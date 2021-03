5 app da usare se stai considerando un cambio di immagine

I deali per provare un nuovo colore di capelli o un trucco particolare, le app diventano un alleato prezioso per chi vuole cambiare look.

Riuscire a migliorare la propria immagine online o capire come si sta con un cambio di look è possibile grazie all’uso della tecnologia; le applicazioni sono in grado di regalarci diversi effetti: dal cambio di colore dei capelli al test di un nuovo colore di rossetto, dal provare un effetto botox sulle labbra all’applicazione delle ciglia finte.

Dopo il fenomeno di FaceApp nel 2019 i software di modifica per i selfie sono aumentati notevolmente; non pensate però solo a strumenti per modificare i connotati e prendere più like: questo tipo di app possono essere utili per valutare cambiamenti.

Vuoi provare a farti bionda? Hai visto un taglio in passerella ma hai paura di stare male? Queste applicazioni possono aiutarti a valutare il cambio di look prima che sia irreversibile, compiendo quindi una scelta più consapevole. Ecco 5 app da usare se vuoi cambiare la tua immagine.

Visage Lab

Tra le app più popolari nel settore della modifica della propria immagine c’è Visage Lab, si tratta di un’applicazione sviluppata per riuscire ad editare le immagini rimuovendo rughe, brufoli e migliorando lo sguardo.

Definito anche come un laboratorio di bellezza, Visage Lab è un’app da usare se stai considerando un cambio di immagine poiché va a lavorare sui difetti e le imperfezioni andando a rimuovere brufoli e rughe, sbiancando i denti e correggendo gli occhi rossi. Inoltre è possibile giocare con un set beauty con cui creare un trucco virtuale assolutamente naturale.

La versione free ha una serie di strumenti limitati ma con la versione pro a pagamento è possibile accedere anche ad un’altra gamma di strumenti in grado di sbiancare i denti e truccare il viso. L’app è utilizzata anche da molte vip e influencer che l’apprezzano per l’effetto naturale di ritocco.

Style My Hair

Tra le app è una delle più scaricate e non è difficile comprendere il motivo; si dice sempre che le grandi rivoluzioni in una donna partano dai capelli ma quante volte ci siamo pentite di un nuovo taglio di capelli o di un colore che su di noi non è proprio come nelle immagini viste sui social? Style My Hair è un’app ufficiale di un brand specializzato in beauty e colori per capelli. Non è un semplice strumento di makeover perché presenta anche una gallery con le nuove tendenze.

Dopo aver filtrato per colore di capelli e lunghezza ti basterà caricare un selfie e metterti a giocare con le immagini disponibili in modo da capire quale look sia più adatto al tuo viso.

YouCam Nails

Le nail art sono sempre più in voga tra le appassionate di beauty, se al momento in cui arrivi dall’estetista o dalla tua onicotecnica di fiducia sei senza idee però YouCam Nails è l’app che fa per te. Disponibile gratuitamente sia per utenti Android che iOS.

Dopo aver scattato una foto alle tue mani divertiti spaziando tra numerosi colori di smalto, dettagli glitter e applicazioni per creare la tua manicure da sogno vedendo anche l’effetto finale proprio sulle tue dita.

Decidi la forma partendo dalla punta che può essere squadrata, tonda o a freccia e poi lascia che la creatività prenda il sopravvento sperimentando tra i tanti look possibili.

Perfect365

Vuoi modificare una foto ottenendo un incarnato perfetto? Desideri un effetto Photoshop ma non sai usare il complicato programma fotografico? Perfect365 è l’app che fa per te. Disponibile sia per utenti Android che Apple il software è sviluppato da un’azienda impegnata professionalmente nel settore del video editing.

L’app permette la modifica delle foto riuscendo a migliorare l’incarnato del viso, le labbra, lo sguardo e aggiungere trucco se necessario. Perfect365 è forse da considerare una delle migliori app da usare se stai considerando un cambio di immagine, i tuoi selfie sembreranno quelli di una modella.

Tra gli strumenti disponibili ci sono quelli di sbiancamento dei denti, cancellazione di imperfezioni e delle occhiaie. Tramite questo strumento è anche possibile modificare i lineamenti andando ad ingrandire gli occhi, modificare le sopracciglia, sollevare gli zigomi, assottigliare il naso e gonfiare le labbra.

Marcia in più è anche lo strumento di trucco con cui è possibile aggiungere ciglia, eyeliner, rossetto e fard ad una foto con un risultato estremamente realistico. L’app è una delle più scaricate al mondo e ha numerose recensioni positive per la facilità di utilizzo e per i risultati incredibili.

YouCam MakeUp

Rapida ed intuitiva nell’utilizzo, YouCam MakeUp è un’app da usare se stai considerando un cambio di immagine. In pochi secondi grazie alla realtà aumentata è possibile testare una serie di prodotti di cosmetica modificando anche dei selfie presenti nella tua galleria.

YouCam MakeUp è un’app consigliata se vuoi provare prodotti cosmetici reali testando le diverse sfumature su di te ma è anche perfetta per chi desidera provare nuove acconciature in modo virtuale. Attraverso pochi tocchi è anche possibile modificare le foto ritoccando i selfie modellando il viso e i lineamenti a piacimento.