Stravaganti e incantevoli, sono i protagonisti dei trend dell’estate. Ma avvistarli è un’esperienza da vivere assolutamente

C’è chi si limita a osservare le loro migrazioni da una fotografia e chi fa molto di più organizzando viaggi dall’altra parte del mondo pur di incontrarli. Eppure non è necessario volare dall’altra parte del globo per vivere questa magica esperienza. Possiamo, infatti, vedere i fenicotteri rosa in Italia.

Fenicotteri rosa, la magia degli uccelli migratori

È inutile negarlo, questi uccelli migratori incantano tutti da sempre, al punto tale da essersi trasformati in una vera e propria tendenza. Sono loro, infatti, a popolare gli elementi di design e i complementi d’arredo, i capi d’abbigliamento e gli accessori che sfoggiamo durante l'estate.

Cerco è che indossarli non è paragonabile al loro avvistamento. Si tratta, infatti, di un'esperienza incredibile e magica che tutti dovremmo vivere almeno una volta nella vita. E, come anticipato, non è necessario volare dall’altra parte del mondo per incontrarli.

Alcune regioni del nostro Paese ci consentono di ammirare questi splendidi animali. Prima di scoprire dove e quando vedere i fenicotteri rosa, scopriamo qualcosa in più di questi animali super fashion.

Flamingo beach e non solo

Chiunque abbia subito il fascino dei fenicotteri rosa, probabilmente conosce bene la Flamingo Beach. Si tratta di un’isola corallina situata davanti alla costa occidentale di Aruba, e bagnata dal Mar dei Caraibi.

Questo territorio è ufficialmente riconosciuto come l’isola dei fenicotteri perché è qui che questi uccelli camminano in libertà sulla spiaggia, insieme agli esseri umani. Non è l’unico luogo dove avvistarli, anche se probabilmente è il solo a consentirci di fare un bagno con loro.

Questi uccelli migratori, infatti, vivono prevalentemente in Asia, in Africa e in Europa Meridionale. Ma vedere i fenicotteri rosa in Italia non è un’impresa impossibile, basta solo recarsi nel posto giusto al momento giusto.

Perché i fenicotteri sono rosa?

Probabilmente, uno dei motivi per cui questi uccelli sono così amati, si ritrova proprio nel particolare colore che li caratterizza. Ma sapete perché i fenicotteri sono rosa?

Il colore delle penne di questi animali è così caratteristico perché particolare è la loro dieta. I fenicotteri, infatti, si nutrono di molluschi e piccoli crostacei dai quali ottengono i carotenoidi. Sono proprio questi pigmenti a colorare in maniera univoca le penne dei fenicotteri.

Un fenicottero in cattività, o comunque impossibilitato a seguire il suo tradizionale regime alimentare, può anche perdere il colore rosa e diventare bianco. Ma questo non li rende sicuramente meno belli.

Dove vedere i fenicotteri rosa in Italia: birdwatching in Sardegna

Ora che questi splendidi esemplari non hanno più segreti per noi, scopriamo insieme dove vedere i fenicotteri rosa in Italia partendo dalla Sardegna. È proprio sull’isola del nostro stivale che è possibile praticare il birdwatching più magico e suggestivo di sempre.

In alcune aree dell’isola nei mesi estivi, e non solo, è possibile vedere i fenicotteri rosa in Italia. I luoghi da segnare in agenda sono lo stagno di Santa Gilla, dove vivono tutto l’anno grazie alle condizioni ideali del territorio, e quello di Molentargius, in provincia di Cagliari.

Anche nella zona dell’Oristano è possibile avvistare i fenicotteri rosa. In particolare potrete recarvi a Cabras, nella laguna di Mistras e nello stagno di Santa Giusta.

Dove vedere i fenicotteri rosa in Italia: tutti in Sicilia

Anche la Sicilia è diventata, con gli anni, la meta prediletta di questi uccelli migratori. Per incontrarli e ammirarli in tutta la sua bellezza, dobbiamo recarci in provincia di Siracusa.

Nella riserva naturale delle Saline di Priolo, infatti, i fenicotteri rosa vivono tutto l’anno e qui si riproducono. È possibile inoltre incontrarli, in alcuni periodi dell’anno, anche nell’oasi faunistica di Vendicari.

Calabria: Saline Joniche

Restiamo al sud Italia per proseguire con il nostro tour. Anche nella regione Calabria è possibile vedere i fenicotteri rosa in Italia. Gli avvistamenti di questi splendidi animali si fanno all’interno dell’oasi naturale del Pantano di Saline Joniche.

Saline di Margherita di Savoia, Puglia

È ancora il sud del nostro stivale a regalarci uno degli spettacoli più belli e magici di sempre. Piccolo e grandi esemplari di fenicotteri rosa danzano sul pelo dell’acqua circondati da accumuli di sale che brillano al sole. Ed è pura magia.

La salina, situata tra la foce dell’Ofanto e il Gargano in Puglia, è uno dei luoghi più incredibile dove vedere i fenicotteri rosa in Italia e lasciarsi incacare dalla loro bellezza.

Dove vedere i fenicotteri rosa in Italia: Toscana e Lazio

Risalendo lo stivale, possiamo fermarci nel centro Italia per assistere alla danza dei fenicotteri. Uno spettacolo incredibile è messo in scena nella laguna di Orbetello, è qui che si possono ammirare i fenicotteri rosa in autunno e in inverno che si scaldano sugli isolotti della riserva.

In Alta Maremma, invece, possiamo osservarli nell’Oasi WWf Padule Orti-Bottagone. E se ancora non dovesse bastarci, possiamo recarci nel Lazio, all’interno delle riserva naturale Salina di Tarquinia dove i meravigliosi fenicotteri convivono con uccelli d'ogni genere.