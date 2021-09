5 app che devi scaricare se sei un’amante dello zodiaco

P er te lo zodiaco d'ora in avanti non avrà più segreti. Merito di queste 5 favolose app che devi scaricare assolutamente.

Oroscopi giornalieri, settimanali, mensili, ma anche più approfonditi grazie al calcolo personalizzato del tema natale. C'è di tutto e di più nelle app di astrologia, risorsa utilissima per le appassionate di zodiaco che desiderano rimanere costantemente aggiornate. Dall'app di Paolo Fox che pullula di previsioni a breve e lungo termine, all'originale "Up Astrology–Il tuo personal trainer di astrologia" che fornisce approfondimenti gratuiti per chi non si accontenta del classico oroscopo basato sul segno solare. E ancora l'app di Rob Brezsny che conquista con il suo stile inconfondibile e "Daily Horoscope" che cattura la curiosità con oroscopi di ogni genere. Infine "Mio Oroscopo del Giorno" offre come servizio aggiuntivo la lettura gratuita dei Tarocchi. Ecco allora quali sono e come funzionano le 5 app che devi assolutamente scaricare se sei appassionata di zodiaco.

Astri di Paolo Fox

Amore, salute, lavoro, c'è di tutto nell'app "Astri di Paolo Fox", il celebre astrologo italiano. Previsioni quotidiane per chi non sa stare senza nemmeno un giorno, da leggere o da guardare in formato video. Previsioni a lungo termine, settimanali e mensili, per chi preferisce avere un quadro completo dell'avvenire.

Non solo. L'app di Paolo Fox permette anche di calcolare l'affinità di coppia e di consultare oroscopi speciali, in formato testo o video, in occasione delle diverse festività. E se vuoi curiosare nelle caratteristiche di ogni segno zodiacale c'è l'apposita sezione. L'app è gratuita e decisamente intuitiva nell'utilizzo. Da non perdere!

Up Astrology–Il tuo personal trainer di astrologia

Il Tema Natale o Carta Natale fa luce sulla nostra personalità in modo più preciso rispetto al generico oroscopo, che prende in considerazione solo il segno solare. Se quest'ultimo non ti basta e vuoi approfondire, l'app "Up Astrology" appaga la tua curiosità e lo fa in sette diverse lingue, incluso l'italiano. Crea il tuo profilo inserendo la data, l'ora e il luogo di nascita, otterrai così previsioni personalizzate sulla base del tuo Tema Natale. Puoi inoltre calcolare le compatibilità di coppia grazie alla sinastria, e consultare l'oroscopo giornaliero in modo semplice e intuitivo. Ti permette anche di scaricare un pdf con il Tema di Rivoluzione Solare, vale a dire l'oroscopo calcolato nel luogo e nel momento in cui il Sole fa ritorno alla posizione in cui si trovava quando sei nata.

Ti piace la numerologia? "Up Astrology" ti accontenta con una sezione apposita, dove puoi scoprire i numeri del tuo percorso di vita, della tua personalità e molti altri segreti basati sull'antica disciplina. Tra le diverse app della nostra classifica, "Up Astrology" è forse quella più approfondita visto che ti permette di personalizzare l'oroscopo e di calcolare oltre al Tema Natale anche la Rivoluzione Solare. Una risorsa preziosa se sei appassionata di zodiaco.

ROB

L'oroscopo di Rob Brezsny è uno dei più letti e originali in circolazione, disponibile anche sull'app che prende il nome di "ROB". Scaricandola puoi leggere l'oroscopo direttamente sullo smartphone, condividerlo su Facebook e Twitter, e commentarlo con gli amici. Inoltre l'app ti invia una notifica ogni giovedì non appena il nuovo oroscopo settimanale va online. Se seguivi già Brezsny non puoi di certo perderla. E se non hai mai letto i suoi oroscopi, potrebbe essere l'occasione buona per iniziare a farlo. Non te ne pentirai.

Daily Horoscope

Piace molto agli utenti, è una delle più scaricate su Google Play, ed è ricchissima di risorse. Semplice, pratica, intuitiva e persino personalizzabile dal punto di vista grafico con diversi colori e caratteri. "Daily Horoscope" offre la possibilità di consultare il classico oroscopo giornaliero, ma anche quello settimanale e mensile. Consente di scoprire le compatibilità zodiacali, fornisce promemoria giornalieri e non richiede nemmeno di registrare la propria posizione.

"Daily Horoscope" propone inoltre oroscopi di altre culture, come quello annuale cinese e l'oroscopo celtico dei druidi. L'oroscopo cinese non è mensile ma basato su un ciclo di 12 anni. Include 12 segni associati a rispettivi animali: topo, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. L'oroscopo celtico degli antichi druidi si basa invece sugli alberi, da loro considerati particolarmente importanti e significativi. Se sei curiosa e vuoi scoprire cosa dicono di te questi oroscopi, ti basta inserire i dati di nascita.

Mio Oroscopo del Giorno

Disponibile per Smartphone Android e Tablet, l'app "Mio Oroscopo del Giorno" è una miniera di informazioni per le appassionate di oroscopi come te. Ti permette di consultare l'oroscopo giornaliero e dei giorni immediatamente successivi. Ma anche il classico oroscopo annuale, sempre utile per scoprire cosa ti aspetta. In più puoi scoprire il tuo profilo astrologico, il profilo dell'elemento zodiacale e se ti piacciono i Tarocchi, puoi consultarli gratuitamente ogni volta che desideri. Una risorsa gratuita molto gradita.

Inoltre nella nuova versione l'app è ancora più intuitiva e semplice da utilizzare. E nella sezione "Il mio spazio" offre una presentazione approfondita di tutti gli oroscopi. Insomma, l'ideale se vuoi tenerti costantemente aggiornata.