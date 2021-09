La scelta del tappetino yoga giusto per svolgere la propria attività fisica a casa mette spesso in crisi. Questa guida vi aiuterà a chiarire i vostri dubbi

Tappetino yoga

Il tappetino yoga è il primo acquisto che bisogna fare se vuoi praticare yoga in casa: accessorio assolutamente fondamentale ma anche versatile, perché può tornare utile anche per fare pilates, per fare meditazione e per fare fitness e streching in versione casalinga.

Sono tante la domande che ci si pone prima di acquistare un tappetino yoga. Quanto deve essere lungo? Quanto largo o stretto? E di quale spessore, imbottito oppure no? Come deve aderire al pavimento, deve essere pieghevole o da arrotolare? Sarà lavabile, e come? Soprattutto, come faccio a capire se sia comodo?

Se ti sei fatta tutte queste domande, sei nel posto giusto: in questo articolo facciamo chiarezza su come scegliere il tappetino per lo yoga e per le altre attività.

Migliori tappetini yoga 2021

Cominciamo con una veloce classifica per chi non ha modo di approfondire: quelli che vedi di seguito sono i tappetini più venduti e meglio recensiti su Amazon.

Tappetino per yoga e pilates

Nella pratica dello yoga e del pilates, tutte le parti del corpo sono a stretto contatto con il tappetino. Per questo motivo, la scelta deve ricadere su tappetini stabili, che isolino dal freddo del pavimento, realizzati con materiali e colle non tossiche, lavabili a mano o in lavatrice.

Il tappetino per lo yoga e il pilates deve avere una particolare imbottitura capace di stabilizzare il peso del corpo in modo omogeneo rispetto al pavimento. Devi sentire il corpo sostenuto su una superfice immobile.

Questi tappetini devono essere, di solito, facilmente trasportabili, quindi ti consigliamo di scegliere un prodotto pratico da arrotolare e dotato di apposita cinghia o sacca per il trasporto.

In alcuni casi, su questi tappetini, sono stampate immagini che richiamano paesaggi naturali o motivi decorativi rilassanti, in altri modelli linee di allineamento per posizionare correttamente le parti del corpo durante l'allenamento.

Dimensioni del tappetino

La larghezza varia dai 60 ai 70 cm, la lunghezza da 1,70 a 1,90 cm, lo spessore dai 3 ai 6 mm (0,3-0,6 cm).

Come scegliere il tappetino yoga

Di seguito 10 modelli di tappetino per yoga con tute le caratteristiche.

Joyspace: tappetino con sistema di allineamento

Questo tappetino professionale garantisce un ottimo isolamento termico dal pavimento (6 mm di spessore) e non scivola neanche con i calzini: la struttura a doppio strato offre infatti una presa ottimale, eccellente ammortizzazione e texture antiscivolo su entrambi i lati, rendendolo adatto alla pratica molte forme di yoga e a tutti gli esercizi di Pilates.

Inoltre, il tappetino fornisce un sistema di allineamento del corpo, grazie alle linee sulla sua superficie, che consentono di mettere a fuoco e regolare le mani e i piedi per mantenere la posizione precisa e il corpo in corretto allineamento.

È il tappetino giusto per te anche se cerchi un prodotto che sia rispettoso dell'ambiente. È infatti realizzato con materiale ecocompatibile, senza lattice, senza PVC, non tossico o privo di qualsiasi sostanza chimica nociva: eco-friendly, sano e riciclabile!

Tappetino Yoga Professionale in Gomma Naturale e Sughero

Un tappetino particolarmente indicato per le praticanti dello yoga, diverso dai classici che siamo abituate a vedere ed usare in palestra: ricoperto di sughero antiscivolo e resistente nella facciata superiore e di gomma naturale in quella inferiore, è un tappetino morbido e confortevole, antiallergico e rispettoso della pelle.

Il disegno sulla superficie lo rende anche esteticamente piacevole: lo invidieranno tutte! Scopri online tutte le fantasie e i motivi decorativi disponibili su Amazon.

Plyopic: Tappetino per Yoga, Pilates ed Esercizi Fitness

Costruito per durare a lungo con materiali certificati SGS biodegradabili e delicati per l'ambiente, questo tappetino Plyopic antiscivolo è morbido e confortevole al tocco, e garantisce un’aderenza ottimale sia in condizioni perfettamente asciutte sia durante un allenamento intenso, quando il sudore si fa sentire. La base in gomma naturale, raccolta in modo sostenibile, aderisce fermamente al pavimento: il tappetino non si arriccia e non si sposta durante la pratica. Lo spessore di 3.5mm garantisce il supporto imbottito, la stabilità della posizione e la resistenza per lo stretching, mantenendo una perfetta connessione al terreno.



Per ogni tappetino che acquisterai, verrà piantato un albero personalizzato nel "Polmone della Terra", la foresta pluviale amazzonica. Sentiti orgogliosa: il tuo benessere fa del bene anche all'ambiente!

Tappetini adatti anche al fitness

Quando si acquista un tappetino per effettuare allenamenti fitness a corpo libero o funzionali, bisogna far ricadere la scelta su un prodotto che aderisca bene sul pavimento e che consenta di non scivolare con i piedi mentre si effettuano gli esercizi.

