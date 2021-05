N on solo il corpo ha bisogno di attenzione: ecco come prendersi cura della mente con alcune applicazioni che ti fanno bene a livello psicologico.

Sono tantissime le applicazioni disponibili sullo smartphone e ciascuna ha uno scopo differente; oggi ci focalizziamo sulla salute raccontandoti 5 app che ti aiutano a stare bene psicologicamente e che devi scaricare subito. Il legame tra la salute fisica e quella psicologica è sempre più forte e se è vero che dobbiamo mangiare bene e fare attività fisica prendendoci cura del nostro corpo, è anche vero che possiamo e dobbiamo tutelare la nostra mente prendendocene cura con attenzione.

Mentre lo smart working e il distanziamento sociale hanno fatto evolvere il concetto di colloquio psicologico attivando servizi online e video call c’è chi ancora non si sente pronto ad affrontare un vero e proprio percorso o chi cerca un supporto ulteriore tra una seduta e l’altra; la tecnologia ci viene in aiuto grazie ad alcune applicazioni da tenere direttamente sullo smartphone.

La vita frenetica, i ritmi sempre più serrati e le scadenze ci fanno sentire sopraffatte e l’anno di pandemia non ha certo aiutato. Sono sempre più le donne che dicono di aver bisogno di un supporto per poter stare bene psicologicamente e così ecco che sono nate sempre più app da scaricare sui propri dispostivi, ciascuna dedicata ad una problematica differente.

5 minuti meditazione

La meditazione è una pratica non solo psicologica ma di benessere che viene praticata in tutto il mondo e che ha sempre più successo; questa app aiuta chi non lo conosce ad approcciare al mondo della meditazione attraverso un percorso breve di pochi minuti. Proprio come dice il nome stesso dell’app in soli 5 minuti di esercizi guidati riuscirai a ritrovare calma e serenità.

Con più di 50.000 download, l’app è recensita ottimamente perché grazie ad una interfaccia facile ed intuitiva con guida vocale supporta gli utenti nel percorso di meditazione e consapevolezza. Gli esercizi che variano presentano alcune sessioni gratuite ma per avere accesso a tutto il pacchetto è necessario attivare l’abbonamento.

Rilassamento, meditazione e concentrazione sono tra i punti di forza dell’azienda sviluppatrice che ha anche lanciato sul mercato 5 minuti di evasione, relax in 5 minuti, sveglia facile e dormi bene. Il concept di base è legato alla brevità del momento poiché chi ha ideato le app ha capito quanto sia importante non rubare troppo tempo.

Sleep Cycle

Un altro dei motivi che causa malessere psicologico è il non riuscire a riposare bene. Il mancato riposo causa un vero e proprio circolo vizioso da cui è complicato uscire; se trascurato può davvero avere gravi ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Per questo motivo tra le 5 app che ti aiutano a stare bene psicologicamente abbiamo inserito Sleep Cycle.

Sleep Cycle è molto più di una semplice sveglia; è uno strumento utile per monitorare il ritmo sonno veglia, valutando in modo preciso quali sono le fasi del sonno più leggere e fornendo al tuo risveglio un grafico completo che può chiarirti le idee.

Sleep Cycle lavora monitorando le tue fasi del sonno, aiutandoti ad individuare il momento giusto per svegliarti al mattino. Programmando la sveglia durante il sonno leggero ti sentirai come se ti fossi svegliata autonomamente ma soprattutto carica e piena di energie per affrontare la giornata.

365 Gratitude Journal

Tra le 5 app che ti aiutano a stare bene psicologicamente abbiamo inserito anche 365 Gratitude Journal, un’applicazione che promette di dare benessere psicologico in soli 5 minuti. Il progetto si basa sempre sul concetto di Mindfulness e propone di iniziare la giornata con gratitudine, affermazione e silenzio.

Attraverso alcuni form facili e veloci da completare ti aiuterà a tenere traccia dei tuoi momenti belli, dell’umore e dei tuoi ricordi ma anche tenere a bada lo stress con il self-compassion a disposizione degli utenti.

BetterMe

Un’app assolutamente immancabile sul tuo smartphone è BetterMe. Facile da utilizzare e con una grafica gradevole ti aiuta a tenere sotto controllo stress, sonno e momenti no grazie ad esercizio di meditazione e tecniche di resistenza allo stress.

Con l’aiuto di BetterMe riuscirai anche a dormire meglio ritrovando il piacere di risvegliarti la mattina ma anche utilizzare esercizi di controllo dell’ansia accedendo ad una libreria sonora calmante e rilassante.

Moodnotes

Tra le 5 app che ti aiutano a stare bene psicologicamente segnaliamo anche Moodnotes; un vero e proprio diario che ti aiuta ad avere padronanza del tuo umore.

Grazie a questa applicazione facile da utilizzare potrai tenere sotto controllo i tuoi stati d’animo registrandoli giorno per giorno. Tra i plus c’è la possibilità di sincronizzarlo con Apple Watch e il backup automatico per gli utenti Apple.

Una volta effettuato l’accesso all’app dovrai indicare come ti senti, selezionando tra semplici emoji e poi rispondere alla domanda “Cosa succede?”. Interessante è la possibilità di accedere ad un grafico che ti da modo di avere una panoramica settimanale o mensile. Insomma Moodnotes è l’app che cercavi se vuoi davvero provare a cambiare approccio alla vita, sviluppando una maggiore consapevolezza e un controllo sulle tue emozioni.