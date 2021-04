V ip dell'astrologia e astro influencer: poche righe per sapere cosa accadrà nelle nostre vite.

Chi affida le proprie giornate, e le programma a dovere, dopo aver letto l'oroscopo sul retro dei giornali? Poche righe che, scomodando gli astri, prevedono come sarà un giorno, un mese, addirittura un intero anno, sul versante: amore, salute, lavoro e soldi, per ogni segno zodiacale. Ecco i 10 astrologi da seguire, per orientarci meglio nelle vicende di cuore e professionali.

Classifiche di inizio anno, quel Saturno contro che nessuno vorrebbe, Venere nel segno che ci fa apparire splendide. Irrinunciabili spazi sui quotidiani, blog, app, astro influencer su Instagram: ognuno scelga il proprio mezzo “divinatorio”.

Negli States, l'astrologia è equiparata ad una vera e propria scienza. Ormai appare sdoganato lo scetticismo nei confronti degli astri, figlio degli anni 80. In Italia esistono scuole private di astrologia, con tanto di esami e tesi, che consentono poi l’iscrizione “all’albo degli astrologi” che però non ha alcuna valenza giuridica.

Brezsny

Brezsny è senza dubbio tra gli astrologi da seguire, e il più letto d’Italia. Il suo spazio è su Internazionale, dove pubblica l'oroscopo oracolo per moltissimi lettori. Le sue previsioni sono metaforiche, sognanti, enigmatiche. Cosa hanno in serbo gli astri per noi, l'astrologo americano ce lo comunica ogni settimana, così che le cose non facciano in tempo a cambiare troppo repentinamente. Preparato e colto, Brezsny ci regala un oroscopo che è un po' romanzo, pieno di citazioni ed aforismi, ma preciso e puntuale. Leggerlo è un piacere, ma purtroppo non è per tutti.

Paolo Fox

Chi non conosce Paolo Fox? Proprio lui che, appena scoccata la mezzanotte del 31 Dicembre da oltre vent'anni, irrompe sul piccolo schermo a dirci come sarà il nostro anno a venire. Classifiche di segni zodiacali più fortunati e non, quasi fosse un campionato a punti. Lui è l' indiscusso leader dell’oroscopo nei mass media, ed è il più conosciuto degli astrologi italiani. Presente in tv, in radio, sui giornali. Carismatico, dolce nell'esposizione, con una parola sempre buona. Anche quando deve dirti che il tuo anno sarà orribile, condisce in maniera zuccherosa le pillole amare che dovrai mandare giù.

I suoi oroscopi sono molto nazional popolari. Potremmo dire: basic. Raramente, infatti, sentirete Paolo Fox parlare di congiunzioni astrali e movimenti planetari.

Lumpa 23

Con Lumpa 23 approdiamo su Instagram, dove con meme, grafiche e frasi brevi e incisive, si stanno facendo strada profili da milioni di followers. Tra gli astrologi da seguire c'è lei, Irene Lumpa Rossi che nella bio si autodefinisce “famosa astrologa e leader carismatico”.



Il suo oroscopo si può ascoltare e vedere sulla IGTV di ViceItaly, dove ha realizzato la serie Questo non è un oroscopo, in cui dispensa perle di saggezza e consigli divertentissimi e spassosi, per ogni segno zodiacale.



Simon and The Stars

Simon, astrologo del blog Simon and The Stars, è un profondo conoscitore della materia. Non si limita a dirci se incontreremo l'anima gemella o se il capo ci darà l'aumento, ma spiega transiti astrali, movimenti dei pianeti, congiunzioni, influenze dei pianeti. Insomma, nelle sue pagine virtuali si trovano tantissimi approfondimenti e spiegazioni.

Per le sue previsioni, Simone utilizza le case astrologiche, segno per segno, per far capire meglio le “tappe” dell’anno e come concentrarsi meglio sui vari ambiti della nostra vita. Utilizza anche le fasi lunari per le varie settimane, per essere così sempre "sul pezzo".

Simone è in grado di avvicinare anche i più scettici all'astrologia, dimostrando quanto sia affidabile. Il suo punto di forza è senza dubbio l'interazione con i lettori.

Branco

Branko è un altro dei grandi astrologi da seguire. Protagonista dei mass media italiani, presente sia in tv che in radio. La sua voce calda e rincuorante, ti fa accettare anche qualche nube all'orizzonte. Se lo dice così, d'altronde. Gli oroscopi quotidiani di Branko sono brevi, conditi da riferimenti astrologici, e semplici. Sempre incoraggiante e positivo.

Marco Pesatori

Tra gli astrologi da seguire c'è anche lui, Marco Pesatori, bravissimo astrologo, noto per le previsioni telegrafiche. I suoi oroscopi sono per i soggetti che non vogliono leggere molto e hanno bisogno soltanto di qualche pillola (forse troppo breve) per orientarsi.

Natalia Benson

Ci spostiamo negli States dove troviamo Natalia Benson, l' astrologa mistica dalla lunga chioma bionda. Lei si descrive come “coach di empowerment femminile” e utilizza la potenza degli astri, gli allineamenti e le congiunture astrali per aiutare le donne ad essere economicamente indipendenti. Molto forte sulla sfera economica.

Sanctuarywrld

Ritorniamo su Instagram e prendiamola a ridere. Chi sta cercando un oroscopo ironico, pungente e graficamente accattivante, dovrà approdare sul feed di Sanctuarywrld. Vignette divertenti, colori stravaganti, tabelle, grafici e associazioni. Il gioco del "se fosse..." Ogni settimana esce E se i segni zodiacali fossero… in cui i 12 segni vengono associati a varie categorie come libri, drink, frutta, vestiti, junk food, o peccati...

Paolo Niccolò Ferraguti

Cercatelo su Instagram come @vgu39. Paolo Nicolò Ferraguti è un esperto tarologo e compositore di musica elettronica, milanese. Lui si definisce “magician”, anche se la definizione migliore sarebbe life coach, anche se ormai mainstream. Il suo forte sono le letture dei tarocchi e le pulizie energetiche. Il suo profilo, oltre ai testi, è ricco di sue bellissime illustrazioni.

Sheleana Aiyana

Un altro account tra gli astrologi da seguire, o meglio astro influencer, c'è @risingwoman, account creato dalla scrittrice Sheleana Aiyana, oggi uno dei profili di astrologia e self-empowerment più popolari di Instagram. Astrologia e psicologia al femminile vanno a braccetto nelle riflessioni della Aiyana.

Le sue pillole quotidiane su Instagram sono motivazionali e rivelatrici. Tutto si basa sulle tecniche di self-help: scrivere frasi di incoraggiamento da appiccicare sul frigorifero o sulla porta di casa.