Che cos’è il rebound fitness e a chi è adatto? 

È possibile rimanere in forma saltando o allenarsi divertendosi? Certo! Con l’attività aerobica che risponde al nome di rebound fitness. Ecco di cosa si tratta e perché è così amata

Drenante, snellente, tonificante, ma soprattutto divertente! Hai mai sentito parlare di rebound fitness? Si tratta di una tipologia di allenamento funzionale molto in voga in questi ultimi anni. Ma da cosa deriva il suo successo? Da una combinazione di caratteristiche che scopriremo nel corso dell’articolo. Come facilmente intuibile dal nome, il rebound fitness è basato sostanzialmente sulla ripetizione di veri e propri rimbalzi. Dove vengono effettuati questi rimbalzi? È questa la parte divertente, i rimbalzi vengono infatti effettuati su un mini trampolino.

Ricordate quando durante l’infanzia, in spiaggia o al parco giochi ci divertivamo a saltare sul trampolino passando ore di divertimento sfrenato? Bene, il rebound fitness può riportarci con la mente indietro nel tempo! Perché il movimento di base è proprio quello che mettevamo in pratica da bambini sui trampolini delle aree gioco. Salti e rimbalzi a basso impatto che attraverso la scelta di un trampolino da fitness professionale e una sequenza di determinati esercizi, possono apportare grandi benefici al nostro corpo e al nostro organismo.

I benefici del rebound fitness

Adatto a persone di qualunque età e livello di allenamento, questo innovativo esercizio aerobico, se eseguito con costanza, permette di beneficiare di una serie di importanti vantaggi. La stimolazione del sistema linfatico, l’aumento del drenaggio dei liquidi, il rafforzamento di ossa e muscoli e la tonificazione del core addominale, sono solo alcuni dei benefici che si possono ottenere eseguendo gli esercizi di rebound fitness.



Amatissimo da star d’oltreoceano del calibro di Gwyneth Paltrow, Goldie Hawn, Madonna e Megan Fox, il rebound fitness è consigliato anche dalla NASA! L’ente nazionale americano per le attività spaziali e aeronautiche, a seguito di studi condotti nel 1980 attraverso la sua divisione di ricerca biomeccanica ha infatti avuto modo di osservare e analizzare i vantaggi di un allenamento basato sui rimbalzi sul trampolino. Nel documento ufficiale redatto dal team di ricerca si afferma che:



"Per livelli simili di frequenza cardiaca e consumo di ossigeno, l'entità degli stimoli biomeccanici è maggiore con il salto su un trampolino che con la corsa".



Stimolazione muscolare, frequenza cardiaca, consumo di ossigeno, sono tutti parametri su cui si è concentrato lo studio che ha messo in evidenza le enormi potenzialità di questa tipologia di attività a basso impatto. Come beneficiarne al meglio? Eseguendo gli esercizi giusti, con costanza e regolarità. Ecco come procedere.

Come eseguire gli esercizi

Innanzitutto per eseguire gli esercizi di rebound fitness non si può prescindere dall’attrezzatura di base e questa consiste proprio in un trampolino. In commercio è disponibile una grande varietà di trampolini elastici da fitness, tutti pensati per resistere e durare nel tempo e soprattutto per ottimizzare ogni singolo rimbalzo. Non vedi l’ora di iniziare? Sappi che bastano 15/20 minuti al giorno di allenamento per cominciare a cimentarsi con salti e rimbalzi. In seguito potrai intensificare il ritmo e la durata quando sarai più allenata.

Per goderti al meglio ogni rimbalzo non dimenticare di sintonizzarti sulla tua playlist preferita, ti darà ancora più energia, carica e voglia di saltare. Ma quali sono gli esercizi di base del rebound fitness? Squat, twists, in&out e jumping jacks, sono solo alcuni degli esercizi migliori da eseguire sul trampolino, tutti pensati per avviare un allenamento efficace e a basso impatto.

Ed è proprio il fatto che sia a basso impatto che rende il rebound fitness ideale anche per tutte quelle persone che hanno subito un incidente o un infortunio e vogliono ricominciare ad allenarsi in maniera delicata, ma al contempo molto efficace.

Un’attività aerobica completa che non conosce età

Hai mai pensato di allenarti con i tuoi bambini o con i tuoi nonni e/o genitori? Con il rebound fitness si può, poiché è indicato sia per gli adulti che per i più piccoli. Proprio per questo motivo è stato definito “allenamento inclusivo”. Un’attività aerobica che non conosce sesso, età o grado di preparazione. Un allenamento che può essere eseguito in palestra o all’aperto, in spiaggia come in ufficio, grazie anche a trampolini sempre più leggeri, ergonomici e salvaspazio facili da trasportare e riporre anche in piccole nicchie o in auto.



Ma non è finita qui, perché il rebound fitness fa bene anche alla mente e all'umore. Oltre a migliorare la consapevolezza del proprio corpo, migliora anche le performance mentali. E tutta questa rinnovata carica, connessa all’aumento di energia e vitalità, grazie alla maggiore produzione di endorfine, porta ad alleviare le tensioni, a liberare la mente e a scaricare lo stress.

Per questo il rebound fitness è particolarmente apprezzato dai professionisti e in generale da chi ha a che fare con carichi di lavoro che mettono a dura prova l’equilibrio mentale. Un’attività aerobica da eseguire soli o in compagnia capace di coniugare perfettamente divertimento, allenamento ed efficacia.