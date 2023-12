S ei pronta a giocare con noi? Oggi ti proponiamo un divertente indovinello: è piccolo, ecologico e intelligente

Hai indovinato di che cosa si tratta? Stiamo parlando del contatore smart, quello intelligente e di nuova generazione. Ed è uno degli oggetti must-have se vuoi essere green e fare qualcosa per i tuoi consumi energetici.

Il contatore ecologico

In questo campo si sta giocando una partita importante per il Pianeta. Il tema energia, insomma, è il cuore di tutto. Abbiamo già parlato di elettrificazione, ovvero del graduale passaggio dall’uso dell’energia elettrica prodotta da combustibili fossili a quella generata da fonti rinnovabili. E ti abbiamo raccontato che puoi diventare anche tu protagonista di questo cambiamento.

In questa partita, quindi, c’è un ingrediente preziosissimo: il contatore di seconda generazione. Quello di Enel, per esempio, si chiama Open Meter ed è piccolo ed ecologico anche nel look. È fatto interamente di plastica riciclata, 100% green, un dettaglio che permette di tagliare 1,3 chilogrammi di Co2 per ogni contatore installato e un totale di ben 4.000 tonnellate di anidride carbonica. Anche l’imballaggio è ecologico, visto che è costituito al 99,5% di cartone.

Il contatore smart è intelligente e veloce

Come abbiamo sottolineato nel nostro indovinello, il contatore più innovativo è anche smart. Infatti, è una specie di ‘computer’ casalingo dell’energia, che monitora ogni giorno i consumi. Questo comporta due benefici importanti: prima di tutto, puoi tenere sotto controllo in diretta utilizzi, sprechi ed eventuali problemi e puoi anche programmare il prelievo, in stile ‘casa domotica’. Una consapevolezza davvero utile per avere poi una bolletta più leggera.

Anche il tuo operatore può controllare efficienza e problemi e proporti offerte su misura, personalizzate sulle tue esigenze. Il contatore, poi, comunica a distanza con la centrale, così ogni operazione si velocizza al massimo e anche le richieste di assistenza sono immediate. Tutto, insomma, funziona meglio e senza sprechi.

Oggi gli Open Meter installati in Italia sono oltre 31 milioni. I primi sono stati posati in Lombardia nel 2017 e a settembre dello stesso anno se ne contavano già un milione in tutto il Paese. La città con più Open Meter è Napoli, che ne ha all’appello ben 328.928.