All my life: amore, morte e tenerezza nel film con Jessica Rothe

A ll my life è il nuovo film drammatico che promette di farti riflettere sull'importanza del vero amore e su quanto sia fondamentale questo sentimento nelle nostre vite.

All my life è il nuovo film sentimentale da non perdere: tra i protagonisti figurano Jessica Rothe e Harry Shum Jr. (che abbiamo avuto modo di vedere in Glee). Basato su una storia d’amore vera, è la pellicola dell’estate, ma bisogna armarsi di fazzolettini e cioccolatini. Tra i temi trattati, infatti, non ritroviamo solo l’amore, ma anche le difficoltà e la morte.

Prodotto dalla Universal Pictures, il film doveva uscire il 28 gennaio, ma alla fine sarà disponibile dal 5 agosto 2021 in tutti i cinema d’Italia. Un appuntamento imperdibile, quello della morte e dell’amore, di destini intrecciati, di fame di amarsi, contro il ticchettio del tempo, l'incessante avanzare dell'atto finale, di un addio difficile da proferire. Scopriamo la trama e il cast di All my life.

All my life: trama

Il film, diretto dal regista Marc Meyers, ha come obiettivo ambizioso il desiderio di raccontare fin dove possa spingersi l’amore di fronte agli ostacoli che purtroppo solo la vita sa porre sul cammino. La storia d’amore tra Jennifer 'Jenn' Carter e Solomon 'Sol' Chau conquisterà il tuo cuore. Se ami i film di genere sentimentale, questo fa decisamente al caso tuo, perché va oltre ogni definizione: l'introspezione e la riflessione di sottofondo ti coinvolgeranno.

Jenn e Sol sono due persone normalissime, i cui destini si incrociano un giorno in un bar. Jenn studia all'università, Sol invece è un analista di marketing digitale che ama la cucina. Dopo essersi frequentati per un po’, decidono di fidanzarsi, ritrovando l’anima gemella l’uno nell'altra. Purtroppo, però, la loro felicità viene spezzata all'improvviso da una notizia amara.

La pianificazione del matrimonio tra Jenn e Sol diventa quasi impossibile: a Sol viene infatti diagnosticato un cancro terminale al fegato. Di fronte a due vite che si stavano promettendo amore eterno in una giornata di sole, ecco che all'improvviso arriva un fascio di luce, un fulmine e poi la tempesta. Per Sol, non c'è nulla da fare, ma prima della fine, ha un unico desiderio: giurare sull'amore che lo lega a Jenn.

A colpire le spettatrici del film sarà il coraggio di un amore giovane, ma consolidato. Per riuscire a sposarsi, Jenn e Sol faranno di tutto: gli amici e i parenti lanceranno anche una raccolta fondi online, per permettere loro di vivere un giorno speciale, in grande, il più bello di sempre e di tutta la loro esistenza. Circondati da affetti sinceri, potranno celebrare il loro legame. Per noi spettatrici, sarà l'occasione di comprendere che l'amore è pieno di forza, di rispetto reciproco, di lealtà - senza limite alcuno, se non siamo noi a impostarne uno.

All my life: cast

Il cast di All my life è molto ricco e ritroviamo attori e attrici di un certo calibro. Harry Shum Jr., che interpreta Solomon Chau, è già noto al pubblico del piccolo schermo per aver vestito i panni di Mike Chang nella serie televisiva Glee di Ryan Murhpy. Attore e ballerino, è stato anche Magnus Bane in Shadowhunters.

Anche Jessica Rothe non è un nome nuovo: l'attrice statunitense ha preso parte a una delle pellicole romantiche più amate degli ultimi tempi, ovvero La La Land, dove era Alexis. Inoltre, l'abbiamo vista nei film Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, nei panni di Tree Gelbman.

Jessica Rothe: Jenn Carter

Harry Shum Jr.: Solomon ‘Sol’ Chau

Marielle Scott: Megan Denhoff

Chrissie Fit: Amanda Fletcher

Kyle Allen: Chris

Jay Pharoah: Dave Berger

Ever Corradine: Gigi Carter

Molly Hagan: Hope Marie Carter

Josh Brener: Eric Bronitt

Che cosa ci insegna All my life?

L’arte – intesa come cinema, musica – ha un compito arduo. Per noi, vedere un film non è solo un momento di svago, ma soprattutto di riflessione. E All my life tocca corde particolarmente difficili da suonare, soprattutto perché la storia è vera: Jenn e Sol sono realmente esistiti. La trasposizione cinematografica di eventi reali lascia sempre un po’ di amaro negli occhi e nell'anima.

L’amore va spesso oltre il concetto di tempo stesso. Una storia può finire, un legame può essere spezzato da un momento all'altro. Il ricordo di una persona, però, perdurerà in eterno, per sempre. Di fronte ad alcuni drammi, non possiamo non immedesimarci. Non possiamo proprio non avvertire empatia nei confronti di chi ha vissuto un evento tanto travolgente.

Celebriamo il vero amore con All my life. Ricordiamo tutti quegli amori immortali che vivono solo nella nostra memoria. Tutti quei legami che avrebbero potuto essere, ma che alla fine non hanno avuto la possibilità di vedersi invecchiare. Il film, dedicato a Solomon Chau, deceduto nel 2015, è un promemoria per noi, per tutte - per coloro che in questo momento stanno lottando, per amare, per vivere, per continuare a esistere. Dal 5 agosto 2021 al cinema, un film imperdibile, capace di trascinarci in una valle di lacrime, di emozionarci e di ricordarci l'importanza di essere insieme, ogni giorno.