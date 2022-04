5 app per giocare insieme ai tuoi figli

P er le famiglie più tecnologiche ecco cinque app per giocare con i tuoi figli e allo stesso tempo stimolare la loro mente

Negli ultimi dieci anni, il modo di divertirsi è cambiato molto velocemente, soprattutto con l'avanzare della tecnologia. L'ipad e lo smartphone sono parte del nostro quotidiano e anche i bambini sono riusciti a trasformarli in dei giochi. Oggi ti mostriamo cinque app per giocare con i tuoi figli, stimolando la loro creatività e l'intelligenza logica.

È importante capire quali giochi sono adatti a tuo figlio ed è altrettanto giusto condividere con loro questi momenti di svago, ma non tralasciare mai i giochi più "analogici", come i giocattoli fisici e i libri da colorare. Scopriamo insieme quali sono le migliori app da utilizzare insieme ai tuoi figli, perfette per educarli ma senza mai dimenticare il divertimento.

Smart Tales

Quest'app gratuita è disponibile per tutti i dispositivi, che siano Apple o Android e aiuterà i tuoi figli ad acquisire nozioni su varie materie.

L'app offre una serie di racconti a tema sulla scienza, la tecnologia e la matematica. È facile da usare ed è perfetta per i bambini di età prescolare.

Grazie alle sue storie interattive animate, Smart Tales offrirà al tuo bambino la possibilità di ampliare il suo vocabolario, stimolare le capacità di ascolto e rafforzare le relazioni familiari. Perfetta per avvicinare i più piccoli a discipline considerate troppo "complesse", come quelle scientifiche.



LEGO® Life

Il mondo LEGO® è estremamente divertente e stimola la creatività di ogni bambino. Con LEGO® Life riuscirai a spingere tuo figlio a utilizzare al massimo la sua fantasia, creando il proprio personaggio e facendolo partecipare a gare entusiasmanti, in un mondo colorato e divertente.

Le mille possibilità offerte da questo gioco, aiuteranno ad affinare anche le abilità creative dei tuoi figli, senza mai sacrificare il divertimento. Scoprirete nuovi mondi e vivrete grandi ed emozionanti sfide in compagnia dei vostri cari.



Quest'app è gratis, disponibile per tutti i dispositivi Apple e Android e non ha nessun annuncio pubblicitario, così tu e i tuoi figli potrete vivere un'esperienza di gioco favolosa senza alcuna interruzione. Questo marchio è sempre una garanzia, per i più piccoli e anche per gli adulti.

Frutta e verdura

Quanto è difficile far mangiare la frutta e la verdura ai nostri figli? Tanto, ma potrebbe diventare molto più semplice se trasformiamo il tutto in un gioco da fare insieme.



L'app Frutta e Verdura è perfetta per farli avvicinare in modo simpatico a questo tipo di alimenti, insegnandogli i nomi dei prodotti in italiano e in tante altre lingue, come ad esempio l'inglese. È molto probabile che vostro figlio comincerà a fare molti meno capricci durante i pasti, soprattutto quando preparerete i tanto odiati broccoli o spinaci.

È molto importante apprendere sin da piccoli una lingua straniera, quindi oltre ad educarli riuscirete anche ad aiutarli con l'inglese sin dalla più tenera età. Frutta e Verdura è disponibile gratuitamente solo su Android.

La Fantafattoria

Casa Clementoni è approdata anche su smartphone, creando un gioco perfetto per tutta la famiglia. La Fantafattoria è un'app molto divertente che aiuterà i vostri figli a familiarizzare con gli animali e gli elementi della fattoria, grazie all'aiuto di Pannocchia, un simpatico spaventapasseri.

Grazie a Pannocchia i tuoi figli impareranno le forme, gli animali, i colori, le sequenze e gli insiemi e cominceranno ad ambientarsi nel magico mondo delle fattorie.



Anche i bambini più timorosi inizieranno a familiarizzare con gli elementi di questo ambiente e svilupperanno una grande curiosità nei confronti degli animali come cavalli, mucche pecore e chi più ne ha più ne metta. Con un’interfaccia semplice e colorata, questa app è perfetta per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.



Uno dei punti di forza di questa applicazione è quello di essere un metodo educativo davvero azzeccato, approvato da psicologi ed educatori, perfetto per le prime fasi dell'apprendimento.

Clementoni è da sempre una garanzia, perché da decenni si occupa di intrattenere nel modo migliore i tuoi bambini e questa splendida applicazione ne è un ottimo esempio. La Fantafattoria è disponibile in italiano garantisce ore e ore di ottimo divertimento e apprendimento.

Papumba

Torniamo dai più piccoli con Papumba un'app disponibile esclusivamente su dispositivi Apple, perfetta per tutta la famiglia. Questa coloratissima applicazione aiuterà i vostri figli ad apprendere le basi dell'alfabeto e dei numeri, grazie ai fantastici disegni e ai simpatici personaggi.



Nell'immenso panorama di applicazioni, Papumba è estremamente completa perché stimola la mente dei più piccoli e li aiuta ad affinare le proprie abilità. I simpatici nuovi amici che troverete su Papumba, accompagneranno i tuoi figli durante tutte le loro attività.



Con 500 attività, il tuo bambino avrà a disposizione infinite ore di apprendimento e divertimento. Condividerai molti momenti di gioco insieme a tuo figlio, aiutandolo ad apprendere tante nuove nozioni.



È molto importante stare accanto a lui durante il primo periodo di apprendimento e Papumba è un'applicazione perfetta per questo scopo.

Perfetta per i bambini dai 2 ai 7 anni d'età.