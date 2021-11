5 app essenziali per la tua vita professionale

T anto lavoro e tanti progetti da realizzare, ma poca organizzazione? Niente paura perché ci sono alcune app essenziali per la tua vita professionale che devi assolutamente usare

Gli smartphone e soprattutto il web sono diventati indispensabili della vita quotidiana.

Tanto, a volte, da obbligarci ad essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e da renderci quasi impossibile staccare completamente dal nostro lavoro.

Il monopolio della tecnologia sulla vita di tutti i giorni è sicuramente uno dei risvolti negativi, ma allo stesso tempo il web e il nostro smartphone possono aiutarci a lavorare in modo più intelligente e produttivo e a migliorare in generale la vita professionale.

Capita spesso, infatti, di avere una mole di lavoro eccessiva in alcuni periodi dell’anno scadenze difficili da rispettate. Continue distrazioni e molto disordine mentale e di non sapere come organizzarsi e pianificare il tempo nel modo migliore. Potrebbe anche capitare di voler cambiare lavoro o di cercare nuovi clienti per migliorare la propria carriera.

Ad aiutarti a gestire bene il tempo, a pianificare e a gestire la tua vita professionale ci pensa la tecnologia, in questo articolo ti consigliamo cinque app essenziali per la tua vita professionale che hanno scopi e utilità diversi, ma tutte sono indispensabili.

Trello

Trello è un'app gestionale veramente molto utile quando hai più progetti in corso con diversi team di colleghi o clienti.

La piattaforma consente ai collaboratori di sapere su cosa stanno lavorando gli altri e dove si trova il progetto nel processo di produzione.

Ogni progetto ha un project manager e i membri del team possono comunicare tra loro e fornire feedback al capo progetto. Si può tenere traccia di scadenze, inviare reminder ai partecipanti al progetto stimolando la collaborazione tra tutti e aumentando la produttività.

Inoltre, Trello è anche un buon posto dove archiviare idee per progetti futuri e discuterne durante i meeting. Come la maggior parte delle app è possibile accedere a Trello da qualsiasi dispositivo.

Linkedin

Non può certo mancare Linkedin tra le app essenziali per la tua vita professionale

Erroneamente si crede che Linkedin sia una piattaforma solo per cercare lavoro, niente di più sbagliato. Quest’app, che è anche un social network, ti permette di rimanere informato su cosa sta succedendo nel tuo settore, cosa stanno facendo i tuoi colleghi ed è un ottimo posto per condividere articoli, video e persino tenere traccia dei tuoi risultati.

È il posto giusto per allargare la propria rete professionale, migliorare la tua posizione lavorativa perché stringendo nuovi legami, puoi venire a conoscenza di posti vacanti prima che le posizioni aperte siano pubblicizzate, avendo di conseguenza una chance in più.

Il bello di Linkedin è che il tuo profilo personale è moto di più di un semplice curriculum perché mostra a tutti chi sei, cosa t’interessa e cosa hai realizzato nella tua carriera passata e presente.

Toggl

A cosa serve Toggl?

Toggl Track è un'app di monitoraggio del tempo che ti consente di tenere traccia delle tue attività quotidiane su diverse piattaforme; fornendoti approfondimenti dettagliati e un'opportunità per ottimizzare il tuo flusso di lavoro, identificando le aree in cui puoi migliorare.

Impostare una newsletter, preparare una presentazione, creare delle grafiche per i post social e così via, Toggl traccia il tempo che impieghi a portare a termine i tuoi task e in questo modo avrai una panoramica più approfondita sull’uso del tempo. Inoltre quest’app è essenziale se sei una libera professionista e non sai dare un prezzo chiaro ai tuoi servizi, misurando il tempo per ogni attività capirai molto più facilmente quanto farti pagare dai prossimi clienti.

MindMeister

In questo elenco non poteva mancare un'app di mappatura mentale ti consente di visualizzare e arricchire le tue idee, nonché di collaborare e condividerle facilmente con gli altri. Le mappe mentali sono metodi visivi e molto efficaci per sviluppare idee e progetti ancora in una fase embrionale e capire gli step da fare per raggiungere l’obiettivo finale.

MindMeister è un’ottima app anche per brainstorming, prendere appunti e pianificare progetti.

G suite ( Google)

Ormai non si può più prescindere dall’utilizzo di Google Drive, quindi tra le app essenziali per la tua vita professionale non può certo mancare G Suite. Se colleghi l'account alla tua email di Google, puoi accedere a documenti e fogli di lavoro su più computer, telefoni e tablet.

Questo è molto utile perché anche se non sei una libera professionista, il lavoro in ufficio così come lo conoscevamo non esiste più. In molte aziende lo smart working è entrato nell’organizzazione lavorativa e si alterna alla presenza in ufficio. Quindi è probabile che tu debba accedere a un documento importante anche quando stai lavorando da casa, al bar o in vacanza. Avere tutto archiviato su un solo computer non è più praticabile ormai.

G Suite ha anche un calendario per tenere traccia di riunioni o appuntamenti o altri eventi importanti. Questa app non è utile solo alla tua vita lavorativa, ti permette, infatti, di archiviare foto per avere più spazio libero sul cellulare e anche documenti personali che vuoi avere sempre con te.