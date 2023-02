Scegliere le acconciature da Oscar più belle tra le foto di oltre 90 anni di edizioni è impresa assai ardua. Sicuramente qualcuna sfugge. E poi non si può stilare una classifica vera e propria. Abbiamo scelto le pettinature più rappresentative che hanno fatto parlare di sé, non necessariamente le più belle. Pronte per fare un tutto nella storia?

Jodie Foster

Jodie Foster agli Oscar 1992

Cominciamo la nostra rassegna sulle acconciature indimenticabili degli Oscar con Jodie Foster, che nel 1992 vince il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista ne Il silenzio degli innocenti. Lo styling è semplice, pulito, senza fronzoli. Uno stile che la Foster avrebbe mantenuto in seguito. Ma quello che colpisce è l'attualità di un taglio - quello medio - che da anni è in assoluto è il più proposto dalle collezioni moda. E anche il più richiesto, secondo gli addetti ai lavori. Persino sulle onde, morbide, lasciate al caso ci sarebbe da scrivere un capitolo di storia contemporanea dei capelli.

Il nostro commento: precorritrice dei tempi.

Winona Ryder

Winona Ryder agli Oscar 1996

Nel 1996 Winona Ryder non vince nessun Oscar, ma non è nemmeno candidata ad alcun premio. Partecipa solo come ospite in quanto parte del cast La seduzione del male, tra i candidati agli Oscar per l'attrice non protagonista. A vincere è la sua acconciatura corta in stile anni '20, caratterizzata dalle onde piatte ben fissate dal gel. Un vero e proprio tributo agli albori del cinema, quando le attrici si pettinavano proprio così, dentro e fuori dal set.

Julia Roberts

Julia Roberts agli Oscar 2001

Nel 2001 Julia Roberts vince il premio come miglior attrice per la sua interpretazione nel film biografico Erin Brockovich. Tutti la ricordiamo per l'abito di Valentino che Lorella Cuccarini aveva sfoggiato ben 7 anni prima sul palco di Sanremo. Ma alla storia delle acconciature da Oscar è passato anche il suo updo scolpito, un mega chignon a metà nuca molto elaborato, composto da due chignon. Un'acconciatura che richiede una massa di capelli folta come quella dell'attrice americana, o delle extension.

Halle Berry

Halle Berry agli Oscar 2002

A distanza di 21 anni, la freschezza dello short hair di Halle Berry conquista ancor oggi, tanto da essere diventato un must per chi non andrebbe mai oltre i 5 centimetri di capelli. Con quell'aria casual era un look innovativo per l'epoca, e non certo da serata degli Oscar. Si usciva da anni dominati dalla piastra liscianti e geometrie rigorose. Lo styling scomposto rompeva queste regole, dando verticalità a un taglio che altrimenti sarebbe stato piatto. E banale.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez agli Oscar 2003

Quello di Jennifer Lopez agli Oscar 2003 non è certo uno dei suoi beauty look più riusciti. Ma noi lo inseriamo lo stesso nella nostra rassegna perché mostra un'immagine diversissima da quella che la star neolatina ha costruito negli anni. Difficile infatti non vederla con il suo iconico trucco sulle tonalità del marrone e la maxi coda alta, selfie struccata a parte. In questo look spicca infatti il verde acqua del suo ombretto e lo chignon basso molto classico con colpi di sole a strisce, insomma un look decisamente meno pop. Le cultrici dell'armocromia direbbero che le nuance del trucco non sono adatte al sottotono caldo della sua carnagione, in quanto troppo fredde. E in effetti non valorizzano la bellezza di JLo.

