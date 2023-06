P er l'estate dei bambini arriva la Netflix Family Summer con un nuovo programma in uscita ogni settimana. Ecco alcuni dei titoli più attesi e consigli per gestire al meglio l'account riservato ai piccoli

La scuola è ufficialmente finita! Tra un pomeriggio in piscina e un weekend in montagna, aumenta anche il tempo da poter passare a guardare cartoni e serie tv. Netflix è pronto a offrire la migliore compagnia a grandi e piccini con uno speciale palinsesto estivo su ogni Profilo Bambini: Netflix Family Summer. Ogni settimana dell’estate 2023 sarà disponibile un nuovo film o una nuova serie tv per tutta la famiglia: qui in anticipo trovate tutti i titoli più attesi.

Netflix Family Summer: le novità da non perdere

I piccoli amanti dei supereroi saranno felici di sapere che i due giovani protettori di Parigi sono finalmente di ritorno. Il 28 luglio debutterà il primo film animato basato sulla serie Miraculous, dal titolo

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film. Tra le novità estive non saranno gli unici eroi in vista: il 20 luglio uscirà anche la prima serie d’animazione africana targata Netflix, Le super 4 di Mama K. La nuova serie racconta le avventure di 4 adolescenti con super poteri che dovranno difendere la città africana Lusaka.

Miraculous: Ladybug & Chat Noir, The Movie courtesy Netflix



Novità e non solo

Sarà un periodo all'insegna dei grandi ritorni: dalla pasticceria alle esplorazioni, passando per i programmi per più piccoli, tantissime serie presenteranno proprio in questo periodo le nuove stagioni. Per gli amanti dei programmi di cucina sono in arrivo le seconde stagioni di Nailed It! (Nailed it! La grande sfida arriverà nel corso dell'estate) e Is It Cake? - Dolci impossibili (Is It Cake, Too? uscirà il 30 giugno). Le famiglie che amano i viaggi nella natura troveranno la seconda stagione della docuserie Il nostro pianeta. Infine, faranno ritorno gli show per i più giovani: LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi, Sonic Prime (13 luglio), La casa delle bambole di Gabby (7 agosto) e Narvalo o quasi (già in programmazione).

The Monkey King - courtesy Netflix

Ma tra i nuovi prodotti non ci sono solo programmi e serie tv. Sono previsti anche tanti film come Nimona, un’epica fiaba piena di magia ed emozioni, The Monkey King, ispirato ad una celebre storia cinese e You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah (25 agosto), una commedia di formazione con Adam Sandler ideale per gli adolescenti.

Nimonaa - courtesy Netflix

La guida di Donna Moderna al Profilo Bambini

Tutte le novità del palinsesto appariranno sul profilo bambini del vostro account. Se non l'avete ancora attivato, ecco una facile guida per crearlo e gestirlo al meglio. Partiamo dall'inizio: creare un Profilo Bambini.

Accedi alla pagina Gestisci profili Seleziona Aggiungi un profilo Assegna un nome al profilo. Per utilizzare l'area Netflix Bambini, seleziona Bambino/a? I profili bambini hanno un logo sull'icona. Seleziona Continua

Attenzione: se selezioni una classificazione per età superiore a quella consentita per l'area Netflix Bambini, il profilo non visualizzerà l'interfaccia per bambini.

Modificare la classificazione di un profilo singolo

Hai già un profilo e vuoi cambiare la classificazione per renderlo adatto ai più piccoli? No problem!

Accedi alla pagina Account dal web Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo da gestire. Modifica l'impostazione Limitazioni di visualizzazione. Inserisci la tua password Netflix. Imposta la classificazione per fasce d'età di serie TV e film di cui desideri consentire la visione da quel profilo. Seleziona Salva. Le serie TV, i film e i giochi per una fascia d'età superiore a quella selezionata verranno rimossi dal profilo.

Bloccare o sbloccare titoli

Se non hai piacere che i bambini vedano alcuni programmi nonostante Netflix li ritenga adatti alla loro età, è possibile bloccare manualmente i titoli. Ecco come fare:

Accedi alla pagina Account dal web. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo da gestire. Modifica l'impostazione Limitazioni di visualizzazione. Inserisci la password Netflix. In Limitazione dei titoli, digita il nome della serie TV o del film e fai clic sul titolo quando viene visualizzato. Per eliminare un programma, fai clic sulla X accanto al titolo. Seleziona Salva. Le serie TV e i film elencati in rosso in Limitazione dei titoli verranno rimossi dal profilo.

Come evitare che i bambini accedano ad altri account

Per limitare l'accesso a un profilo specifico del tuo account, puoi proteggerlo con un PIN di Blocco profilo. Tutti i passaggi di seguito:

Accedi alla pagina Account dal web. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo da bloccare. Modifica l'impostazione Blocco profilo. Inserisci la tua password dell'account Netflix. Seleziona la casella per accedere al profilo selezionato con un PIN obbligatorio. Inserisci 4 cifre per creare il PIN di Blocco profilo. Per aprire il profilo o riprodurre i titoli scaricati da quel profilo dovrai inserire il PIN scelto. Per richiedere l'inserimento di un PIN ogni volta che viene aggiunto un nuovo profilo all'account, seleziona PIN obbligatorio per aggiungere nuovi profili. Seleziona Salva.

Controllare le ultime visioni dei piccoli

Su Netflix hai anche la possibilità di controllare la cronologia del profilo bambini per scoprire le ultime visioni. Basta seguire questi semplici passaggi:

Accedi alla pagina Account da un browser web. Apri le impostazioni Profili e filtro famiglia per il profilo da visualizzare. Apri Attività di visione contenuti. Se vedi un elenco ridotto, usa il pulsante Mostra altri.

Un regalo di compleanno dai loro personaggi preferiti

Se anche i tuoi bambini sono così affezionati ai loro personaggi preferiti da considerarli quasi amici, Netflix regala una sorpresa unica! I più amati protagonisti dei cartoni possono cantare "Tanti auguri a te": è sufficiente digitare "Canzoni di buon compleanno" nella barra di ricerca di Netflix e avrai la possibilità di scegliere il loro preferito per regalargli un compleanno unico.