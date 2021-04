Lo smartwatch è un accessorio ormai fondamentale per l'attività fisica, ma come si sceglie quello giusto? Ecco la guida completa con tutto quello che devi sapere per scegliere bene

Smartwatch economici per donne: come scegliere

Lo smartwatch non è solo un orologio, ma un accessorio tecnologico utilissimo per monitorare i tuoi allenamenti. Se ti risulta difficile capire quale smartwatch comprare noi ti diamo una mano con questa guida all'acquisto, in cui abbiamo raccolto i migliori smartwatch economici in commercio nel 2021 e disponibili su Amazon.

Come capire quale è lo smartwatch migliore per te? Può esserti utile dare un'occhiata alla nostra guida in cui ti spieghiamo come funziona uno smartwatch. Di seguito ti diamo una panoramica sui modelli più interessanti, anche per rapporto qualità prezzo.

Migliori smartwatch 2021

Per farti un'idea velocemente dai un'occhiata alla classifica degli smartwatch più venduti su Amazon in questo momento:

E' impossibile dire qual è il migliore smartwatch nel 2021, perchè le fasce di prezzo e le funzioni (ma anche il lato estetico) possono variare molto. Per questo abbiamo raccolto una selezione degli smartwatch di Amazon più venduti in diverse fasce di prezzo, riportando caratteristiche, pro e contro e opinioni in base alle recensioni degli utenti. In questo modo puoi individuare il miglior smartwatch per rapporto qualità-prezzo in base alle tue esigenze.

Xiaomi Band 5

Lo smartwatch più venduto su Amazon è come immaginabile nella fascia più economica ed è un modello unisex. Xiaomi Band 5 ha tutte le funzioni basic più utili: contapassi, cardiofrequenzimetro, tracciamento del sonno, monitoraggio della nuotata. In più c'è anche il monitoraggio della salute femminile, con tracciamento del ciclo mestruale e relative notifiche. Offre inoltre una gamma di funzioni di controllo sullo smartphone. Per meno di 40 euro offre tutte le funzioni indispensabili di uno smartwatch.

Smartwatch AUKEY

Restando nella fascia di prezzo più accessibile un'altra alternativa interessante è questo modello di AUKEY che si contraddistingue per l'estetica un po' più di impatto: è disponibile in due versioni eleganti in bianco e in nero. Si contraddistingue per il display più ampio, che permette di avere pieno controllo della sincronizzazione con lo smartphone, che permette di gestire chiamate e visualizzare i messaggi.

Anche qui troviamo tutte le funzioni di tracker: monitoraggio di ben 12 tipologie di attività fisica, cardiofrequenzimetro, calcolo delle calorie e delle distanze percorse, monitoraggio del sonno. Compatibile sia con Android che iOS, di fatto è uno degli smartwatch compatibili con iPhone più venduti.

PLUS: questo smartwatch è anche impermeabile e resistente a temperature estreme.

Smartwatch Amazon: Amazfit Band 5

Restiamo ancora nella fascia low cost con la proposta targata Amazon: estetica minimalista e slim, disponibile in tre colori, questo smartwatch offre tutte le funzioni basilari. Il plus è la possibilità di sfruttare il collegamento con Alexa e quindi i comandi vocali

E' un ottimo cardiofrequenzimetro, particolarmente utile in caso di allenamento cardio, ed è dotato anche di una funzione dedicata alla salute femminile.

Miglior Smartphone Huawei: Huawei Watch GT2

Saliamo di prezzo per uno smartwatch decisamente di alta gamma, e non a caso firmato Huawei. La prima caratteristica che salta all'occhio è indubbiamente il design, di ispirazione classica e davvero elegante, con tanto di lancette.

Ma veniamo alle caratteristiche tecniche: è dotato di display AMOLED alta definizione ricoperto da vetro 3D, possiede ovviamente tutte le classiche funzioni di tracking, 15 modalità di allenamento che si possono impostare per difficoltà e possiede un GPS estremamente preciso. Efficientissimo anche il collegamento allo smartphone, che permette tra le altre cose di effettuare chiamate tramite Bluetooth.

PLUS: ha una batteria letteralmente immortale, che dura fino a due settimane, questo grazie al fatto che sfrutta un sistema operativo proprio, cosa che lo rende estremamente reattivo ed efficiente.

Garmin Venu Sq Music

Questo modello firmato Garmin è un accessorio decisamente di fascia alta, molto completo ed elegantissimo come design. Display ampio a colori. Permette di ascoltare musica (si può sincronizzare con i principali servizi musicali), monitora frequenza cardiaca, livello energetico, respirazione, stress, sonno e ciclo mestruale. In più è adatto a tener traccia di più di 20 attività sportive differenti. Super completo il sistema di sincronizzazione con lo smartphone che permette di gestire numerose attività.

In più grazie al sistema Garmin Coach puoi seguire diversi piani di allenamento, fissare gli obiettivi e monitorare i risultati.

Smartwatch elegante

Ecco un fitness tracker sotto i 50 Euro che punta tutto sull'estetica, con quadrante classico con lancette e cinturino in maglia metallica. Anche il colore è molto elegante.

Smartwatch da donna Fossil

Restando nel filone smartwatch elegante, ecco un modello Fossil che si allontana decisamente dal classico orologio sportivo. Ciò nonostante offre tutte le funzioni di monitoraggio tipiche del fitness tracker, e in più è compatibile sia con telefoni Android che Iphone.

