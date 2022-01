10 yoga guru da seguire per allenamenti sempre più ispirati

H ai bisogno di ispirazione per iniziare a fare yoga in casa? Allora devi seguire le guru, coloro che sanno tutto e che possono darti il giusto sprint per trovare il tuo benessere interiore

Seguire una guru yoga? Sì, grazie, soprattutto per gli incredibili benefici che la tecnica apporta alla nostra vita. Non è semplice iniziare a praticarlo, ed è per questo motivo che abbiamo pensato di raccogliere le migliori guru yoga, così da non farci trovare impreparate, in particolare per le posizioni più difficili da mettere in pratica in casa.

Grazie al web e ai social media, poi, è possibile trovare innumerevoli guru yoga che trasmettono un senso di pace e di tranquillità senza eguali. Iniziamo a rilassarci e a cambiare la nostra vita in meglio: possiamo farlo dando un'occhiata a qualche lezione e perfezionando l'asana.

Kerri Verna

Molte guru yoga danno la possibilità di seguire le lezioni in ambienti ispirati, ed è davvero un ottimo modo per lasciarci andare. Perché lo yoga non è solo una questione fisica, ma soprattutto mentale e spirituale: è la ricerca del benessere interiore, senza disturbi, tensioni o sintomi dello stress. Kerri Verna tiene le sue lezioni sulla spiaggia, in particolare a West Palm Beach in California: ci sembrerà di essere con lei.

Sara Bigatti

Sara Bigatti ha creato un canale su YouTube e ha anche pubblicato un libro. Il centro di tutto? Lo yoga, da cui ha tratto una profonda ispirazione. Offre anche vari corsi e lezioni, soprattutto in stile Vinyasa, ovvero lo stile dinamico. Espertissima in materia, è molto amata perché riesce a istruire in modo chiaro: le sue spiegazioni sono sempre semplici e mai troppo complesse, anche per chi ha appena iniziato.

Laura Kasperzak

Facciamoci ispirare da una delle personalità più influenti su Instagram per quanto concerne il mondo dello yoga, così come della ginnastica. Tra l'altro, le sue lezioni di yoga si tengono in modo "insolito" - ma con una super e speciale ispirazione - perché le offre in Stand Up Paddle. Per chi ama il relax, è imperdibile, così come per le appassionate di Paddle. Chissà, magari un giorno proveremo anche noi.

Martina Sergi

Ci sono delle guru yoga che ci permettono di entrare in totale sintonia con loro. Oltre a mostrarci come svolgere le posizioni nel migliore dei modi, ci danno anche dei consigli preziosi. Questo è il caso di Martina Sergi, che è più di un'ispirazione da seguire: del resto, ha sostenuto la citazione "Don't be perfect, be authentically you". Noi già la adoriamo, e dovresti darci un'occhiata anche tu.

Martina Rando

Offre lezioni di yoga, ha un canale su YouTube e un account su Instagram. Ci piace perché è un'ispiratrice: aiuta a migliorare e perfezionare i propri asana, che sono le posizioni dello yoga. Tra l'altro, è amica di Martina Sergi: hanno lavorato a un libro, Smart Yoga, che non si può proprio non avere. Un modo molto semplice per impararlo, con tutte le tecniche base per passare poi alla disciplina vera e propria. Magari osando nel tempo qualche posizione più complessa.

Caitlin Turner

Ci piace variare in questa classifica, perché ognuna di noi deve trovare la sua ispirazione. Dunque, è il momento di Caitlin Turner, ed è un gran momento, perché l'insegnante di yoga di Tolosa e le sue lezioni sono seguite in tutto il mondo. Si potrebbe pensare che offre delle lezioni standard, e invece condivide proprio le posizioni in posti molto curiosi, dal mare alla sauna. Ispira serenità ed è un modello da seguire.

Silvia Scopelliti

Siamo di fronte a una delle insegnanti più famose, che ha anche fondato nel corso del 2018 la sua The Yoga First Academy. Il suo desiderio era da sempre di portare lo yoga nella vita delle persone, e c'è riuscita con il tempo. Oltre a dare preziosi suggerimenti su come metterlo in atto, non manca mai di dispensare consigli su come migliorarsi per essere sempre in pace con se stessi.

Honza e Claudine Lafond

Honza e Claudine Lafond hanno fondato insieme il sito YogaBeyond, e per questo motivo li abbiamo inseriti di diritto negli yoga guru da seguire. Ti consentono di dare uno sguardo approfondito alle sessioni, lavorando sul tuo respiro e di fatto cancellando lo stress e le tensioni che possono colpire in qualsiasi momento.

Rachel Brathen

La specializzazione di Rachel Brathen è il Vinyasa Yoga: grazie alle sue lezioni, puoi a tutti gli effetti imparare le nuove tecniche di respirazione. Tra l'altro, è una delle massime esperte sull'allineamento del corpo: ha anche registrato delle lezioni di yoga prenatale, per tutte le mamme che non vogliono rinunciarvi in gravidanza.

Tara Stiles

Ex modella, è oggi una delle guru yoga di maggiore ispirazione da seguire. Tra l'altro, ha fondato un movimento, lo Strala: è un mix tra lo yoga e la danza, a cui è impossibile resistere e dire di no.

Lasciati andare: trova il modello da seguire, fatti conquistare da una disciplina che può apportare enormi cambiamenti positivi nella tua vita. Cambia il tuo respiro: cogli il meglio dalla vita, liberandoti dallo stress.