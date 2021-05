A llenano la memoria, migliorano concentrazione e intelligenza emotiva: sono le 10 app che ti aiuteranno a tenere in forma la tua mente.

Tenere in forma la mente è possibile? Assolutamente sì! Negli store esistono moltissime applicazioni che consentono di tenere in allenamento il cervello. La routine e lo stress sono i peggiori nemici della nostra mente. Spesso ci soffermiamo ad allenare il corpo, fra pilates, pesi e corsa, in palestra o a casa, ma chi pensa al nostro cervello? Tenerlo attivo è fondamentale per sviluppare la memoria, migliorare la concentrazione e la logica. Bastano pochi minuti al giorno per ottenere grandi risultati e allontanare il grigiore che spesso offusca i pensieri. Se in passato i medici e gli studiosi consigliavano di usare le parole crociate, oggi che siamo sempre di corsa, sono nate moltissime applicazioni che puntano ad allenare la cosa più preziosa che abbiamo: la nostra intelligenza. Sono frutto di studi e di ricerche che hanno coinvolto team di neuroscienziati e sono costruire per la maggior parte sotto forma di gioco. Da quelle che stimolano l’intelligenza emotiva a quelle che ti permettono di ricordare qualsiasi cosa: le 10 app che ti aiutano a tenere in forma la tua mente.

Elevate

Chiara e semplice da usare, questa app contiene oltre 30 giochi e quiz per allenare la memoria, migliorare la logica e la concentrazione. Elevate consente di visualizzare gli sviluppi, i record e i progressi giornalieri. Presenta inoltre dei livelli, quindi più andrai avanti più aumenterà la difficoltà. Un bel modo per mantenere in forma la mente e divertirsi.

Lumosity

Creato da un team di neuroscienziati, Lumosity consente di allenare la memoria, rendendo la tua mente più veloce ed elastica. L’applicazione è stata realizzata partendo da alcuni studi sulla neuroplasticità. I giochi proposti e i risultati vengono poi condivisi con gli scienziati di tutto il mondo che si occupano di studiare il cervello umano. Aiuta a lavorare su cinque aree: velocità, memoria, attenzione, flessibilità e problem solving. Utilizzandola scoprirai i punti di forza e di debolezza delle diverse aree cerebrali, imparando a sfruttarle al meglio. La versione free consente di ottenere buoni risultati, mentre quella pro offre un programma completo di allenamento.

Fit Brains Trainer

Fra le app più conosciute per tenere in forma la mente, Fit Brains Trainer ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Offre centinaia di giochi e sessioni di allenamento, con resoconti dettagliati riguardo le prestazioni. La sua particolarità? Stimola non solo il QI, ma anche il QE, ossia l’intelligenza cognitiva ed emotiva.

Wordbrain

L’app, totalmente gratuita, è fra le più divertenti per stimolare la mente. Non fornisce dei resoconti settimanali o giornalieri, ma mette a disposizione un gioco in cui bisogna comporre le parole che si trovano nel quadro. Tanto semplice quanto efficace: provare per credere!

Cognito

La memoria si può allenare, anche, giocando. Accade con Cognito, un’applicazione che favorisce la logica e la comprensione, migliorando le skills. Si può sincronizzare con altre applicazioni di salute per incrociare i dati riguardanti l’allenamento fisico e il sonno con le prestazioni mentali. Un modo per prenderti cura di te stessa a tutto tondo.

Peak

Dedicata agli amanti del minimalismo, questa app è comodissima per un allenamento completo per il cervello. Fornisce infatti tantissimi mini-giochi che coinvolgono diverse funzionalità, dal linguaggio alla memoria, passando per l’agilità mentale e l’attenzione.

CogniFit

Rompicapi, test, sfide scientifiche ed esercizi sono alla base di CogniFit. L’applicazione stimola le abilità della mente, favorendo il ragionamento e la coordinazione delle varie aree del cervello. Crea un allenamento personalizzato che si può seguire con regolarità, valutando i risultati raggiunti. L’app è adatta sia per gli adulti che per i bambini ed è il risultato del lavoro di alcuni neuroscienziati. Può inoltre essere utile per determinare la presenza di un disturbo cognitivo.

Skillz

I giochi di logica sono il tuo forte? Allora prova Skillz, una app che stimola non solo la memoria, ma anche la precisione, i riflessi, la coordinazione dei colori e la velocità. Garantisce vari livelli di difficoltà e un allenamento cognitivo con tanto di statistiche con le tue performance.

Personal Zen

Questa app, molto interessante, è un gioco con due personaggi: uno calmo, l’altro arrabbiato. Il game è stato creato dai ricercatori dell'Hunter College e della City University di New York ed è in realtà un test emotivo che ha come scopo quello di aiutare la mente a ridurre l’ansia e favorisce l’ottimismo. Il consiglio degli esperti? Giocarci per 10 minuti al giorno prima di un evento stressante per godere degli effetti positivi.

Eidetic

Eidetic è una applicazione che sfrutta una tecnica denominata ripetizione spaziata per aiutarti a memorizzare qualsiasi cosa, da fatti e date interessanti a numeri di telefono sino alle parole. Viene considerata una fra le app migliori di brain training perché sfrutta oggetti che hanno un reale significato per le persone.