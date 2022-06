Abiti da sposa 2022: tutti i modelli da sogno

È wedding time e, finalmente, si torna a sognare il grande giorno. Abbiamo selezionato gli abiti da sposa più belli del 2022, per un matrimonio speciale e indimenticabile

Le ultime tendenze della moda sposa per il 2022

Il desiderio di sposarsi e fare festa, esplode nell'aria come un fuoco d'artificio. E lo si vuole realizzare alla grande, a partire dalla scelta dell'abito che, ancora oggi, per la maggior parte delle spose deve essere bianco, lungo, classico ma con quel twist unico che rende differente ogni donna nel fatidico giorno del Matrimonio.

Dal classico abito bianco con lo strascico al più contemporaneo corto, dai fiocchi maxi alle scollature sulla schiena, agli accessori come il velo e la veletta o le tiare-corone, le tendenze moda soddisfano le esigenze più disparate delle spose.

C'è chi vuole romantici pizzi e tulle, chi rasi scivolati in linee anni '20, chi ricerca volumi e strascichi chilometrici e, ancora chi vuole tutto questo in un solo abito, magari anche con un touch di colore delicato o una fantasia floreale. Da non dimenticare poi le proposte vintage o i vestiti creati con recupero di tessuti in perfetto stile upcycling, per giovani spose sempre più attente al tema della sostenibilità.

L’effetto "wow" è sempre ricercato e il vestito deve sorprendere, che sia semplice e fluido nelle linee, sartoriale o estroso.

L'abito da sposa, insomma chi non lo ha mai sognato e immaginato?

Eccovi le nostre gallery, tutte da guardare per scoprire il trend al quale ispirarsi per la scelta dell'abito che emozionerà tutti nel grande giorno.

Abiti da sposa classici con il velo

1 di 5 - Giuseppe Papini @Sì Sposaitalia Collezioni 2 di 5 - Nicole Milano 3 di 5 - Peter Langner 4 di 5 - Pronovias 5 di 5 - Carlo Pignatelli

Abiti da sposa easy chic

1 di 5 - Enzo Miccio @Sì Sposaitalia Collezioni 2 di 5 - Kiabi Sposa 3 di 5 - Pronovias 4 di 5 - Savannah Miller @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 5 - Kiabi Sposa

Abiti da sposa corti, very sixties

1 di 8 - Antonio Riva Milano 2 di 8 - Carlo Pignatelli Sposa 2022 3 di 8 - Elisabetta Polignano @Sì Sposaitalia Collezioni 4 di 8 - Luisa Sposa @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 8 - Vivienne Westwood Bridal 6 di 8 - Nicole Milano 7 di 8 - Carlo Pignatelli Sposa 2022 8 di 8 - Vivienne Westwood Bridal

Abiti da sposa: geometrie e volumi

1 di 5 - Antonio Riva Milano 2 di 5 - Antonio Riva Milano 3 di 5 - Creazioni Maria Pia @Sì Sposaitalia Collezioni 4 di 5 - Terry Ilaflà @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 5 - Vivienne Westwood Bridal

Abiti da sposa con pizzi e merletti

1 di 13 - Antonio Riva Milano 2 di 13 - Avaro Figlio @Sì Sposaitalia Collezioni 3 di 13 - Carlo Pignatelli Sposa 4 di 13 - Claudio Di Mari @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 13 - Peter Langner 6 di 13 - Maison Signore @Sì Sposaitalia Collezioni 7 di 13 - Nicole Milano 8 di 13 - Michela Ferreiro @Sì Sposaitalia Collezioni 9 di 13 - Mysecret Sposa @Sì Sposaitalia Collezioni 10 di 13 - Nicole Milano 11 di 13 - Terry Ilaflà @Sì Sposaitalia Collezioni 12 di 13 - Nicole Milano 13 di 13 - Giuseppe Papini @Sì Sposaitalia Collezioni

Abiti da sposa con i fiocchi

1 di 6 - Amsale @Sì Sposaitalia Collezioni 2 di 6 - Antonio Riva Milano 3 di 6 - Elisabetta Polignano @Sì Sposaitalia Collezioni 4 di 6 - Giuseppe Papini @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 6 - Mysecret Sposa @Sì Sposaitalia Collezioni 6 di 6 - Terry Ilaflà @Sì Sposaitalia Collezioni

Abiti da sposa jumpsuit

1 di 3 - Atelier Emé 2 di 3 - Nicole Milano 3 di 3 - Elisabetta Polignano @Sì Sposaitalia Collezioni (27)

Abiti da sposa effetto bloom

1 di 4 - Peter Langner 2 di 4 - Maison Signore @Sì Sposaitalia Collezioni 3 di 4 - Carlo Pignatelli Sposa 2022 4 di 4 - Carlo Pignatelli Sposa 2022

Abiti da sposa effetto ball gown

1 di 8 - Nicole Milano 2 di 8 - Amelia Casablanca @Sì Sposaitalia Collezioni 3 di 8 - Antonio Riva Milano 4 di 8 - Atelier Emé 5 di 8 - Enzo Miccio @Sì Sposaitalia Collezioni 6 di 8 - Nicole Milano 7 di 8 - Giuseppe Papini @Sì Sposaitalia Collezioni 8 di 8 - Nicole Milano

Abiti da sposa stile "Colazione da Tiffany"

1 di 2 - Antonio Riva Milano 2 di 2 - Carlo Pignatelli Sposa 2022

Abiti da sposa con corpetti stile "Bridgerton"

1 di 12 - Allure Bridals @Sì Sposaitalia Collezioni 2 di 12 - Enzo Miccio @Sì Sposaitalia Collezioni 3 di 12 - Helena @Sì Sposaitalia Collezioni 4 di 12 - Justin Alexander @Sì Sposaitalia Collezioni 5 di 12 - Luisa Sposa @Sì Sposaitalia Collezioni 6 di 12 - Allure Bridals @Sì Sposaitalia Collezioni 7 di 12 - Michela Ferreiro @Sì Sposaitalia Collezioni 8 di 12 - Mysecret Sposa @Sì Sposaitalia Collezioni 9 di 12 - Nicole Milano 10 di 12 - Gali Karten @Sì Sposaitalia Collezioni 11 di 12 - Olympia @Sì Sposaitalia Collezioni 12 di 12 - Runggaldier 1896