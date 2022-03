S enti la necessità di alleggerirti e staccare la spina? Fra le strategie utili per mettere in ordine i tuoi pensieri c’è anche il ricorso ad alcune specifiche app

Dal momento in cui ti svegli a quello in cui ti addormenti, il tuo cervello non smette quasi mai di “lavorare” e anche di notte, per certi versi, è attivo. Pensa solo alle centinaia di riflessioni e congetture che fai ogni giorno per riuscire a incastrare tutto. Il risultato è che, non di rado, si verifica un sovraffollamento di pensieri che rischia di rallentarti. Se senti la necessità di alleggerirti un po’ non aspettare: ci sono diverse strategie che puoi mettere in atto per migliorare le cose. Anche “tecnologiche”: infatti, esistono diverse app per liberare la mente.

Se poi stai affrontando un periodo di stress e tensione, la questione diventa più urgente: la tua mente, infatti, è costretta a un super lavoro e ha bisogno come non mai di “staccare la spina”. Ecco qualche alleato utile.

Happify

Questa app promette di fornire strumenti e programmi in grado di migliorare il controllo del proprio benessere emotivo. Se ti senti nervosa, stressata, "ingolfata" dalle preoccupazioni e dai pensieri potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Disponibile per iPhone e Android, propone attività ed esercizi basati sulle tecniche della psicologia positiva, della mindfulness e della terapia cognitivo-comportamentale. Non pensare che sia un qualcosa di troppo noioso o impegnativo: oltre a meditazioni e programmi specifici, ci sono anche giochi e quiz che aiutano la salute mentale e fisica.

Colorfy

Scarabocchiare un foglio, magari quando siamo impegnati in una conversazione telefonica che ci sta facendo innervosire, colorare dei disegni, fare dei mandala sono tutti gesti che ci rilassano e liberano la nostra mente. È proprio alla luce dell’effetto distensivo che suscitano queste attività che è stata creata questa app, disponibile sia per iPhone sia per Android.

Colorfly, infatti, è un vero e proprio libro di pittura da colorare, con diversi disegni tra cui scegliere. Puoi dilettarti con semplici immagini oppure con un’arte più complessa. In ogni caso, il funzionamento non cambia: non devi fare altro che armarti di pennelli e matite virtuali e sbizzarrirti con i colori.

Mentre e dopo aver colorato ti sentirai più felice, meno stressata e anche più creativa e produttiva. Provare per credere.

MindMeister

Se non riesci a rallentare il flusso dei tuoi pensieri e la tua mente è come “annebbiata” per le troppe preoccupazioni potresti aver bisogno di fare una sorta di brainstorming. In questo può aiutarti MindMeister, una app che consente di realizzare facilmente vere e proprie mappe mentali.

Questo strumento, disponibile per iPhone e Android, ti aiuta a organizzare e ordinare per priorità i tuoi pensieri e anche a trovarne dei nuovi più funzionali e costruttivi. Si tratta di un’ottima strategia per svuotare la mente di ciò che non è necessario e diventare più leggera e serena.

Mindicine

Già al solo leggere o udire la parola “massaggio” ti rilassi, pregustando il piacere dei tocchi esercitati da mani sapienti e delicate sul tuo corpo? Pensa che puoi spingerti oltre. Come? Con questa app, disponibile su iOs e Android: Mindicine, infatti, offre una sorta di massaggio cerebrale, che libera la mente e ti aiuta a raggiungere un profondo stato di relax.

Si tratta di uno strumento che stimola tutti i tipi principali di onde cerebrali: Alpha, Beta, Gamma, Delta e Theta. Stando a quanto affermato dai suoi sviluppatori, esponendo il cervello a queste frequenze lo si stimola positivamente. Il risultato? Si riescono a contrastare lo stress e l’ansia. Non solo: si favorisce anche la creatività. Che aspetti a scaricarla?

Calm

È forse una delle app più conosciute e utilizzate in ottica anti-stress e anti-tensioni. Ti guida, infatti, nella sottile arte della meditazione, ma non solo. Questa applicazione ti suggerisce come rilassare anima, mente e corpo e favorisce anche l’addormentamento. Del resto, il suo nome è già tutto un programma.

Favole delle buonanotte, lezioni guidate di meditazione, strategie per concentrarsi, trucchi per combattere l’ansia, esercizi per la respirazione, esercizi di stretching e di rilassamento del corpo: le funzionalità di questa app per Android e iOs sono davvero numerose. Non ti resta che scegliere quella più adatta a te.

Rallentare i pensieri, consigli utili

Per rallentare il flusso dei pensieri, tenere in forma la mente e alleggerirti puoi adottare anche altre soluzioni, oltre alle app. Ecco qualche idea che potrebbe rivelarsi utile:

serviti delle to-do-list : aiutano a stare focalizzati sull’obiettivo e a organizzarsi per priorità;

: aiutano a stare focalizzati sull’obiettivo e a organizzarsi per priorità; se sei alla ricerca di soluzioni creative, prova a scrivere a mano le idee che ti vengono in mente su un foglio bianco: lascia la mente libera di spaziare nel ragionamento;

ordina per priorità le cose che devi fare ;

; concediti di fare qualcosa che ti sembra piacevole, ma che giudichi inutile;

non portare avanti troppe attività in contemporanea, altrimenti moltiplichi i pensieri, frammenti l’attenzione e disperdi le energie;

di fronte a un problema, cerca di costruire un ampio ventaglio di soluzioni;

silenzia le chat, a eccezione di quelle con persone care.