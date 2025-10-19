La stagione autunnale fa da apertura al freddo inverno. Questo periodo dell’anno viene associato spesso agli alberi che iniziano a perdere il loro fogliame ed alla natura che non ha più quel verde brillante tipico dei mesi caldi. In realtà è proprio durante l’autunno che abbiamo l’opportunità di piantare determinati fiori meravigliosi. L’autunno, infatti, è la stagione ideale per piantare i bulbi in grado di rendere il nostro giardino o balcone fiorito e colorato fin dall’inizio della primavera. Piantandoli in questo periodo dell’anno, i bulbi avranno modo di passare la stagione invernale nel terreno e fiorire agli iniziali tiepidi raggi solari.

Bulbi da piantare in autunno

Avere un giardino ricco di fiori non è molto facile, bisogna conoscere bene il calendario della semina, studiare il tipo di pianta o bulbo che si vuole piantare. Generalmente la preparazione della fioritura primaverile avviene proprio in autunno, periodo ideale per piantare i bulbi da fiore. Questi delicatissimi fiori primaverili vengono piantati con largo anticipo, passano l’intero inverno sottoterra per poi sbocciare al primo calore del sole in primavera. Se state progettando la trasformazione del vostro giardino e terrazzo in un fantastico paradiso dei fiori, allora questa guida è ciò che fa al caso vostro. Nei successivi passi, infatti, vedremo i bulbi da piantare in autunno.

Bulbi da piantare in autunno: tulipani, narcisi e anemoni

I tulipani sono bellissimi e dalle mille varietà, adattissimi a decorare i vostri ambienti. Milioni di forme e di colori, vivaci, pastello, sfumati, si trovano in mille referenze, con petali lisci e sfrangiati, alti e nani, a punta oppure aperti come rose. Sono adatti a colture in vaso e in aiuole in giardino e per decorare un frangi vista. Possiamo iniziare a piantarli tra settembre ed il mese di ottobre, distanziandoli abbastanza fra loro per lasciare il giusto spazio ad ognuno. Anche i narcisi, che possono avere diverse tonalità e grandezze, hanno la loro piantagione in autunno. Le varietà sono anche in questo caso infinite, anche se il più venduto e anche più amato è il classico fiore giallo con la corolla arancio, oppure bianco con la corolla gialla. Questa bellezza floreale può essere inserita in giardino o all’interno di un grande vaso. Gli anemoni sono fiori dai colori intensi e dal petalo quasi setoso, il massimo per decorare il vostro meraviglioso giardino. Sono molto eleganti e sembrano tappezzare il terreno.

Bulbi da piantare in autunno: giacinti, gigli e gladioli

I giacinti presentano una forma allungata fatta di mille fiorellini e un profumo che si sente anche da lontano. Sono dei fiori che attirano l’occhio di qualsiasi appassionato di giardino. Difficile non avvicinarsi per annusarli. Vanno curati e messi in un posto soleggiato. Si piantano in autunno e se a gruppetti di diversi colori il risultato scenografico è maestoso. Esistono varie tonalità di questo meraviglioso fiore (come il rosa, il blu, l’arancio o il violetto). I bulbi di giacinto si possono conservare dall’autunno in cui potrebbero venir seminati fino all’anno successivo. I gigli, invece, fioriranno in primavera nei vostri vasi e sarà uno spettacolo vederli sul balcone di casa oppure in giardino. Sono fiori molto grandi e dalle mille varietà; tra le più importanti ricordiamo il giglio rosso, il grandiflora e i gigli orientali. L’unica accortezza che dobbiamo tener presente consiste nel posizionare il giglio sempre in un luogo non completamente soleggiato. I gladioli si trovano di solito in vendita sulle bancarelle perché molto colorati, anche in giardino sono molto belli, se ne avete cura potete reciderli e creare meravigliosi bouquet.

Bulbi da piantare in autunno: iris, allium e crochi

Gli iris, di solito, danno il loro meglio se piantati a gruppetti e una volta spuntati, possono essere recisi per tenerli in vaso in appartamento. L’autunno è il periodo ideale per la loro piantagione. Arancio, giallo, viola o blu, l’iris è in grado di creare un effetto cromatico totale e variopinto. Gli allium sono fiori ornamentali dallo stelo molto lungo. Vanno piantati in autunno di solito per abbellire le aiuole nella parte più interna e in ordine di altezza. I colori vanno dal bianco al glicine, ma esistono varietà diverse per forma e dimensione di tutti i colori. I crochi sono fiori decisamente particolari e colorati con un grande significato storico e amati fin dall’antichità. Piantando il crocus possiamo avere la sicurezza di venir avvisati dell’arrivo della primavera. Questo perché si tratta di vegetali che fioriscono all’inizio della stagione primaverile. Il crocus può avere un colore giallo o violetto ed è possibile seminarlo nel terreno del giardino o nei vasi. Da alcune varietà di crochi si produce lo zafferano. Infine, gli amarillis, fiori molto colorati, che fioriscono abbondantemente.

Bulbi da piantare in autunno: muscari

Da piantare in autunno è anche il bulbo del muscari (azzurro, blu o violetto). La sua particolare forma a grappolo d’uva può offrire un contorno ideale per i giardini o le aiuole.

Leggi anche Fiori freschi più a lungo: i segreti per farli durare