V uoi avere finalmente la tua giornata in perfetto ordine, senza rischiare di dimenticare qualcosa di importante? Ecco le migliori app per non essere più disorganizzata

Capita a volte di arrivare a fine giornata e accorgersi che ci sono ancora tantissime cose da fare: appuntamenti che avevi accuratamente programmato e che hai inesorabilmente dimenticato, ma anche piccole incombenze quotidiane che non hai proprio avuto il tempo di portare a termine. Forse avevi accumulato troppi impegni in così poco tempo, o forse hai semplicemente bisogno di rivedere un po' la tua tabella di marcia. Per fortuna, ci sono alcune app che ti aiuteranno a non essere più disorganizzata.

Nella maggior parte dei casi, infatti, ad essere sbagliata è la gestione del tempo. Hai pensato mai a quante piccole distrazioni ti tengono impegnata anche solo per pochi minuti ogni volta, facendoti però perdere la concentrazione in quello che stavi facendo? Rimanere focalizzata sui tuoi obiettivi per la giornata è il primo passo per riuscire finalmente a fare tutto. E grazie ad un piccolo aiuto della tecnologia, dire addio alla disorganizzazione è ancora più facile. Vediamo quali sono le app più utili.

Todoist

Una delle app migliori per non essere più disorganizzata è sicuramente Todoist. Utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo, ti permette di fare la cosa più facile di sempre: preparare liste di impegni da rispettare. Può sembrare banale, eppure veder scritto chiaro e tondo tutto ciò che hai ancora da fare è il modo migliore per riuscire ad arrivare a fine giornata senza dimenticare niente.

Ovviamente, non si tratta di una semplice lista di cose da fare. Puoi organizzarla in varie sezioni e aggiungere dei promemoria ricorrenti, ma anche evidenziare ciascun impegno in base alla sua priorità. E la schermata è assolutamente personalizzabile: puoi persino divertirti un po' nel mettere ordine tra i tuoi appuntamenti, così da essere ancora più certa di non dimenticarteli. L'app è disponibile gratuitamente, ma ci sono alcuni piani a pagamento che permettono di ottenere funzionalità aggiuntive.

Memorigi

Se utilizzi Android, potresti provare un'altra app davvero utile per non essere disorganizzata. Si tratta di Memorigi, che ti aiuta a gestire la routine quotidiana puntando tutto sul divertimento. Sebbene il suo funzionamento sia dei più semplici, offrendo anch'essa l'opportunità di creare liste di ogni tipo, ha un punto di forza che la rende unica. Stiamo parlando del suo design, coloratissimo e assolutamente minimal, che trasforma tutto in un gioco.

Le possibilità sono tantissime: puoi organizzare i tuoi appuntamenti giorno per giorno o affidare all'app i tuoi obiettivi a lungo termine, hai a disposizione un bel calendario per tenere d'occhio le attività già svolte e quelle che hai in programma, e puoi addirittura condividere liste e appunti con i tuoi amici (o collaboratori). Non dimenticare di controllare ogni tanto il grafico dei tuoi successi, per avere un incentivo in più a portare a termine tutti gli impegni in agenda.

Google Tasks

A volte la semplicità è la chiave del successo: per Google Tasks è proprio questo l'obiettivo principale. L'app è infatti perfetta per chi già utilizza le applicazioni di Google, rendendo possibile organizzare tutti i propri impegni con pochissimi click. Questa è la scelta migliore se solitamente, davanti alle altre applicazioni con mille funzionalità diverse, ti senti perduta. In effetti, qui le possibilità non sono così ampie, ma c'è comunque tutto quello di cui hai bisogno per non dimenticare mai più un appuntamento.

La cosa migliore è sicuramente la possibilità di sincronizzare l'app con gli altri classici servizi di Google. Puoi ad esempio creare liste o aggiungere nuove attività direttamente da Gmail o dal calendario. E proprio su Calendar avrai sempre sotto controllo tutti i tuoi impegni, con le scadenze ben in evidenza, proprio come se fosse un'agenda. Insomma, poche funzionalità ma davvero ben organizzate e molto intuitive: tutto ciò che serve, considerando soprattutto che è un'app completamente gratuita.

Any.do

Ecco un'altra lista di cui non potrai più fare a meno: il suo design semplice e intuitivo, le tante funzionalità a disposizione e la possibilità di organizzare interamente la tua giornata sono caratteristiche che rendono Any.do una delle migliori app in circolazione. Puoi ad esempio sincronizzarla con tutti gli altri servizi di cui fai uso per prendere nota dei tuoi impegni, oppure aggiungere attività semplicemente attraverso il comando vocale.

Uno dei suoi punti di forza è la possibilità di attivare numerose notifiche: dai promemoria mattutini, utili per fare un recap di ciò che ti aspetta durante la giornata, a quelli ricorrenti che puoi inserire una sola volta e che ti ricorderanno i tuoi impegni a cadenza settimanale, mensile o annuale. C'è persino la possibilità di pianificare i vari compiti in un preciso orario, così da avere una tabella di marcia dettagliata che ti invoglierà a non cedere alla pigrizia.

Habitica

Ami prendere la vita come un gioco? Ecco l'app che ti permetterà di non essere mai più disorganizzata. Habitica funziona in effetti proprio come un videogame: i compiti che inserisci nella tua to-do-list si trasformano in mostri virtuali da combattere. E indovina un po'? Puoi sconfiggerli solo portando a termine tutte le attività in programma. Per motivarti ad andare avanti, l'app utilizza un sistema di premi e punizioni.

Completa un tuo impegno per ricevere punti e sbloccare ricompense bonus, ma fai attenzione: se dimentichi di fare qualcosa, il tuo personaggio ne risente parecchio. Addirittura, puoi competere con i tuoi amici o allearti con loro per combattere i mostri. Un modo davvero divertente per creare una routine quotidiana e iniziare ad apprezzare anche i compiti più noiosi.