La lavanda non è solo profumo soave e rasserenante, ma può anche diventare un elemento raffinato e originale per impreziosire gli ambienti di casa. Per decorare casa con la lavanda si utilizzano i singoli rametti, i fiori da sgranare oppure le piantine complete le quali, con un po’ di cura, possono trasformarsi in eleganti complementi di arredo. Ecco di seguito alcuni esempi da cui poter prendere spunto per decorare casa con la lavanda.

Decorare casa con la lavanda

A volte basta davvero poco per decorare la casa e renderla più accogliente: le piante per esempio sono un ottimo complemento d’arredo che donano colore e vitalità. E tra le piante la lavanda non può mancare nelle nostre case perché è una pianta che crea atmosfera: bellissima da vedere, profumata e dalle mille proprietà curative. I benefici della lavanda non si fermano a quelli terapeutici: anche usarla per decorare gli ambienti che viviamo è un ottimo modo per usare questa pianta dalle mille virtù.

Di seguito abbiamo raccolto delle idee per decorare casa con la lavanda: dalla decorazione dell’ingresso di casa alla tavola, ecco come utilizzare la lavanda.

Decorare casa con la lavanda: portatovaglioli, segnaposto e centrotavola

In occasione di pranzi e cene importanti in famiglia, o con amici, un’idea molto simpatica può essere l’utilizzo dei rametti di lavanda per realizzare originali portatovaglioli. Legare ogni tovagliolo con uno spago e un mazzetto di lavanda aggiungerà una nota di eleganza ad una tavola apparecchiata con una bella tovaglia di lino bianco.

Volendo, si possono posizionare nei portatovaglioli dei bigliettini con il nome di ciascun invitato e realizzare così dei segnaposto che risulteranno molto graditi per la loro finezza e l’incantevole profumo.

Per completare, si può creare un centrotavola ricavato da una caratteristica cassettina in legno bianco dalla quale far spuntare tanti rametti di lavanda, in perfetta armonia con i portatovaglioli segnaposto descritti poc’anzi.

Foto Pexels

Decorare casa con la lavanda: portacandele

Con bicchieri, lavanda, candele e rafia si possono ottenere dei porta candele che, oltre a conferire un tocco di raffinatezza all’ambiente, accarezzano i sensi e l’olfatto con il piacevole e rasserenante effluvio dei fiori di lavanda. Potrai posizionarli sulla tua tavola oppure creare un angolo relax.

Decorare casa con la lavanda: coroncine

Un cuore di lavanda è il miglior modo per accogliere gli ospiti. Sempre adoperando lunghi steli di lavanda, da intrecciare sapientemente, è possibile creare una corona di lavanda ideale da appendere sulla propria porta di casa per assicurarsi un buon portafortuna, oltre che un ornamento fine e originale.

Decorare casa con la lavanda: vasetto

Vasetti e barattoli già utilizzati? Non buttarli! Il riciclo creativo ti insegna trasformare i contenitori in vasi per i fiori. Se ti piace il bricolage gioca con i colori: grazie alle tecniche découpage potrai realizzare graziosi vasetti oppure decorarli con della stoffa grezza in stile provenzale. Inoltre, un ingresso di casa che accoglie con un vaso di fiori è sempre molto chic e se questo fiore è la lavanda, il tuo ingresso avrà un tocco provenzale e romantico.

Decorare casa con la lavanda: quadretto shabby chic

Ponendo dei rametti a testa in giù, la lavanda si secca e si presta a diventare il soggetto shabby chic di un grazioso quadretto da incorniciare e appendere in qualsiasi vano della casa. Un’idea davvero originale è dare vita ad una cornice non utilizzata e non appropriata magari per le foto ma che si sposa perfettamente ad altro uso. Divertiti a creare la tua composizione da appendere alle pareti.

Decorare casa con la lavanda: balconi e giardini

Una piantina di lavanda, coltivata in un vaso dello stesso colore dei fiori, può donare a giardini e balconi un’aria elegante oltre alla piacevolezza del suo profumo di pulito.

Al tempo stesso, una piantina da esterno dalle piccole dimensioni, può fungere da centrotavola oppure da ornamento in cucina o in bagno per ravvivare l’ambiente con il suo delicato tocco di colore.