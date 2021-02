S copriamo le newsletter di tecnologia più interessanti e innovative da leggere, utili per scoprire tutte le ultime novità in uscita!

A quali newsletter iscriverti se sei un'appassionata di tecnologia? In quest’epoca globalizzata dove siamo costantemente bombardate da informazioni non è sempre facile riuscire a filtrare i contenuti.

Se sei una professionista, che desidera rimanere informata sulle nuove tendenze, le uscite del mercato e non vuoi perderti assolutamente nessuna notizia a riguardo, iscriverti a una newsletter di settore è importante. In questo modo potrai ricevere, in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sui prodotti più innovativi: dai nuovi modelli di smartphone ai tablet più all’avanguardia fino alle ultime versioni dei sistemi operativi.

Nuove tendenze digitali

Ma anche informazioni più dettagliate su argomenti disparati che riguardano il mondo digitale e tecnologico. Oggi più che mai la tecnologia è un fattore chiave della nostra vita. Ci aiuta anche nel distribuire in modo più produttivo le nostre attività quotidiane. Per esempio quando scarichiamo alcune app che cambiano il modo in cui organizzi il tuo lavoro e le tue giornate.

E' importante risolvere da sola alcuni problemi informatici, soprattutto ora che il lavoro è sempre più digitale e in versione smart working. Non è difficile, quindi, rivolgerti alla rete studiando anche i tutorial che si trovano su YouTube e sono dedicati all’uso di strumenti informatici. Scopriamo, allora, a quali newsletter iscriverti se sei un'appassionata di tecnologia.

Wireshop Club

Wireshop Club è la newsletter di Wireshop.it interamente dedicata alla tecnologia, dove ogni giorno puoi scoprire tutte le ultime novità in fatto di prodotti, accessori e funzioni. Inoltre Wireshop.it mette a disposizione dei suoi iscritti anche molte offerte per acquistare tablet, smartphone, televisori, videocamere, fotocamere e tanti altri prodotti tecnologici. Non solo, mette a disposizione anche dei codici sconto che possono essere usati in qualsiasi momento per fare i propri acquisti. In questo modo non ti lascerai scappare delle interessanti occasioni.

Tom’s hardware

Per chi cerca test sui prodotti, recensioni autorevoli, approfondimenti, tutorial e guide Tom’s Hardware è il punto di riferimento nel mondo della tecnologia. La prima versione del sito nasce nel 1996 negli Stati Uniti dalla geniale intuizione di Thomas Pabst, ed oggi nella versione italiana è tra le più popolari testate di tecnologia online. Composta da una redazione di team di esperti che si dedica quotidianamente alla tecnologia presentando con cura e professionalità novità, indiscrezioni, anteprime e informazioni ufficiali.

Ninja Marketing

Tra i siti più conosciuti e seguiti in Italia, sempre al passo con i tempi, Ninja Marketing rappresenta una risorsa importante per comprendere tutti i cambiamenti nell’ambito del marketing, della comunicazione e scoprire le nuove strade intraprese dall’innovazione tecnologica e sociale. La newsletter propone articoli di professionisti del marketing. Iscrivendoti potrai trovare consigli approfonditi: dal costruire la credibilità online di un sito web alle nuove funzioni di WhatsApp Business passando per gli annunci su TikTok.

Maize

H-Farm offre una prospettiva diversa, non solo legata ai prodotti tecnologici. Iscriversi alla loro newsletter significa cerca di capire e utilizzare le tecnologie che stanno cambiando le nostre vite, anche dal punto di vista del fattore umano. Offre, infatti, inediti spunti e approfondimenti dal taglio filosofico. Un guida intelligente che aiuta le nuove generazioni a lanciare iniziative innovative e supporta la trasformazione delle aziende verso il digitale.

Stratechery

Mentre pagando la somma di 10 dollari, puoi accedere alla newsletter di Stratechery, ideata da Ben Thompson che vanta molti seguaci e migliaia di iscritti che ne attestano l’autorevolezza. Dentro sono presenti tutte le notizie che contano in campo tecnologico e social.

Assodigitale

Tecnologia & Finanza è la testata editoriale storica del settore. Certificata da Google News, dal lontano 2004, con i suoi articoli e approfondimenti di settore aiuta a comprendere la rivoluzione digitale che stiamo vivendo negli ultimi anni. Iscrivendoti alla sua newsletter, potrai scoprire anteprime, notizie, guide al consumo ed approfondimenti su tutte le novità nel campo smartphone e tablet. Ma anche informazioni puntuali sulla tecnologia per la casa e per l’auto.



Tecnologia e ricerca

Tecnologia e ricerca si avvale di validi collaboratori del settore per rispondere a tutte le curiosità e alle domande dei suoi iscritti inerenti a tutto quello che c’è di tecnologico in rete. Così i lettori possono contare, non solo su una puntuale newsletter, ma anche su approfondimenti imparziali relativi ad ogni prodotto tecnologico che aiutano nella scelta d’acquisto e chiariscono anche alcuni aspetti chiave del suo funzionamento.

Punto-informatico

Per cercare le migliori notizie del settore o, meglio ancora, che la rete mette a disposizione e che come una bussola ti indicano la miglior via da seguire online. Sempre puntuale e affidabile, Punto-informatico mette a disposizione della community le migliori e sempre aggiornate news di tecnologia. Propone in più anche dei focus su vari temi: dalla tecnologia all'automotive, dalla digital economy ad argomenti di fintech e software, manche riflessioni su tematiche che riguardano la ricerca scientifica e l'energia sostenibile. Tanti e differenti argomenti rivolti a chi è appassionata di tecnologia 24 ore su 24.