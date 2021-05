L uoghi incantevoli e suggestivi, ideali per chi vuole staccare un po' la spina e riconnettersi alla natura: queste 10 isole italiane sono le prossime mete che devi assolutamente visitare

Stai già pensando al relax estivo e hai voglia di immergerti nella bellezza? Allora devi assolutamente valutare queste 10 isole italiane, vere perle immerse nel blu del mare.

Ognuna di loro riunisce storia, scorci naturalistici mozzafiato e acque cristalline tutte da scoprire. Se il tuo più grande desiderio era visitare le Maldive, dopo averle viste ti accorgerai che il Belpaese non ha nulla da invidiare all'arcipelago dell'Oceano Indiano.

Scegli il periodo, prenota e viaggia in sicurezza verso questi lidi incontaminati: scommettiamo che una volta visitati vorrai tornarci mille e mille volte ancora.

Asinara

Iniziamo da una location non troppo gettonata che, proprio per questo, è un vero e proprio paradiso: Asinara. Quest'isola in Sardegna aiuta a riconnettersi con la natura, a riscoprirne la bellezza.

Si staglia in un mare azzurrissimo ed è un atollo di terra particolare, con una flora caratteristica e mediterranea e una fauna peculiare: l'asinello bianco, che si muove felice in natura.

L'Asinara fa parte del Parco Nazionale de La Maddalena e di un'Area Marina Protetta, ma è perfetta per fare il bagno e per esplorare i fondali. Uno dei suoi scorci più belli? Cala Sabina!

Budelli

Restiamo in quel della Sardegna per un'altra delle isole italiane da scoprire e visitare: si tratta dell'Isola di Budelli. Anche questo atollo fa parte del Parco Nazionale de La Maddalena ed è un vero diamante, brillante e incantevole.

Budelli è minuscola: poco più di 1.6 km quadrati e poco più di 12 km di costa, eppure è divenuta famosa per essere una delle isole più belle d'Italia e, in generale, del Mediterraneo.

Disabitata e incontaminata, è apprezzata soprattutto per una particolarissima spiaggia che si trova nella località di Cala di Roto, la Spiaggia Rosa, che deve il suo colore a piccoli frammenti di conchiglie e coralli.

Capri

Romantica, glamour, con quei profumi e quegli odori che non si trovano da nessuna altra parte al mondo: Capri, eletta Regina di Roccia da Pablo Neruda, è una delle isole italiane più belle in assoluto.

Durante la primavera e l'estate l'isola si accende di vita con bouquet di fiori che non solo punteggiano i costoni rocciosi, ma dipingono i balconi e le finestre che si affacciano su strade e stradine.

A Capri ci si può godere il mare in più modi: prendendo il sole sulle sue luminose spiagge, facendo un giro in barca e visitando la Grotta Azzurra, un luogo magico e suggestivo.

Favignana

Isola siciliana dove il sole e la roccia si incontrano, Favignana è una delle mete più gettonate di ogni estate. Tra le sue stradine si possono trovare amanti del fitness in spiaggia, celebrità e abitanti del luogo sempre pronti a dare una mano a chi vuole scoprire qualcosa di più sulla sua storia.

La si può percorrere in bicicletta, respirando a pieni polmoni il profumo di salsedine e facendosi accarezzare dai venti caldi che la distinguono e che hanno scolpito il suo paesaggio, unico nel suo genere.

Un must? Cala Rossa, dove il mare più cristallino è circondato da alte scogliere e dalla natura più resiliente e selvaggia.

Lampedusa

Quotidianamente oggetto dei racconti di cronaca, tra sbarchi e migrazioni, Lampedusa è un'isola siciliana che ha molto, molto di più da raccontare. È una perla, un gioiello raro ricco di spiagge, cale e calette che sono veri e propri angoli di paradiso.

Anche se non dovresti perderti luoghi magici come Cala Madonna, Cala Croce e Cala Pulcino, l'attrazione più gettonata di Lampedusa è sicuramente l'Isola dei Conigli, un piccolissimo atollo intorno al quale la natura prospera: qui, tra sabbia bianca e la magnifica Grotta Tabaccara, le tartarughe Caretta Caretta scelgono di riprodursi.

