Metodo Feldenkrais: come si applica su corpo e mente

Cos’è il metodo Feldenkrais? È una pratica del movimento educativo consapevole che può davvero portare a un miglioramento della qualità di vita

Metodo (o terapia) Feldenkrais

Il metodo o la terapia Feldenkrais, messo in atto e sviluppato dal Russo Moshe FeldenKrais, è un approccio che integra il corpo, la mente e la psiche attraverso un modello educativo. Si basa sui principi: motori, della biomeccanica, dell’apprendimento educativo, della psicologia, della consapevolezza del movimento e sui fattori sensoriali del movimento umano.

Metodo Feldenkrais: come si applica sul corpo e la mente

Il metodo Feldenkrais insegna ad espandere la percezione delle abitudini di vita quotidiana. Ogni persona si muove e compie azioni a seconda della propria immagine percepita nello spazio. Lavorando sulla percezione e la consapevolezza delle proprie abitudini, ogni persona sarà in grado di sviluppare nuovi schemi di movimento. Con l’ampliamento della gamma di movimenti, sarà possibile migliorare la flessibilità, la postura, la coordinazione e rendere qualsiasi azione motoria più efficiente.

Il metodo Feldenkrais aiuta il corpo a muoversi in un modo più naturale e spontaneo. Essere consapevoli e mettere in pratica movimenti semplici nella propria vita, che prima sembravano impossibili, porta ad avere dei cambiamenti anche a livello mentale.

È possibile applicare questa teoria in semplici azioni funzionali quotidiane come salire e scendere le scale, raccogliere un oggetto da terra, al miglioramento delle abilità e delle performance atletiche, al miglioramento delle funzioni fisiologiche come la circolazione, la pressione sanguigna, il tatto, l’udito, la vista, la memoria, ecc..

Essere consapevoli ed educare i propri movimenti alle situazioni esterne che si presentano nella vita quotidiana, consente di evitare sforzi inutili, prevenire e alleviare i traumi, non stressare il corpo, aumentare le abilità e migliorare la funzionalità motoria in modo ottimale.

Principi chiave del metodo Feldenkrais

Gli essere umani sono il prodotto di una continua evoluzione, ciò che opera e condiziona ogni singolo individuo nel corso della vita, è l’adattamento evolutivo che si modifica a seconda degli stimoli e dei cambiamenti esterni. L’importanza della consapevolezza e dell’apprendimento del funzionamento umano, porta ad avere un approccio fisico e mentale dei movimenti quotidiani e dei gesti sportivi.

I due rami del metodo Feldenkrais sono:

La consapevolezza attraverso il movimento non deve essere insegnata solo con i gesti e verbalmente ma anche sperimentata. L’individuo deve cercare di compiere nel modo più naturale possibile una serie di posture e movimenti lenti, utili per migliorare la forza, la flessibilità e la connessione tra mente e corpo. Educare il corpo attraverso la consapevolezza, consente di sperimentare e collegare i movimenti alle attività quotidiane funzionali.

L'integrazione funzionale implica l'attivazione di schemi motori che consentono di migliorare, facilitare e rendere efficace i movimenti. Lavorare sull'efficienza dei movimenti fisici, aumenta il tono muscolare, migliora le funzioni cognitive, rilassa e riduce le tensioni e i dolori, migliora la qualità della vita e promuove la mobilità e l'equilibrio.

In che modo è possibile migliorare la capacità di movimento con il metodo Feldenkrais

Una lezione del metodo feldenkrais si focalizza sui movimenti che permettono di modificare l'immagine di sé nel sistema di controllo motorio del cervello che, rappresenta l'input per portare il corpo ad effettuare movimenti più facili.

Recenti studi affermano che il cervello cambia in risposta all’apprendimento e l’esperienza. Quindi insegnare alle persone una gamma di movimenti semplici che facilitano l’ipertrofia, la forza e il rilassamento di muscoli, tendini e articolazioni, permette al sistema nervoso di funzionare su certe aree specifiche e allentare e spostare l'attenzione dalle aree dolorose.

Come si svolge una lezione del metodo Feldenkrais

Una lezione varia dai 30 ai 60 minuti. I movimenti devono essere svolti in modo lento e senza forzare. Durante la pratica degli esercizi, bisogna percepire il proprio corpo e la respirazione in modo consapevole. Le lezioni si svolgono in gruppo o in modo individuale.

Le lezioni di gruppo si praticano stando seduti o sdraiati a terra, prevedono lo svolgimento di movimenti lenti e controllati, utili per aumentare la cosapevolezza e la sensibilità del corpo. I movimenti vengono collegati ai gesti della quotidianità, utili per aumentare l’immagine di se stessi. Durante la lezione è necessario liberare i muscoli, lavorare con l’ascolto e la percezione del proprio corpo.

Le lezioni individuali prevedono movimenti di manipolazione e scarico, il professionista muove l’allievo a terra o su un lettino con delicatezza e lo segue nei range di movimenti che riesce a fare.

Tutti possono svolgere una lezione del metodo feldenkrais, perché ogni allievo deve trovare la sua organizzazione funzionale secondo il proprio schema anatomico e adattamento motorio.