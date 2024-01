O gni anno che passa cerchiamo sempre idee nuove per festeggiare i piccoli di casa. Dalle bolle giganti al panino party, ecco delle idee carine per la festa di compleanno dei bambini

Il compleanno dei bambini è sempre un evento speciale che merita di essere festeggiato nel migliore dei modi. Ma perché non organizzare qualcosa di originale invece del solito pomeriggio di giochi e taglio della torta? In questa guida vi suggerisco alcune idee originali per le feste di compleanno dei vostri bambini. Leggetele e scegliete quella che vi sembra più appropriata ai vostri gusti. In qualunque modo decidiate di festeggiare, resterà sempre un bellissimo ricordo di questa ricorrenza speciale.

Compleanno dei bambini con le bolle giganti

Se volete rendere la festa di compleanno del vostro bambino molto suggestiva organizzate un evento particolare assumendo un animatore che faccia uno spettacolo di bolle di sapone giganti. Questo tipo di intrattenimento piace moltissimo ai bambini e li lascia sempre sorpresi e felici. Organizzate tutto per tempo, cercando su internet un’agenzia che vi metta in contatto con un artista bravo in questo intrattenimento. Le bolle giganti sono belle da vedere e sovente l’animatore fa partecipare i bambini, che da spettatori diventano di colpo protagonisti.

Il campeggio in salotto

Un’idea assolutamente originale e fantasiosa è quella di invitare tutti gli amichetti di vostro figlio a campeggiare nel vostro salotto per passare la notte tutti insieme, in una sorta di pigiama party che è molto in voga tra i bambini inglesi. Sicuramente questa idea troverà entusiastici consensi e tutti i bimbi non vedranno l’ora di stendere il loro sacco a pelo sul pavimento del vostro appartamento.

Festa al bioparco per il compleanno dei bambini

Il bioparco è una sorta di giardino dove si possono osservare gli animali nel loro habitat naturale. I bambini amano gli animali, quindi cosa c’è di più bello per loro di passare un pomeriggio in mezzo ai loro amici a quattro zampe? Attualmente nei bioparchi sono presenti alcuni biologi che permettono ai bambini di prendersi cura degli animali nutrendoli ed accudendoli. Informatevi nel bioparco più vicino a casa vostra, informando i responsabili del parco riguardo il numero dei bambini e chiedete consiglio al bar o ristorante del parco circa l’allestimento di un buffet per la merenda ed il taglio della torta. Il festeggiato sarà felicissimo della sorpresa, così come i suoi piccoli ospiti.

Panino party

Un’idea originale per la festa di compleanno del vostro bambino è quella di sostituire la solita torta con uno sfilatino gigante, lungo almeno un paio di metri o anche più, a seconda del numero degli ospiti. Chiedete in anticipo al vostro panettiere di confezionarvi il lungo panino, ed una volta acquistato tagliatelo in due per la lunghezza e farcitelo di cioccolata spalmabile oppure di marmellata, secondo i vostri gusti e quelli dei piccoli ghiottoni. Sistemate infine le candeline ponendole una accanto all’altra, seguendo la lunghezza del panino. Con questa idea, il successo della festa è assicurato!

Compleanno dei bambini sul ghiaccio

Cosa ne dite di festeggiare il compleanno del vostro principino organizzando la sua festa in una pista di pattinaggio? (A rotelle o sul ghiaccio). I bambini saranno entusiasti all’idea di pattinare, ed il compleanno si trasformerà in una giornata di sport e divertimento. Sistemate un tavolo per la torta accanto alla pista e godetevi il pomeriggio. Tanti auguri!