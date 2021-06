5 app che ti aiutano a organizzare il tuo smartphone

L’organizzazione dello smartphone è fondamentale per tenere sotto controllo le tue attività e per schedularne di nuove. Ecco alcune app per aiutarti in questo compito, all’apparenza, piuttosto complicato

Impegni, orari, liste della spesa: organizzare lo smartphone è diventato impossibile e versa nel caos più totale. Prima che la situazione precipiti, inizia a pensare di mettere mano al tuo dispositivo per riordinare tutto quello che fa parte della tua vita quotidiana ed avere tutto sotto controllo.

Per aiutarti in questo compito, ti consigliamo una serie di app delle quali non potrai più fare a meno. Non c’è tempo da perdere. Vediamo insieme come puoi cambiare totalmente il modo di utilizzare il tuo smartphone e fare di lui il tuo migliore amico.

Jorte

Per prima cosa, dotati di una buona app calendario. Con Jorte, puoi anche assaporare la sensazione della classica agenda cartacea grazie al suo stile retrò. Puoi anche aggiungere elementi aggiuntivi e curarla esteticamente. Il tuo calendario non sarà solo utile, ma anche personalizzato a seconda delle tue esigenze specifiche.

Inoltre, puoi salvare le tue foto preferite in cloud e tenere le notifiche più importanti proprio sotto gli occhi, attraverso la pratica barra laterale. Jorte include anche la funzione diario, per poter aggiungere foto degli eventi o avviare un pratico conto alla rovescia per gli appuntamenti più importanti. Puoi anche modificare o eliminare una data segnata e aggiornarla con la data corretta.

Todoist

Restringi il cerchio delle tue attività con un’app per l’organizzazione degli impegni quotidiani, comprese quelli che hai schedulato per il tempo libero. A differenza di Jorte, che offre una panoramica creativa, Todoist mette a disposizione un design minimalista per permetterti di concentrarti su quello che conta di più. L’app funziona su qualsiasi dispositivo.

Puoi organizzare anche il lavoro e creare una rete collaborativa con i colleghi, inserendoli in un unico progetto. Per questo, Todoist funziona come un assistente virtuale. L’app viaggerà con te su qualsiasi device e puoi collegarci anche le tue caselle di posta elettronica – Outlook o Gmail – per tenere tutto a portata di mano.

Bring!

Nella tua nuova organizzazione dello smartphone, non può mancare una buona app per la lista della spesa. Bring! ti offre una grafica semplice ed intuitiva ma introduce un’importante particolarità. Puoi, infatti, pianificare i prodotti in base alle categorie e condividere l’elenco con altri utenti come, ad esempio, altri membri della famiglia. Ogni utente può anche aggiornare la lista, senza che tu debba intervenire ogni volta che si rende necessaria un’aggiunta o una modifica.

Liberati dalle vecchie liste su biglietti volanti che, puntualmente, dimentichi a casa. È infatti improbabile che tu esca senza smartphone, ragion per cui è finalmente arrivato il momento di utilizzarlo come assistente personale anche quando fai la spesa.

Slidebox

Se stai cercando un’app perfetta per sistemare e cancellare tante foto, allora Slidebox è la soluzione che fa per te. Si può collegare al rullino fotografico e ti permette di navigare nella tua galleria. Con lo swipe a sinistra, elimini definitivamente la tua foto, mentre con lo swipe a destra puoi tenerla in memoria. Puoi sincronizzarla su tutti i tuoi dispositivi, salvare le foto in cloud e organizzare la tua libreria in poche mosse.

Con la funzione di archiviazione in cloud, puoi anche liberarti dell’ansia del cambio dispositivo e di tutti gli spostamenti che ne conseguono. Avrai le tue cartelle sempre a portata di mano e senza bisogno di effettuare un backup periodico che ti tenga al riparo da eventuali cancellazioni.

Il sistema di cancellazione potrebbe sembrare una soluzione banale, ma quando ti ritrovi ad avere una memoria fitta di immagini è un aiuto miracoloso per riorganizzare le tue cartelle. Ricorda di compiere i movimenti in maniera corretta per non rischiare di perdere ricordi preziosi.

Nordpass

Con questa applicazione, puoi organizzare e custodire tutti i tuoi dati come in una cassaforte. Puoi tenere sotto controllo le tue password ma anche di generarne alcune nuove e sicure. Puoi anche compilare autonomamente i moduli di login e suddividere i dati, che saranno conservati in sicurezza.

Puoi sincronizzare l’app su tutti i dispositivi. La versione base non prevede limiti di dati ma di device. Con la versione free puoi infatti effettuare il login su un solo dispositivo alla volta. Per accedere a più attività contemporanee, devi scegliere la versione Premium.

L’app per l’archiviazione della password è la soluzione perfetta per tenere tutto al sicuro, senza rischiare di dimenticare i codici più importanti. Nordpass ti consente di creare nuove stringhe e di archiviarle, per tenere tutto in un unico contenitore virtuale.

Organizzare lo smartphone: conclusioni

Tenere lo smartphone organizzato come un’agenda non è quindi un’impresa così complicata, ma dovrai anche ricordare di tenere ben sistemate tutte le app che hai installato sul tuo dispositivo. Ordina le icone a seconda della categoria e pianifica le pagine in modo da avere tutto sotto controllo.

Puoi anche optare per un’impaginazione più creativa, dividendole per colore per dare un tocco di personalità al tuo dispositivo, oppure puoi scegliere di tenere nella prima pagina quella che ritieni più importanti per la tua vita quotidiana.