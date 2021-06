P oter imparare una lingua straniera o uno strumento musicale anche da casa è possibile: ecco 5 app per imparare giocando che dovresti scaricare subito.

Lo smartphone è diventato un oggetto irrinunciabile e sono sempre più le persone che lo utilizzano anche per studiare; grazie a questo approccio sono state sviluppate numerose applicazioni che permettono anche grazie ad uno stile più ludico di imparare cose nuove senza sentirne il peso. Via la noia delle tradizionali lezioni, dei corsi video lunghi e interminabili: le app che ti permettono di imparare giocando hanno un linguaggio giovane, non troppo formale, divertente e soprattutto sono concrete.

Le app sono un ottimo modo per imparare, si tratta di una modalità divertente e giocosa che soprattutto va ad aiutare le persone molto impegnate poiché consentono di fare allenamenti o lezioni molto brevi da ovunque: c’è chi le utilizza in metro, chi sui treni, chi per poco tempo prima di dormire: la forza delle applicazioni è proprio la libertà.

Tra le motivazioni che spingono le persone ad utilizzare app per lezioni online c’è la possibilità di ottimizzare il tempo, di personalizzare il percorso di apprendimento ma anche di poter gestire al meglio i propri progressi potendone tenere traccia. Se stai cercando qualche suggerimento per imparare divertendoti dai un’occhiata alle 5 app che abbiamo selezionato spaziando per diverse tematiche.

Babbel

È un’app molto popolare e probabilmente già ne avrai sentito parlare; Babbel è l’app numero uno per download pensata per imparare una lingua straniera. Non solo l’inglese che è sempre utile ma diventato inflazionato, Babbel presenta numerose lingue e ha un approccio molto divertente.

Secondo i dati chi ha utilizzato l’app in soli 3 mesi ha migliorato notevolmente la propria dialettica e il modo di comunicare a voce in un’altra lingua. Con 13 lingue disponibili, Babbel è un’ottima scelta per chi cerca un supporto per aggiungere skill al proprio curriculum senza però dover per forza tornare sui banchi di scuola.

Trivial Quiz Pursuit

È l’app del famoso gioco da tavolo e segue proprio quelle regole del gioco; l’app permette di imparare cose nuove semplicemente giocando. Un diagramma a torta mostra le materie di studio: storia, geografia, spettacolo, arte e letteratura, hobby e sport, natura e scienza.

Poi si susseguono una serie di domande: ogni domanda indovinata si scala di punti e lo scopo è riuscire a colorare tutte le fettine della torta, ciascuna con una materia differente. Le partite di Trivial Qui Pursuit sono brevi, il gioco di origine canadese prodotto dalla Hasbro è diventato un’app di cultura generale che dà modo di sfidarsi anche in gruppo per scoprire chi conosce più risposte.

Simply Piano

Avevi mai pensato di iniziare a suonare il piano? Per chi ha poco tempo, per chi non sa se sia davvero portato o per chi non ha lo spazio per poter acquistare un pianoforte una buona alternativa è Simply Piano: l’applicazione facile ed intuitiva è ottima per esercitarsi grazie anche al numero elevato di canzoni provenienti dalle playlist più moderne. All of Me, Chandelier e Counting Stars sono solo alcune delle canzoni che imparerai a suonare.

L’app procede per livelli e passo dopo passo ti aiuterà ad imparare a leggere gli spartiti e a suonare il piano, proponendo allenamenti personalizzati di 5 minuti. Se non hai un pianoforte con 3D Touch puoi trasformare la tastiera del tuo smartphone in un vero e proprio pianoforte!

Speed Reading

È un’app molto diversa dal solito, questa ha lo scopo di insegnarti a leggere più veloce. La capacità di lettura veloce è molto utile nella vita di tutti i giorni e nel lavoro; questa applicazione ti aiuterà anche a capire come impostare meglio le email e le altre comunicazioni per fare in modo che siano più leggibili e facili. Attraverso una serie di esercizi proposti di Speed Reading, l’app prima identifica il tuo livello e poi ti aiuta a crescere migliorando con esercizi mirati.

Fight List

L’app è divertente, stimola la memoria ma anche i ricordi: hai presente “nomi cose e città”? Il gioco divertente che si faceva da bambini selezionando una lettera. Ecco, Fight List ha un funzionamento molto simile. Puoi sfidare persone che conosci dalla tua lista contatti, oppure selezionare tra diversi giocatori disponibili per la partita.

Il gioco è facile ed intuitivo: non si gioca per lettera ma per tematica! “Tipi di biscotti”, “gusti di gelato”, “libri di un determinato autore” sono solo alcuni degli esempi delle partite che potrebbero capitarvi. Regola fondamentale però è essere corretti: via la connessione da altri dispositivi, lascia che sia la tua memoria e la tua mente ad aiutarti a vincere.

Sfruttando app per imparare giocando cambierete il modo di apprendere: questo anno in smart working e di DAD ha visto sorgere tantissimi corsi e sempre più proposte in modalità e-learning. L’approccio non noioso, che non si basa più solo su video corsi ma anche esercitazioni e giochi, ha sicuramente contribuito a movimentare il settore rivoluzionandolo e offrendo un’alternativa concreta a chi desidera migliorare una propria abilità o iniziare un corso da zero in tantissimi settori differenti da quello artistico con applicazioni per colorare e disegnare a quello social con strumenti per imparare a fare video editing.