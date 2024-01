Bastano pochi ingredienti per deodorare casa in modo naturale. Scopri le ricette da realizzare in pochi minuti

Se vuoi fare una scelta naturale per la tua casa, prova a preparare un deodorante green. In questo modo eviterai deodoranti inquinanti e aggressivi, ridurrai la produzione di packaging, non avrai barattoli di plastica da smaltire, risparmierai parecchio e avrai una casa profumata naturalmente.

Ricordati anche di cambiare regolarmente l’aria in tutti gli ambienti della casa, lasciando le finestre aperte almeno 15 minuti al mattino, anche d’inverno.

Deodorante al bicarbonato

Per preparare dei deodoranti per la casa il bicarbonato di sodio sarà un grande alleato, perché ha un forte potere assorbente.

Puoi mettere nella scarpiera, o in altri ambienti chiusi, un barattolo di vetro pieno di bicarbonato, che neutralizza gli odori e assorbe l’umidità. Se vuoi dare anche una profumazione puoi aggiungere al bicarbonato qualche goccia di olio essenziale di limone e/o lavanda. Ricordati di sostituire il bicarbonato una volta al mese.

Sacchettini con sapone di Marsiglia come deodoranti naturali

Puoi profumare cassetti e armadi con il sapone di Marsiglia. Procurati dei sacchettini a rete e riempi con saponette di Marsiglia intere oppure a pezzi (in questo modo puoi finire le saponette ormai troppo piccole). Tieni i sacchetti nei cassetti della biancheria personale oppure negli armadi di asciugamani e lenzuola.

Vaporizzatore alla lavanda

Acqua e olio essenziale sono i due ingredienti di questo semplice deodorante per la casa: in uno spruzzino versa acqua e qualche goccia di olio essenziale di tuo gusto. Noi ti consigliamo la lavanda, il cui profumo in genere mette d’accordo tutti, e ha anche un’azione rilassante. Mescola bene e vaporizza in giro per la casa.

Bastoncini di legno come deodoranti naturali

Procurati dei bastoncini di legno (ad esempio dei piccoli perni), un barattolo di vetro e l’olio essenziale che preferisci. Inserisci i pezzetti di legno nel barattolo, versa qualche goccia di olio essenziale, chiudi il barattolo, scuotilo bene per far bagnare tutti i bastoncini. Tieni il barattolo chiuso a temperatura ambiente per due settimane, durante le quali i bastoncini di legno assorbono gli olii essenziali. Potrai utilizzare i tuoi bastoncini profumati nei cassetti, in bagno (in una ciotolina) o nella biancheria di casa.

Creare deodoranti naturali con gli agrumi

Un efficace e profumatissimo deodorante naturale per gli ambienti della nostra casa si può realizzare riempiendo d’acqua uno spruzzino e aggiungendo bucce di arancia, di limone e qualche foglia di rosmarino; attendiamo qualche minuto che gli agrumi profumino l’acqua e spruzziamo la soluzione ottenuta su tende, tappeti e vestiti. In inverno possiamo anche mettere direttamente le bucce di limone e di arancia sopra i caloriferi accesi, così che nella nostra casa si diffonderà un intenso odore agrumato. Con le arance inoltre, potremo realizzare dei semplici ma eccezionali profumatori per armadi: prendiamo delle arance e infiliamo sulla loro superficie dei chiodi di garofano e appoggiamole all’interno dei cassetti, delle ante o di spazi piccoli come ripostigli.

Per chi ama la vaniglia

Chi è che non trova irresistibile il profumo della vaniglia? Essa è l’ideale per assorbire gli odori e per conferire alla casa l’aroma inconfondibile dei prodotti appena sfornati da una pasticceria. Per ottenere l’effetto deodorante basta sciogliere un paio di cucchiaini di olio essenziale di vaniglia in acqua bollente e lasciarla evaporare nella stanza o anche semplicemente versarne un cucchiaino in un posacenere o in una tazzina e tenerlo per tutta la notte. Un batuffolo di ovatta con qualche goccia di vaniglia vi libererà, inoltre, dagli odori sgradevoli del frigorifero. Provate infine questo piccolo trucco efficacissimo: mettete una o due gocce di vaniglia su una lampadina e accendete la luce. Il profumo che si sprigionerà sarà intenso e aromatico!

I batuffoli di cotone

Versate sui batuffoli di cotone gocce di olio essenziale, di limone o di aceto. Potrete utilizzare i batuffoli profumati per deodorare ambienti della casa, se li appoggerete in un centrotavola o in una composizione floreale, oppure potrete sistemarli nel frigorifero per rimuoverne gli odori sgradevoli. Per profumare la biancheria chiudeteli in sacchetti di cotone che chiuderete nei cassetti o all’interno degli armadi. Per dare una ventata di freschezza all’intera casa, inoltre, provate a sistemarli nel sacchetto dell’aspirapolvere.

L’aceto è un deodorante naturale per la casa

L’aceto ha il potere, oltre che di togliere i cattivi odori, di eliminare i batteri che li provocano. Pertanto è l’ideale per la pulizia della cucina, dove spesso i cibi si deteriorano, e del bagno, dove abbiamo bisogno della massima igiene. Possiamo aggiungere un cucchiaino di aceto al detersivo della nostra lavastoviglie, per evitare che in essa ristagnino odori sgradevoli o lasciare una tazzina di aceto in frigorifero perché torni a profumare di pulito. Nel bagno usiamo pure una soluzione di acqua e aceto per pulire e deodorare i sanitari, senza preoccuparci dell’odore troppo pungente che svanirà una volta asciugato, lasciando le superfici brillanti e inodori. Infine, se nella nostra casa ristagna un odore di fumo di sigaretta che non riusciamo a mandar via, una ciotola piena di aceto bianco, lasciata per una giornata, farà miracoli.