Il tappetino deve attutire rumori e vibrazioni mentre si utilizzano i piccoli attrezzi o si effettuano balzi e spostamenti.

Deve essere facilmente lavabile a mano, non deve essere particolarmente imbottito e non deve fare pieghe.

Dimensioni

Per questo genere di tappetino, è consigliabile scegliere prodotti con larghezza da 60 a 90 cm e lunghezza da 120 a 200 cm. Questa scelta dipende molto dalla tua altezza: scegli la misura più idonea, ovvero un tappetino in cui poter stare sdraiata comodamente, appoggiandovi tutto il corpo, dalla sommità del capo ai talloni. Lo spessore non deve essere maggiore di 1 cm (10 mm).

Tappetino Adidas

Il tappetino Adidas per il fitness è una garanzia: curato e professionale, ideale da utilizzare anche su una superficie non perfettamente liscia o scivolosa. Forse il costo è superiore a quello di altri modelli disponibili online o in grandi catene di prodotti dedicati allo sport, ma chi l'ha acquistato ne testimonia l'indiscussa qualità.

Resta saldo a terra svolgendo gli esercizi e si srotola completamente, senza formare antiestetiche e scomode orecchie alle estremità. Le dimensioni, specie in lunghezza, sono generose, dando maggior libertà di movimento anche negli esercizi a corpo libero. È comodo e morbido e dà una piacevole sensazione di stabilità. È facile da trasportare grazie alla cinghia di trasporto integrata ed è semplicissimo da lavare: non rilascia odori e non resta umido una volta lavato.

Tappetino Reehut con Cinturino per Fitness Allenamento

Ideale per la pratica del Pilates, ma anche di qualsiasi esercizio fitness con attrezzi funzionali, questo tappetino ha uno spessore leggermente più alto di quello consigliato ma, proprio per questo, permetterà di proteggere il pavimento e attutire i movimenti, dandogli maggiore stabilità. In più, grazie al nuovo design della rete anti-strappo integrata, sarà impossibile scivolare. Il suo segreto è la gomma NBR ad alta densità, che offre un eccellente isolamento e aiuta a bloccare il freddo e l'umidità da terra.

È incluso nella confezione un comodo cinturino, che consente di trasportarlo facilmente. Dopo l'uso, è possibile pulirlo rapidamente con acqua saponata, asciugandolo con un normale asciugamano.

Tappetino per lo stretching

La scelta del tappetino per la pratica dello stretching spazia su vari modelli e comfort. Dai classici tappetini per la pratica a corpo libero, il mercato offre tappeti con soluzioni meccaniche che regalano un vero e proprio trattamento di benessere. Questo genere di tappetino può essere utilizzato per rilassare, massaggiare e allungare i muscoli, ottimo anche per le persone che non praticano regolarmente sport ma non vogliono rinunciare al loro benessere.

Per eseguire gli esercizi di stretching a corpo libero, la scelta del tappetino deve ricadere su un modello facile da lavare e in schiuma morbida ad alta densità. Queste caratteristiche, permettono a chi pratica stretching di avere maggiore sostegno alla schiena e alle articolazioni, e di percepire morbidezza durante le posizioni di allungamento.

Il tappetino può avere una lunghezza inferiore rispetto alla propria altezza, perché può essere collocato solo nella parte del corpo da allungare.

Dimensioni

Larghezza da 60 a 100 cm, lunghezza da 120 a 190 cm, spessore da 10 a 30 mm (da 1 a 3 cm).

Quale scegliere

HoMedics STRETCH: tappetino per lo Stretching

Molto più di un semplice tappetino per il fitness, Stretch è una soluzione ottima per il benessere psicofisico e per rilassare il corpo. Ispirato allo yoga thailandese, è composto da sette camere d'aria che si gonfiano in sequenza per allungare, sollevare, inarcare diverse parti della schiena e del corpo.

La tecnologia di Stretch si basa su una varietà di movimenti di torsione e stretching tipici della disciplina yoga che hanno l’obiettivo di aiutare a mobilitare la colonna vertebrale e liberare spalle, schiena e fianchi, alleviando le tensioni. Il dispositivo ha 4 programmi di trattamento: Twist, per sciogliere le tensioni all’altezza di fianchi, spalle e nella zona lombare (da 6 a 9 minuti); Flow, mirato a smuovere delicatamente la colonna vertebrale per l’intera lunghezza lasciando una sensazione di elasticità (da 9 a 15 minuti); Energise, per stimolare tutti i muscoli per ritrovare l’energia (da 9 a 15 minuti); e infine Stretch, un trattamento “completo” che serve da antidoto contro le lunghe ore trascorse in posizione seduta (da 10 a 15 minuti).

Il tappetino per agopressione è molto particolare e diverso dagli altri tappetini: ottimale per praticare stretching, si adatta anche alle pratiche di yoga. Si tratta di un tappetino la cui superficie superiore è ricoperta da punte in plastica che esercitano un vero e proprio massaggio al corpo, sciogliendo le tensioni di ogni tipo.

