posizione seduta.

I prezzi: quanto costano le lezioni e gli attrezzi Gyrotonic

I prezzi delle lezioni di gyrotonic si differenziano dalle normali iscrizioni in una palestra standard. Sebbene i prezzi possano variare, vediamo quanto costa una lezione di gyrotonic: siamo attorno ai 40 Euro a lezione, mentre le offerte per abbonamenti possono cambiare da centro a centro. E' importante sapere che i centri in cui si pratica Gyrotonic sono specializzati, e oltre ad avere tutta l'apposita attrezzatura (anche questa diversa dalla classica attrezzatura da palestra), dispongono di istruttori con formazione specifica. Gyrotonic infatti è un marchio registrato, e per diventarne trainer bisogna seguire un corso specifico.

Anche gli attrezzi vanno ordinati appositamente sul sito ufficiale Gyrotonic, e il prezzo è su richiesta. Non è al momento possibile acquistarli da altri rivenditori (a meno che non si opti per l'usato).

Quali sono i benefici e a chi è adatto

Il Gyrotonic consente di ottenere benefici evidenti in tempi brevi ed è rivolto agli atleti che vogliono migliorare la loro performance fisica o riattivare il corpo a seguito di infortuni, ai danzatori, amanti del fitness, bambini, anziani, per chi vuole bruciare grassi, ritrovare capacità coordinativa, forza, fluidità, tono e benessere psicofisico.

Il metodo di allenamento viene praticato anche nelle terapie di riabilitazione.

Il Gyrotonic ha innumerevoli benefici, ecco i principali:

Migliora la stabilità del corpo.

Favorisce la perdita della massa grassa.

Allevia il mal schiena e migliora la postura.

Riduce i dolori articolari.

Migliora il tono dei muscoli.

Riattiva la circolazione sanguigna.

Migliora il benessere del corpo.

Porta ad avere maggiore consapevolezza del respiro

Favorisce il recupero del corpo a seguito di infortuni.

Dona sollievo agli organi interni.

Controindicazioni del Gyrotonic

Questo metodo di allenamento, grazie alla sua adattabilità e versatilità degli esercizi previsti nel corso di una lezione, può essere svolto senza particolari controindicazioni.

Un elemento importante in questo senso è sicuramente il fatto di essere seguiti in ogni momento da un istruttore in una lezione one to one. Oltre ad essere presente in ogni momento dell'attività, l'insegnante specializzato saprà valutare il tuo stato fisico, adattando così l'attività. Anche per questo la pratica del metodo Gyrotonic risulta molto efficace e permette di raggiungere gli obiettivi attesi.