M are, sole, salsedine: una selezione degli accessori smart per la spiaggia che renderanno indimenticabili le tue vacanze

Accessori smart per la spiaggia

Si fa presto a dire ‘vacanze in relax’ ma tra asciugamani, sabbia, docce e device sempre scarichi, lo stress è dietro l’angolo. Se pensi che l’unica soluzione sia andare su un’isola deserta, siamo qui per smentirti: i gadget e gli accessori smart per la spiaggia sono dei pezzi imperdibili che tutti dovrebbero avere nella propria beach bag o zaino.

Noi abbiamo provato a fare una selezione dei gadget più divertenti, simpatici e che ti torneranno super utile sotto il sole e per una vacanza dedicata al relax.

Amaca gonfiabile

Realizzata in PVC ecologico di alta qualità, questa amaca in rete morbida cuscini gonfiabili su entrambe le estremità. Questa amaca galleggiante è una valida alternativa al classico materassino ma decisamente più compatta e facile da trasportare. Per una tintarella al top in mezzo al mare.

Telo microfibra ultracompatto

Tra le cose che occupano più spazio in valigia c’è sicuramente il telo mare, ma come fare senza? La soluzione è il telo in microfibra ultracompatto: super leggero, può assorbire fino a 4 volte il suo peso in acqua e si asciuga fino a 10 volte più velocemente dei normali asciugamani in cotone. Da non sottovalutare la borsetta morbida in EVA con zip, per portarlo in valigia o nella borsa mare senza bagnare il resto del bagaglio.­

Mini cuscino

Se mare vuol dire relax bisogna farlo in tutti in sensi e, per questo motivo, un mini cuscino è d’obbligo. Da gonfiare sul momento renderà la tua giornata sulla spiaggia e sugli scogli ancora più rilassante.

Custodia impermeabile

Le instagram opportunity non sai mai quando possono capitarti e lo smartphone in spiaggia non può e non deve mancare. Ovviamente per evitare danni da sabbia e acqua è importante dotarsi di una custodia impermeabile che permette di scattare fotografie e utilizzare il telefono in completa sicurezza.

Il mare ti piace, ma il troppo sole non fa per te? Se hai scelto una vacanza wild dove spiaggi attrezzata e ombrellone non sono ammessi apprezzerai sicuramente la tenda pop up. Un piccolo riparo che ti proteggerà dai raggi UV e dal caldo per non soffrire sotto il sole.

Coperta da spiaggia

La sabbia, il vento, i sassolini: la spiaggia è bella, ma gli elementi che la compongono possono essere davvero antipatici specialmente quando si stende il telo da mare per rilassarsi un po’. Ad esempio come asciugarsi con un telo pieno di sabbia? La risposta è la coperta da spiaggia che, oltre ad essere impermeabile e XXL, repelle la sabbia per una tintarella al top.

Caricabatteria solare

Hai il terrore di rimanere senza i tuoi device? In questo caso in borsa devi assolutamente avere la powerbank a energia solare: ti basterà lasciarla sotto i raggi solari per ricaricare telefoni, ipod e cuffie. Come fare senza?

