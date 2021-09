5 app perfette se stai pensando di cambiare stile

V oglia di cambiare stile? Ecco quali sono le app da provare per modificare il proprio look in totale tranquillità e per scegliere quello che più vi si addice senza scivoloni. Dal make up, all'abbigliamento fino anche all'acconciatura. Garantendovi una nuova immagine assolutamente unica e perfetta per voi.

Se anche a voi accade di avere il desiderio irrefrenabile di sfoggiare un nuovo look, allora non potete di certo non scaricare sul vostro cellulare delle app che vi aiutino a cambiare stile in modo sicuro, senza azzardi e super personalizzato. Che si tratti di una voglia legata al cambio di stagione, di vita, o semplicemente perché desiderate vedervi con un’immagine e un look diverso da quello che siete solite portare (ma che chiaramente non vi si addice più), cambiare stile è un passaggio davvero importante. E non privo di qualche scivolone inaspettato.

Ecco, perché è bene fare delle prove virtuali prima di buttarsi nel reale, guardandovi come se foste davanti allo specchio con il vostro nuovo look e magari, perché no, facendovi consigliare dagli esperti del settore. Per rinnovare la vostra immagine e cambiare stile con maggior sicurezza, dal taglio di capelli al make up, fino all’abbigliamento. Ottenendo il risultato che avete sempre desiderato. Ma vediamo meglio alcune app davvero irrinunciabili per chi vuole cambiare stile fin da ora.

Style My Hair, nuova vita nuova acconciatura

Quando si parla di app per cambiare stile, una delle più scaricate e famose è senza dubbio Style My Hair. E il motivo è presto detto. Qual è quella cosa che, generalmente, caratterizza la voglia di cambiamento nella vita di una donna e non solo? Il taglio o il colore di capelli. E quante volte prese dalla foga o dalla convinzione che “se quell’acconciatura sta bene a lei starà bene anche a me” ci siamo ritrovate a pentirci della scelta fatta?

Con Style My Hair questo problema non esisterà più. Grazie a una gallery ricca di tutte le nuove tendenze in fatto di capelli e alla possibilità di caricare i propri selfie, questa app consente di modificare il proprio hair style sia nel taglio che nel colore, adattandolo al vostro viso. Proprio come se foste davanti a uno specchio subito dopo essere uscite dal parrucchiere. Ma senza incorrere in scelte azzardate.

Perfect 365, l’app per cambiare stile nel make up

Se il vostro cruccio, invece, è il make up e siete stanche di sfoggiare sempre il solito beauty look, quello che fa per voi potrebbe essere l’applicazione Perfect365, un vero e proprio beauty case a portata di smartphone, che vi permette di applicare un make up sempre nuovo alle vostre foto, personalizzando labbra, occhi fino anche all’incarnato.

Sperimentando look diversi e permettendovi di cambiare stile di trucco e immagine in modo pratico e senza il minimo sforzo o rischio. Per poter decidere con tranquillità quale vi si addice di più e vale la pena di provare nella vita reale. Ottenendo un make up di sicuro effetto e in linea con il vostro nuovo stile.

Youcam Makeup, non solo trucco

E se quello che vi serve è qualcosa di più completo, un’app in grado di farvi cambiare stile unendo un nuovo taglio e colore di capelli, con il trucco, ma anche con accessori e, perché no, con il vostro colore degli occhi, allora dovreste assolutamente provare Youcam Makeup.

Un’app che, oltre alla possibilità di applicare nuovi stili alle vostre foto, grazie alla sua funzione “pennello” vi permette di dettagliare il vostro nuovo potenziale look con degli effetti come i colpi di sole, il balayage, ecc. Garantendovi un risultato molto più simile al reale e permettendovi di cambiare stile in assoluta tranquillità. Per vedere in anteprima sullo smartphone ciò che poi vi apparirà anche davanti al vostro specchio.

Polyvore, cambiare stile di abbigliamento e di acquisto

Una volta scelto il vostro nuovo make up e il taglio di capelli che meglio vi si addice non vi resta che passare all’abbigliamento. Uno dei tratti che maggiormente contraddistingue ognuno di noi, integrando e valorizzando la nostra personalità. E cosa c’è di meglio per cambiare stile di avere un aiuto che vi permetta di ricostruire il vostro look prima di azzardare acquisti che poi non metterete mai?

Polyvore fa proprio questo. A metà strada tra Amazon e Pinterest, questa applicazione vi consente di salvare nella vostra mood board i look che più vi piacciono o che pensate che vi si addicano, “imparando” a conoscere e memorizzando i vostri gusti. E fornendovi così, numerosi spunti di look simili o che possono soddisfare le vostre esigenze e da cui potete copiare o partire per una nuova personalizzazione.

Per ogni outfit creato, poi, Polyvore vi consente di acquistare direttamente i vari capi, attraverso dei semplici link. Più comodo di così!

Enty, l’app per un outfit da esperte di moda

Quando la voglia di cambiare stile ci pervade non c’è quasi nulla che possa ostacolare questo desiderio. O forse solo una cosa, l’insicurezza. Premettendo che l’importante è che scegliate sempre ciò che meglio si abbina al vostro modo di essere, grazie all’applicazione Enty, anche questo piccolo ostacolo può essere superato. Come? Chiedendo direttamente consiglio agli esperti di settore.

Quest’app, infatti, vi permette di entrare in contatto con degli style consultant, fashion blogger ed esperti di moda, in grado di darvi delle dritte in pochissimi minuti su un nuovo look che state per adottare. Vi basta farvi un selfie direttamente nel camerino del negozio, prima dell’acquisto, inviare la fotografia via app e ricevere il feedback del “vostro” consulente d’immagine. Per cambiare stile con maggior sicurezza e con il prezioso consiglio di un eserto di fiducia.

Non vi resta che provare, dando libero sfogo alla vostra voglia di cambiare stile, sperimentando con una o più di queste app le tantissime opzioni disponibili. E trovando la vostra con estrema tranquillità e con la sicurezza che, una volta usciti dal mondo virtuale dello smartphone, il vostro look reale sarà assolutamente strepitoso. Perfetto per voi.