Natalie Portman

Natalie Portman agli Oscar 2005

Nel 2005 una giovanissima Natalie Portman, candidata agli Oscar come miglior attrice protagonista per Closer, sfoggia il cerchietto gioiello aballo chignon scomposto. Una scelta raffinata che sarà destinata a essere pluri-copiata dalle generazioni successive.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon agli Oscar 2007

Un hair style normale, quasi ordinario che però attira gli sguardi. Tra il biondo vaniglia, la frangia leggera e il liscio naturale, il look di Reese Witherspoon agli Oscar 2007 è particolarmente indovinato. Sarà merito di un'alchimia perfetta tra tutti gli elementi che compongono il suo look? Sicuramente se il taglio fosse stato troppo geometrico sarebbe finito nel dimenticatoio.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston agli Oscar 2009

La coroncina di treccia, a spina di pesce per la precisione, è il dettaglio del look di Jennifer Aniston che agli Oscar 2009 ha spaccato. Certo, il biondo miele dei suoi capelli è ormai storia. Ma più di tutto quel dettaglio apparentemente semplice è il tocco di stile che rende il look dell'ex Friends particolarmente intrigante. Il suo sorriso luminoso fa il resto.

Angelina Jolie

Angelina Jolie agli Oscar 2012

In gergo, si chiama liscio spettinato ed è caratterizzato da una chioma voluminosa con onde molto allentate che cadono a cascata con naturalezza. Il look non è nulla di particolarmente fantasmagorico, anzi. Ma è la foto a essere diventata memorabile: siamo sicure che, senza nemmeno sforzarti, ti viene in mente subito Angelina Jolie con lo stacco di gamba che emerge dal lungo abito nero.

Rooney Mara

Rooney Mara agli Oscar 2012

Nell'acconciatura di Rooney Mara ciò che colpisce è la rigorosa compostezza che però non è troppo severa. Merito della frangetta bombata e del codino avvolto su se stesso.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow agli Oscar 2012

Gwyneth Paltrow porta agli Oscar 2012 il look minimal, da perfetta interprete degli anni '90 un decennio di cui è stata un'icona indiscussa.

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Per intere stagioni si è parlato del taglio corto di Anne Hathaway, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione di Cosette ne I miserabili. E il gossip di tematiche beauty si è diviso in 2: chi lo ha trovato un look fantastico e chi invece ha gridato all'orrore per aver tagliato i suoi lunghi capelli folti.

Jessica Chastain

Jessica Chastain

Jessica Chastain, candidata agli Oscar 2013 come miglior attrice protagonista per Zero Dark Thirty, è la reincarnazione della classica diva di Hollywood: capelli con onde a boccoli che partono da metà chioma. Il rosso, poi, sembra un déjà vu dell'indimenticabile Rita Hayworth.

Emma Watson

Emma Stone agli Oscar 2014

L'acconciatura di Emma Watson agli Oscar 2014 è un esempio riuscito di semiraccolto scomposto, reso ancora più casual dagli accessori sbarazzini.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson agli Oscar 2014

Il sidecut di Scarlett Johansson ha riempito pagine e pagine di riviste perché ha fatto scalpore. All'epoca (2014) la rasatura laterale era di moda, tanto da diventare un trend seguito in tutto il mondo.

Emma Stone

Emma Stone agli Oscar 2015

Emma Stone, premio Oscar 2015 come attrice protagonista in La La Land. E premio per una delle acconciature più belle di sempre. Caschetto a onde in un bel rosso fiammante, reso glamour dallo styling di lato.

Zendaya

Zendaya agli Oscar 2015

L'acconciatura con i treadlock di Zendaya rappresenta una vera e propria rivoluzione che rompe il classicismo delle acconciature glamour da gran sera.

Olivia Wilde

Olivia Wilde agli Oscar 2016

Agli Oscar 2016 Olivia Wilde sfoggia uno chignon con trecce che ha fatto tendenza nelle acconciature spose di tutto il mondo.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence agli Oscar 2018

Dopo anni di boccoli e onde disciplinate, Jennifer Lawrence sfoggia un look wild che la caratterizza per la sua freschezza.

Charlize Theron

Charlize Theron agli Oscar 2019

Il caschetto castano scuro di Charlize Theron è il più chiacchierato degli Oscar 2019.

Lady Gaga

Lady Gaga agli Oscar 2019

Capelli bianchi, chignon scolpito e il look da Oscar di Lady Gaga è servito.

Janelle Monáe

Janelle Monáe agli Oscar 2020

Agli Oscar Janelle Monáe sfoggia un look da capogiro con l'abito pieno di strass cucito in Salento.