5 app che possono aiutarti a controllare le tue emozioni

L e applicazioni sono uno dei tanti e preziosi strumenti che abbiamo a disposizione per supportarci nella vita quotidiana. Non solo durante le incombenze lavorative, ma anche nel nostro privato, fino ad arrivare al nostro cuore.

Le app sulle emozioni sono lo strumento perfetto per espandere i benefici di una terapia o delle routine di rilassamento anche oltre il tempo che possiamo dedicargli. Che tu sia in terapia o voglia avere a disposizione sullo smartphone dei preziosi tools per controllare le emozioni, sei in buone mani.

Abbiamo messo a punto una lista di cinque applicazioni sulle emozioni che ti aiuteranno a vivere una vita emotiva più consapevole. Come sempre, ricordati che le applicazioni non sono valide sostitute della terapia presso un esperto. Né possono darti il supporto che troveresti invece da un professionista.

App sulle emozioni: Serenity

Stai cercando una guida in italiano che ti aiuti a controllare le emozioni? Serenity è la app che fa per te. Al suo interno troverai una serie di guide pensate per avviarti a un percorso di elaborazione dei sentimenti consapevole e pacifico. Ti insegnerà qualche tecnica di mindfulness, ti fornirà gli strumenti per gettare le fondamenta della tua autostima. Non solo: con il giusto lavoro, questo strumento ti aiuterà a elaborare una mappa di te, al fine di imparare a conoscerti meglio.

La guida in italiano gratuita che troverai al suo interno ti fornirà le basi sulle tecniche di meditazione più diffuse, così da poterle mettere in pratica in qualsiasi momento. Inoltre, la app contiene una guida per dormire meglio e consigli per gestire lo stress nel quotidiano.

App sulle emozioni: Stress & Anxiety Companion

Parlando di app dedicate alle emozioni, Stress & Anxiety Companion è quella che stai cercando per placare lo stress e gli stati d’ansia. Ricordati sempre che esiste una solida differenza tra stati d’ansia e attacchi di panico: potrà sembrare una sciocchezza, ma questa nozione ti aiuterà a elaborare ciò che provi. E a capire di cosa hai bisogno davvero.

Questa applicazione sfrutta le tecniche di rilassamento e strategie come la rielaborazione dei pensieri negativi per aiutarti a metabolizzare. Ma cosa devi metabolizzare? A questa domanda noi non possiamo rispondere, ma solamente tu.

L’app è perfetta per aiutarti a riprendere il controllo di te stessa nei momenti negativi, e ti insegna gli strumenti per camminare sulle tue gambe. Respirazione, meditazione e tanto altro.

Moment: app sulle emozioni “digitali”

Sei dipendente dallo schermo? Moment, è un dispositivo di “screen time control” che monitora quanto tempo trascorri davanti allo smartphone. Potrà sembrare sciocco, ma ti meraviglierai di scoprire quanto tempo superfluo passi a scrollare i tuoi social.

È facile smarrire se stessi nel mondo digitale quando non ci si conosce abbastanza, o non si riesce ad apprezzare ciò che ci circonda. Questa applicazione ti aiuta a sviluppare consapevolezza sul tempo che trascorri attaccata al telefono, e ti aiuta a prendere le distanze da questa pessima abitudine.

Suoni da sonno: l’app per dormire meglio

Hai problemi ad addormentarti la sera? A patto che la tua insonnia non sia cronica, motivo per il quale dovresti contattare un medico specialista, è giunto il momento di scaricare Suoni da sonno, un’applicazione molto popolare. Il suo nome è abbastanza eloquente: l’applicazione contiene tracce audio di suoni pensati per favorire il sonno. Suoni della natura, rumore bianco, della pioggia e suoni per la meditazione.

Questa applicazione agisce su un’area molto importante della nostra vita: il sonno. Migliore è la sua qualità, migliore sarà il nostro umore e dunque il modo che abbiamo di approcciarci alla vita. Oltre al alleviare i sintomi dell’insonnia, aiuta a calmierare gli effetti dell’acufene. Puoi creare il tuo mix di suoni per non annoiarti mai.

Daylio – Tracciatore di umore

Hai voglia di iniziare un diario ma non hai il tempo di fermarti a scrivere? Daylio è la risposta che stavi cercando. Questa app sulle emozioni fa non tutto, ma di tutto. È il tuo registro per diete, allenamenti e stati emotivi.

Ogni giorno potrai inserire il tuo stato emotivo e abbinarlo alle attività che hai svolto. Potrai anche tenere nota di ciò che hai fatto attraverso un bellissimo diario fotografico. Daylio mette in relazione ciò che hai fatto ai tuoi stati emotivi, e ti permette di capire quali sono le attività che ti fanno sentire più in pace con te stessa. L’applicazione sviluppa modelli in base alle tue abitudini e ti aiuta a mantenere un ritmo felice e consapevole per la tua vita.

Oltre ad aiutarti a ridurre le attività che ti rendono stressata e piena d’ansia, questa applicazione ti fornirà un registro simile a un diario, ma 100% digitale. In questo modo potrai tenere un diario senza dover scrivere nemmeno una parola. Puoi rivedere le tue note, analizzare la panoramica dei progressi che hai effettuato e, all’occasione, condividerla con le persone di cui ti fidi.