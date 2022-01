C ome migliorare il benessere e la salute fisica e mentale nel nuovo anno



Ecco il nostro elenco delle 5 tendenze principali per il fitness nel 2022:

Allenamento personalizzato

Con la frenesia e i ritmi elevati di tutti i giorni, le persone hanno sempre meno tempo per ricercare e pianificare una routine di allenamento adatta a soddisfare i propri obiettivi. Da soli si tende a perdere maggiormente la concentrazione e la motivazione e spesso si fatica a raggiungere i risultati attesi. Ecco perché sempre più persone stanno decidendo di investire tempo e denaro sulla scelta di coach in presenza oppure on line. I personal trainer sono in grado di aiutare e creare piani fitness personalizzati su misura per le esigenze specifiche utili a raggiungere gli obiettivi. Il coach inoltre ti sostiene mentalmente, ti motiva e ti fa compagnia durante l’ora che ti alleni. Che tu scelga di fare un programma dimagrante, di allenarti con i pesi, di fare yoga o pilates, il personal trainer saprà darti le dritte giuste per il successo e la trasformazione fisica e mentale.

Fitness on line

I continui lockdown dovuti alla pandemia hanno portato molte persone a sperimentare e scoprire le lezioni on line personalizzate o di gruppo. Queste lezioni si sono rivelate altamente versatili; in quanto le persone possono allenarsi in live in qualsiasi luogo, oppure se non riescono a seguire le lezioni in diretta per esigenze lavorative o di orari, possono scegliere di svolgere lezioni registrate a pagamento o gratuite nei vari canali e app del web.

Allenamento a corpo libero o con attrezzi funzionali

Con i pochi spazi e le attrezzature non disponibile a causa delle chiusure delle palestre, come alternativa tanti si sono esercitati in modo efficace con gli esercizi a corpo libero o integrando e variando i workout con piccoli attrezzi funzionali come: bande elastiche, palle, kettlebell, ecc. L'allenamento a corpo libero è facilmente adattabile al proprio livello fitness, perché è possibile modificare l'intensità, la durata e il tipo di attrezzatura funzionale a seconda degli obiettivi da raggiungere.

Allenamento all’aperto

Gli allenamenti all’aperto, dopo essere stati chiusi tra le quattro mura di casa a lungo, sono stati messi al primo posto da una buona fetta di persone. Le passeggiate all’aperto, il jogging, il ciclismo, il tennis, l'equitazione, il padel e gli allenamenti outdoor hanno guadagnato popolarità. Prendere aria fresca, la luce del sole e stare in mezzo alla natura, permette di migliorare il benessere mentale, ridurre lo stress, l’ansia e la depressione.

Yoga, meditazione e consapevolezza del corpo

Yoga, meditazione e consapevolezza del corpo per ritrovare il benessere fisico e mentale: la chiusura in casa causa lookdown ha ridotto nettamente il movimento e le attività sociali, portando molte persone verso una maggiore sedentarietà. Per alcuni ora l’idea di un allenamento pesante e intenso rappresenta una fatica esagerata sia fisica che mentale. Molte cose sono cambiate anche per le persone che prima della pandemia erano sedentarie, le quali hanno rivalutato il proprio corpo e sentono il bisogno di muoversi per migliorare la salute e il benessere fisico e mentale. Ecco perché durante la pandemia e nel 2022 sta spopolando lo yoga, la meditazione e il piloga - un mix tra yoga e pilates -, perché sono discipline fisiche dolci e rilassanti, meno traumatiche e stressanti per muscoli e articolazioni, che permettono di scoprire la consapevolezza del proprio corpo, mantenersi attivi, rilassare la mente e ridurre lo stress, senza troppo affanno.