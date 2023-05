I kiwi sono piante rampicanti che ben si adattano a essere coltivati utilizzando una pergola. Se hai intenzione di coltivarne una pianta in giardino, ti diamo alcuni consigli. Innanzitutto, la scelta è ampia.

Quale varietà di kiwi prendere

Ci sono kiwi con polpa verde o gialla. Per avere i frutti scegli una pianta maschile (serve per l'impollinazione) e due o tre femminili (faranno i kiwi). In alternativa, c'è la varietà autofertile: fa i frutti senza essere impollinata. Una varietà di questo tipo è la pianta di kiwi Jenny, che fa molti frutti ed è l’ideale per chi ha poco spazio.

Quando fa i frutti

Il periodo ideale per raccogliere questi frutti, in Italia va da fine ottobre e in alcuni casi dura anche fino a dicembre. La raccolta, infatti, dipende molto dal clima. In ogni caso, basta raccogliere tutti i frutti prima che le temperature diventino troppo rigide. Con tre piante si hanno fino a 30 chili di kiwi. Disponili, senza sovrapporli, in una cassetta, foderata di carta: conservati al fresco durano fino alla primavera.

Quanto cresce il kiwi

I tralci si allungano tre metri all'anno. In generale, le piante di kiwi crescono rapidamente, quindi è necessario che la pergola sia sufficientemente robusta e resistente.

Quando si pota

Per i primi due anni non accorciare i tralci. Poi, se sono disordinati, a febbraio, tagliali un po' per sfoltire la vegetazione. La potatura, infatti, va eseguita quando le piante sono dormienti, quindi in inverno. Quando is pota, bisogna eliminare tutti i rami che hanno prodotto frutti nella stagione precedente così come tutti quelli morti o attorcigliati.

Come si cura

Teme il freddo: piantalo bene al riparo. La prima estate innaffia una volta la settimana, gli anni successivi solo se fa caldo. La pianta di kiwi ha bisogno di una concimazione significativa: per farlo, utilizzate un fertilizzante ricco di fosforo.

Gli inconvenienti

I frutti sono tanti e vanno raccolti perché cadendo sporcano il giardino. Da novembre la pianta perde le foglie. Fate poi attenzione perché la pianta di kiwi è soggetta ad alcune malattie, come la Corona di Phytophthora e il marciume radicale.