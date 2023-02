L’amore, si sa, non conosce età e sempre più donne decidono di dire il loro “sì” una volta superata la fatidica soglia degli “anta”. Ecco gli abiti più belli per spose over 50 (e non solo!)

L'amore non conosce età. Finanche a 50 anni si può sfoggiare il più bello degli abiti da sposa per il matrimonio. Sempre più donne, infatti, decidono di convolare a nozze con una maggiore consapevolezza che dipende proprio dall'età. Tuttavia si ripresenta sempre il solito dilemma: che cosa indossare per uno dei giorni più importanti della vita? La scelta dell'abito è sempre una faccenda piuttosto delicata, ça va sans dire. Sì, perché se a una giovane sposina è tutto concesso - compreso quegli abiti da principessa così vaporosi da sembrare una soffice nuvola -, le spose più mature hanno spesso il timore di apparire eccessive.

Se anche tu hai deciso di sposarti dopo i 50 anni, non temere... ti aiuteremo noi a sfatare ogni falso mito e a scegliere il modello di abito da sposa che si adatta meglio alla tua silhouette e all'occasione!

Abiti da principessa

Chi lo ha detto che i modelli da principessa sono solo per le giovanissime? Gli abiti da sposa da sogno con gonna ampia - super romantici, of course! - non sono un miraggio... Già, perché anche tutte coloro che hanno 50 anni, possono sfoggiare un abito con la gonna vaporosa. Ogni sposa deve seguire il proprio cuore e la propria personalità! Via libera agli abiti che abbiano una gonna ampia, ma che non sia eccessiva. È meglio evitare strati su strati di tulle, fiocchi, cascate di strass o piume (e chi più ne ha, più ne metta!). Il taglio deve essere lineare e semplice, preferisci dunque il mikado - che è estremamente bon ton - o in crepe couture. Il tulle non è del tutto vietato, ma bisogna saperlo dosare con particolare attenzione! Suggeriamo di puntare sulla semplicità di accessori e scarpe da sposa.

Abito da sposa dalla gonna ampia e dalle linee semplici con dettaglio gioiello di Jesus Peiro

Abito da sposa classico

Come essere super stilosa per le proprie nozze? Ma con un abito dall'allure classica e bon ton, è chiaro! Intanto non si rischia di commettere qualche errore di stile, appunto, e poi i tagli lineari sono sempre una carta vincente. Via libera, dunque, ai tubini ricchi di strass e di cristalli o a quelli più semplici e vintage, un po' alla Audrey Hepburn. In questo caso è l'accessorio che fa la differenza proprio come un gioiello super brillante.

Abito per le seconde nozze



Anche chi si sposa per la seconda volta ha il diritto di indossare un abito da sogno, anche più bello del primo. Solitamente, però, se per il primo matrimonio ci si lascia affascinare da merletti e pizzi, per le seconde nozze si tende a optare per linee più pulite, con dettagli essenziali e poco appariscenti. Se invece la prima volta avete indossato un abito minimal, allora potete cogliere l’occasione, in vista del ‘secondo sì’, di osare un po’, acquistando magari un abito con il quale osare di più.

Quale abito per una cerimonia in comune



Sposarsi in comune non impone nessun outfit particolare. Se è vero che in passato chi optava per la cerimonia civile tendeva a indossare abiti più sobri, con il passare degli anni questa abitudine è cambiata. I paletti che impongono le nozze in chiesa (sulle lunghezze e sulle parti del corpo da poter lasciare scoperte) in municipio non ci sono. Quindi spazio alla fantasia e al vostro gusto. Se volete, potete anche osare sul colore dell’abito: nulla, infatti, vi costringe a indossare un vestito bianco.

Pantaloni o jumpsuit

Se da un lato le gonne stravincono per quanto riguarda gli abiti da sposa, dall'altro però c'è chi vuole distinguersi preferendo un completo blazer e pantaloni o una tuta jumpsuit. Ad esempio una con i dettagli in pizzo. Per questo i brand specializzati nel settore hanno confezionato dei modelli ad hoc che soddisferanno le esigenze di tutte! Per i pantaloni, via libera ai classici palazzo pants a vita alta e un top impreziosito dai cristalli. La tuta jumpsuit è la giusta alternativa, va da sé!

Completo blazer + pantaloni palazzo con top in pizzo di Atelier Emé

I colori da scegliere

Il bianco, si sa, è il classico non colore dedicato a questo giorno così speciale. Tuttavia, non ci sono delle vere regole. L'etichetta suggerisce di evitare il bianco candido per le seconde nozze, via libera quindi alle altre tinte come champagne e avorio. Tutte coloro che vogliono distinguersi, potranno indossare tra un'infinità di abiti dalle nuance pastello e dalle fantasie fiorate.

