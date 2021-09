S ei una di quelle persone che non riesce a fare a meno di una bella pedalata? Ti suggeriamo alcune app da scaricare, che ti potrebbero essere molto utili

Non devi essere per forza una ciclista professionista per amare la bici. Sempre più spesso, infatti, è questo il mezzo di trasporto preferito per effettuare piccoli spostamenti in città. Se sei tra coloro che non vedono l'ora di una bella pedalata, troverai particolarmente utili queste 5 app per le amanti della bici.

La bicicletta è veloce e consente di evitare il traffico; è anche economica rispetto all'acquisto di un'automobile o di un motorino. Inoltre non inquina e rispetta l'ambiente, non dovendo utilizzare il combustibile.

Che il tuo sia un uso occasionale o abituale, che riguardi gli spostamenti per andare a lavoro o una passeggiata rilassante al parco, ecco i nostri consigli sulle app da scaricare!

Runtastic Road Bike

Runastic Road Bike è la prima app per le amanti della bici che devi assolutamente scaricare. Si tratta di un'applicazione gratuita ed estremamente utile, tra le più apprezzate e conosciute da coloro che utilizzano la bicicletta tutti i giorni.

Specifica per sistema operativo iOS, Runastic Road Bike permette di tenere traccia dei propri progressi per avere tutto a portata di app all'occorrenza. Questa versione si adatta sia alle bici da corsa che da strada mentre le mountain bike hanno un'app specifica dedicata ai loro percorsi.

Con questa applicazione potrai monitorare con estrema precisione i chilometri percorsi ma anche la velocità media, minima e massima toccata durante la tua pedalata.

Indica, inoltre, le salite e le discese affrontate, misurandone anche le pendenze; monitora il ritmo e le calorie bruciate. Propone grafici a torta colorati e mappe per tenere traccia ordinatamente dei propri progressi sia nelle diverse sessioni di allenamento che durante una semplice passeggiata in bici.

Runastic Road Bike attiva la geolocalizzazione e mostra anche il meteo e la temperatura che troveremo lungo il tragitto che abbiamo deciso di percorrere.

Se usi la bici per allenarti, dovresti provare anche qualche app di fitness.

Naviki

Naviki promette di essere l'app migliore nella pianificazione del percorso per biciclette e chi l'ha provata lo conferma. Si colloca tra le app per le amanti della bici più utili perché propone percorsi ottimizzati per la bicicletta, evitando strade che non sarebbero adatte alla pedalata.

Naviki è disponibile sia per iOS che per Android, in una versione gratuita e in una versione a pagamento. La differenza tra le due sta nelle funzionalità, ma la versione base è più che sufficiente per sperimentarla.

Tra i punti di forza di Naviki la possibilità di registrare il proprio viaggio per poi condividerlo con i propri amici. L'interfaccia semplice ed intuitiva consente di selezionare diverse opzioni in base alla bici di cui si dispone. Si potrà quindi scegliere tra percorsi ciclabili per attività quotidiane, tempo libero, mountain bike, bici da corsa e s-pedelec.

La sua funzione principale consiste nel guidarti durante le tue pedalate. Si propone come navigatore satellitare appositamente studiato per la bici e memorizza i tuoi percorsi preferiti per consentirti di recuperarli all'occorrenza.

OsmAnd

OsmAnd è un'altra applicazione di navigazione. Il nome deriva da OSM + Automatico Navigazione Direzioni ed è una delle app per le amanti della bici tra le quali puoi scegliere per un supporto alla guida, particolarmente utile se ti trovi a pedalare in zone che non conosci.

OsmAnd seleziona per te il percorso migliore da affrontare in bici e ti indica quelli predisposti per pedalare. Offre mappe aggiornate, valide in tutto il mondo, con eventuale guida vocale da attivare all'occorrenza. Tutte le funzionalità di OsmAnd sono disponibili offline, ciò significa che non avrai bisogno di attivare i dati per usufruirne, con un conseguente risparmio di batteria dello smartphone.

Usando invece i dati OpenStreetMap e di Wikipedia consente di visualizzare i migliori percorsi collaborativi in tutto il mondo.

BicinCittà

BicinCittà è il servizio di bike sharing più diffuso in Italia. Sul sito ufficiale si legge che con BicinCittà pedalano oltre 100 città in tutta la penisola ed è un servizio ottimo, da tenere in considerazione se hai la fortuna di vivere in una delle città servite dall'app e se non disponi di un tuo mezzo.

Le biciclette sono posteggiate in punti strategici e sono disponibili 365 giorni l’anno. Il noleggio è veloce ed economico, perfetto per chi non dispone di una bici propria e vuole utilizzarla per piccoli spostamenti all'interno del centro cittadino.

L'app è disponibile sia per sistema operativo iOS che Android ma è richiesto di sottoscrivere un abbonamento per usufruire del servizio di bike sharing.

Bisognerà cercare la propria città tra quelle del circuito, registrarsi e acquistare il proprio abbonamento direttamente online per poi ricevere la card che permetterà di effettuare il noleggio della bici. Ci si può abbonare da app, da sito ufficiale oppure presso uno dei rivenditori autorizzati del territorio coperto.

Quando vai in bici, fai attenzione a mantenere la postura corretta, altrimenti potresti accusare terribili dolori.

Bike Repair

Chiudiamo la lista delle app per le amanti della bici con un'applicazione molto utile all'occorrenza. Ci auguriamo tutte che la bici non si rompa mai durante il tragitto ma se ciò dovesse malauguratamente accadere, c'è un'app che viene in nostro soccorso.

Si chiama Bike Repair e contiene 51 guide e 71 riparazioni per la bicicletta, ognuna spiegata passo dopo passo per permetterti di procedere in autonomia alla riparazione del mezzo.

Questa applicazione ti spiega come riparare una camera d’aria, come sistemare i freni o il cambio, come sostituire una catena usurata e molto altro. Te al consiglio come app di pronto intervento da tenere sullo smartphone in caso di imprevisti.