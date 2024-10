Le dalie sono delle piante davvero facili da coltivare, caratteristica che le rende molto comuni anche nei giardini pubblici. In genere è sufficiente porre a dimora il grosso tubero in una buca ben lavorata profonda circa 10-15 centimetri per vedere lo stelo spuntare a primavera.

Ricordati che questa pianta ama il caldo, quindi scegli sempre per lei un luogo soleggiato o semi ombreggiato, sia in piena terra che in vaso. Per il resto devi solo avere l’accortezza di innaffiarla con regolarità, ma senza esagerare per evitare ristagni nel terreno, e di concimarla saltuariamente – circa una volta ogni due settimane – con un prodotto specifico per le bulbose.