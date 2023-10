C ome festeggiare Halloween in modo sostenibile, dalla scelta della zucca ai travestimenti: ecco tutto quello che devi sapere

Dolcetto o scherzetto? La festa più paurosa dell’anno è alle porte, mancano infatti pochi giorni ad Halloween, una ricorrenza di origine anglosassone, ad oggi la seconda festa più celebrata al mondo dopo il Natale, e che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro paese.

Un’occasione per grandi e piccini per

decorare le proprie case, fare dolcetti e trasformarsi in streghe, fantasmi e

mostri per una notte.

Al fine di evitare, però, che questa

ricorrenza terrorizzi anche il Pianeta ecco cinque consigli per organizzare un

Halloween “mostruosamente” green perché se è bello e divertente festeggiare lo

è ancor di più facendolo rispettando l’ambiente che ci circonda.

Festa di Halloween Zero Waste

Per realizzare una festa di Halloween sostenibile e ‘zero waste’ bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Innanzitutto partite dalle decorazioni: dimenticate mostri e zucche in plastica. Se ne possono realizzare di bellissime anche con materiali di riciclo: in questo modo non si butteranno via vecchi imballaggi, scatole e cartoni e non si acquisteranno nuovi oggetti in plastica. Lo stesso vale per i travestimenti e le maschere. Creare i vostri vestiti spaventosi in casa sarà divertente e vi consentirà di dare spazio alla fantasia, senza inquinare e senza contribuire alla produzione di plastica. Ai dolci acquistati, preferite quelli fatti in casa: sono più salutari e saprete regolarvi meglio con le porzioni, evitando così inutili sprechi di cibo. Attenzione anche al make up: non comprate sostanze che possono far male alla pelle, ma ingegnatevi per fare un trucco fai-da-te naturale. Infine, per chi ha bambini, non usate l’auto per fare ‘dolcetto o scherzetto’: girare a piedi sarà più divertente!

Decorazioni sostenibili: zucca e non solo

Per trasformare la vostra casa in un antro della paura non si può che iniziare con la regina delle decorazioni di Halloween: la zucca. Questa svuotata e intagliata per trasformarla in volti inquietanti non può mancare in un’abitazione da incubo. Ma quale scegliere? Optate per zucche provenienti da produttori locali in questo modo ridurrete le emissioni di CO2 legate al trasporto e il Pianeta vi ringrazierà. E per la sua illuminazione? Invece di utilizzare le candele potreste scegliere delle lampadine a LED a basso consumo evitando in questo modo che i bambini più piccoli possano scottarsi.

Per le altre decorazioni sono numerosi i tutorial sul web che spiegano passo passo come realizzare fantasmi, streghette e lanterne riutilizzando quello che si ha in casa. Dalle vecchie scatole, alle riviste già lette, passando per i barattoli di vetro fino ai ritagli di tessuto sono tanti gli oggetti utili che potrete trovare nelle vostre case, sarà sufficiente dare sfogo alla vostra fantasia di riciclo creativo.

Halloween decorazioni green per la tavola

Qualche idea per decorazioni da tavola mostruose ma senza sprechi e plastic free? Oltre alle realizzazioni con la zucca, potete riutilizzare scatole, cartoni per le uova e rotoli di carta igienica (o carta da cucina) vuoti. Con le confezioni di cartone delle uova, per esempio, si possono creare dei divertenti pipistrelli: basterà tagliare tre dossi, dipingerli di nero, disegnare due occhi sui dossi centrali e l’effetto spaventoso è assicurato. Con i rotoli di carta igienica finiti, invece, è possibile creare dei mostriciattoli: utilizzando glitter, colla, nastri, pezzi di tessuto, tempere e vecchi bottoni date sfogo alla vostra fantasia. Molto simpatici anche i fantasmini ‘green’: create una pallina con della carta (basteranno dei fazzoletti di carta) e, posizionandola al centro di un fazzoletto, chiudetela con dello spago. Una volta realizzati tutti questi mostriciattoli, disponeteli sul tavolo come se fossero un centrotavola, magari appoggiati su del tessuto nero o arancione. Un’altra idea sono le ghirlande di foglie autunnali: ne potete creare una classica, con le foglie cadute e raccolte nel bosco, oppure farne una a tema Halloween, arricchendola con decorazioni di carta: basterà disegnare zucche, vampiri e mostri su un cartoncino, ritagliarli e appenderli alla ghirlanda che potete poi usare come decorazione per la tavola.

Maschere da brividi

Uno dei momenti clou della festa di Halloween è senza dubbio la scelta del costume. Innanzitutto, potreste scambiarvi le maschere con parenti e amici: non solo è ecologico, ma vi consentirà di evitare brutte sorprese per il vostro portafoglio. Una valida alternativa è quella di guardare nei vostri armadi: con un po’ di fantasia e i dovuti accorgimenti anche gli abiti di tutti i giorni possono trasformarsi in travestimenti da brividi.

Chi ha più esperienza con il taglio e cucito

potrebbe anche confezionare una maschera artigianale, ad esempio per un

semplice costume da fantasmino è sufficiente un vecchio lenzuolo (naturalmente

bianco) un paio di forbici, un pizzico di fantasia e il terrore è assicurato

Ovviamente non va dimenticato un trucco mostruoso, ma anche qui attenzione a che siano prodotti ecologici sia per quanti riguarda gli ingredienti sia per il packaging.

Per accontentare i palati anche dei fantasmi più esigenti potreste preparare dei dolci fatti in casa. Caramelle, frutta candita, cioccolatini sono tante le leccornie da creare handmade facendovi aiutare dai bambini.

Anche in questo caso attenzione agli ingredienti, per la frutta candita ad

esempio scegliete prodotti a km0, di stagione e possibilmente biologici. I cioccolatini

invece sono più buoni se prodotti con cioccolato equo solidale che rispetta

l’ambiente, i lavoratori e ha un altro importante vantaggio: un gusto unico. E

le caramelle? Per renderle ancora più gustose l’ingrediente segreto è il miele

biologico.

Ricordate poi che anche l’occhio vuole la sua parte quindi sbizzarritevi

con forme da brivido: ragni, scarafaggi, dita mozzate saranno una delizia per

occhi e palato.

Dove mettere il “bottino”?

Lo scopo principale di questa festa, oltre lo spaventare più persone

possibili, è quello di racimolare il maggior numero di leccornie, ma dove

riporle? Potreste creare con il tessuto che avete in casa delle borsette che

poi i bambini possano decorare a tema Halloween. Sai che soddisfazione andare

alla ricerca di prelibatezze mostrando un contenitore realizzato con le proprie

mani?

Aggiungete poi che il sacchetto potra essere utilizzato anche per altre

future spaventose feste.

Halloween a piedi è più divertente

Per godervi a pieno lo spirito di Halloween lasciate a casa l’automobile e muovetevi a piedi: non solo ridurrete il vostro impatto ambientale, ma spaventerete sicuramente più persone e sarà più facile trovare le case dove poter andare a bussare e dire “trick or treat”.

Ora siete pronti per il vostro Halloween all’insegna della sostenibilità.

Buon mostruoso divertimento.