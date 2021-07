C ornici vintage color oro, vasi e quadri d’epoca accostati a mobili minimal e a colori tenui con accenti di colore che donano personalità agli ambienti. Questo è lo stile parigino.

Elegante, vintage e lussuoso, sono questi gli aggettivi che descrivono alla perfezione lo stile parigino che ormai spopola nelle bacheche di Pinterest e nelle riviste di arredamento.

Se anche tu ti sei innamorata delle atmosfere moderne con tocchi dall’allure irresistibile e sfarzosa, puoi provare a riprodurlo anche nel tuo appartamento.

Lo stile Parigino si distingue per la sua commistione tra presente e passato, per le decorazioni lussuose e chic e l'eleganza senza tempo.

I francesi sono conosciuti per alcune cose: i loro favolosi pain au chocolat, la Torre Eiffel e il loro gusto impeccabile. Negli appartamenti francesi, lo stile d’arredamento incarna un'eleganza casual semplice e profondamente personale.

Non è necessario però vivere in un appartamento storico parigino o in una fattoria del XVIII secolo nella campagna provenzale per apprezzare il fascino semplice dell'interior design francese.

Puoi riprodurre facilmente e senza troppo sforzo alcuni elementi tipici di questo stile d'arredamento, per dare un tocco parigino alla tua casa.

Segui questi 5 consigli se vuoi arredare la tua casa in pieno stile parigino.

Mescola vecchio e nuovo

Gli interni in stile francese sono eclettici, con mobili e decorazioni provenienti da un mix di stili di design diversi, con l’obiettivo di ottenere uno stile vissuto, naturale, ma molto curato.

Per ottenere questo aspetto, abbina mobili e soprammobili di antiquariato della metà del secolo scorso a un arredamento contemporaneo e minimale. I mercatini dell’usato sono una vera miniera di pezzi unici ed economici che possono fare al caso tuo.

Per evitare un risultato caotico e poco armonico, scegli pochi colori chiave per i tendaggi, i tappeti e usali per dare armonia e collegare i pezzi unici del tuo arredamento.

Decorare con colori tenui ed evidenza dettagli architettonici

Parte della semplicità e della particolarità degli interni in stile parigino deriva dalla tavolozza dei colori. Le pareti bianche nitide e gli arredi neutri spiccano grazie a degli accenti di colore scelti in modo sapiente e poco casuale. Usa colori tenui con sfumature grigie, come il verde salvia, il blu acciaio o il rosa antico. Per aggiungere profondità e personalità a una tavolozza neutra mantenendo un raffinato effetto tenue. Per dare ancora più carattere, sovrapponi al bianco e al pop di colore anche piccole dosi di nero ad esempio per la scelta del colore delle lampade.

Usa vasi decorativi o opere d'arte, oppure rinuncia a un tappeto per evidenziare la ricchezza del tuo pavimento di legno.

Se la tua casa non ha un'architettura distintiva e il budget che vuoi investire per arredare casa te lo permette, prendi in considerazione piccoli miglioramenti, come l'aggiunta di una modanatura a corona nel soggiorno o di una boiserie nella sala da pranzo. Per un look francese rustico usa piastrelle di terracotta o mattoni a spina di pesce.

Aggiungi un tocco di glamour

Ogni stanza in stile francese ha bisogno di un elemento di glamour che attiri l’attenzione e doni carattere alla stanza.

Puoi scegliere un complemento d’arredo particolare o un delicato lampadario di cristallo oppure un caratteristico specchio vintage dorato. Attenzione però a non esagerare, scegli solo uno o due accessori sfarzosi per aggiungere l’elemento lussuoso tipico dello stile parigino, senza diventare troppo glam. Il rischio di questo stile di arredamento, infatti, è quello di esagerare e farsi prendere la mano, aggiungendo troppi elementi di arredo diversi e creando quindi un aspetto complessivo caotico e poco armonico. La regola è sempre: Less is more! Soprattutto quando scegli questo stile di arredamento.

Scegli arredi vintage

Negli interni in stile parigino, bello non significa perfetto. I francesi amano l’arte povera, l’antiquariato e il legno invecchiato, la vernice scheggiata e il metallo brunito. L’appartamento parigino ha bisogno di emanare un senso di vita vissuta e di storia. Scegli oggetti che mostrano la loro età, come uno specchio consumato e macchiato dal tempo, un tavolo antico dipinto con una finitura scrostata. Anche in questo caso i mercatini dell’usato vengono in tuo soccorso, ma anche le cantine delle nonne fanno al caso tuo. Puoi trovare, infatti, oggetti unici appartenuti alla tua famiglia ai quali sei legata emotivamente che ti aiuteranno a rendere la tua casa ancora più tua.

Creare uno spazio vissuto

Un segno distintivo degli interni parigini è che non sono mai troppo perfetti, ma anzi se sei entrata in un appartamento a Parigi avrai notato un po' di disordine e un leggero caos. Lo stile parigino, prima di tutto racconta la storia di chi lo abita, nel modo unico e irripetibile.

Per arredare la casa in stile parigino e ottenere quindi una casa piena di calore, non preoccuparti troppo di decorare necessariamente seguendo le regole troppo rigide di uno stile specifico in modo troppo maniacale e perfetto. Usa oggetti che hanno un significato speciale per te, come libri, opere d'arte o cimeli di famiglia, per creare organicamente uno spazio che ami, personale e inimitabile. La vera essenza dello stile parigino è proprio quest’unicità.