Pantelleria

Restiamo ancora nell'area siciliana per fare un tuffo dove l'acqua è più blu: Pantelleria è una delle isole italiane più belle in assoluto, una meta che devi vedere almeno una volta nella vita.

Facendo escursioni a piedi o in bicicletta è possibile scoprire un tripudio di natura, tra vigne dalle quali si produce l'ottimo e caratteristico Passito di Pantelleria e spettacoli naturali l'Arco dell'Elefante e Cala Tramontana.

Una menzione d'onore, però, va al Lago Specchio di Venere, così chiamato perché si narra che qui si specchiasse la Dea prima di incontrare Bacco. Si tratta di un lago naturale che si trova al centro dell'isola, famoso per i fanghi termali e per la suggestiva presenza di fenicotteri.

Ponza

Dalla Sicilia al Lazio. Ponza è la più grande delle isole Pontine ed è un vero spettacolo della natura, oltre che di pura accoglienza: cibo e vino sono due cose che non ti mancheranno mai se decidi di visitarla.

I suoi fondali, inoltre sono ricchissimi e attirano ogni anno migliaia di appassionati di immersioni. Ma non è tutto qui: se ami il coniugarsi di storia e bellezza devi assolutamente visitare le Grotte di Pilato, cunicoli scavati nella roccia che si affacciano sul mare.

Procida

Capitale della Cultura 2022, coloratissima, viva, accesa: Procida è una delle isole italiane più incantevoli. Perla del Golfo di Napoli, è un vero e proprio concentrato di vita e splendore. Tutto sa di gioia e ottimismo, tutto brilla come in una fiaba.

Procida è davvero incantevole e sono tantissime le cose da vedere. Iconica, però, è la Corricella, coloratissimo borgo dei pescatori diventato (ancor) più famoso grazie a Apple e Microsoft, che nel 2015 usarono l'immagine per mostrare la vividezza dei colori dei loro prodotti. Un vero spettacolo.

Tremiti

Non una, ma ben sei: tra le isole italiane più belle non potevamo comprendere il suggestivo arcipelago delle Tremiti, tra le quali non sapremo quale scegliere. Il consiglio è quello di passare qualche giorno in Puglia per scoprirle tutte!

San Nicola è la sede dove si trovano più monumenti, mentre San Domino è l'isola più abitata. Capraia e Pianosa sono invece disabitate mentre Cretaccio e La Vecchia sono poco più che scogli.

Tuttavia, ognuna di queste località ha degli scorci incontaminati tutti da scoprire. Un consiglio? Vedere assolutamente Cala Spido a San Domino.

Ustica

Per concludere, torniamo in Sicilia e fermiamoci a Ustica. Se vuoi visitare un'isola piena di vita e piena di cuore, qui troverai tutto ciò che cerchi: viene chiamata la Perla Nera del Mediterraneo e tra le sue vie si trovano tranquillità e pace.

Ustica è piccola, talmente piccola da poter essere percorsa agilmente a piedi. Tuttavia è piena di spiagge e anfratti che esplodono di natura e di bellezza.

È anche un luogo dove meditare e ritrovare sé stessi: guardare il tramonto lì dove si trova il faro abbandonato ti permetterà di sentirti istantaneamente felice e serena.

Un riassunto dei luoghi più belli delle isole italiane

Chiudiamo con una piccola carrellata che ti mostrerà i luoghi più belli che abbiamo elencato. Che dire: a questo punto non ti resta che visitarli!

Shutterstock Cala Sabina, uno dei luoghi più belli dell'Asinara Shutterstock L'incantevole Spiaggia Rosa di Budelli Shutterstock La splendida Grotta Azzurra di Capri Shutterstock Cala Rossa, uno dei luoghi più belli di Favignana Shutterstock La suggestiva e ricchissima Isola dei Conigli a Lampedusa Shutterstock Il particolarissimo Lago Specchio di Venere a Pantelleria Shutterstock Le Grotte di Pilato, anfratti da scoprire a Ponza Shutterstock Il borgo di Corricella, a Procida, visto dal mare Shutterstock L'incontaminata Cala Spido a San Domino, scorcio delle Isole Tremiti Shutterstock L'affascinante faro abbandonato di Ustica al tramonto